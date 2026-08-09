మెడికో ప్రియాంక మృతి - వారం రోజులపాటు మృత్యువుతో పోరాటం
ఈనెల 3న రాజమహేంద్రవరంలో గాయపడిన ప్రియాంక - స్కూటీపై వెళ్తుండగా కారుతో ఢీకొట్టిన ఇద్దరు యువకులు - వారం రోజులపాటు మృత్యువుతో పోరాడిన ప్రియాంక - ఇవాళ మధ్యాహ్నం మరణించినట్లు ధ్రువీకరించిన కిమ్స్ వైద్యులు
Published : August 9, 2026 at 6:18 PM IST|
Updated : August 9, 2026 at 7:59 PM IST
Medico Student Priyanka Died : జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాకి చెందిన మెడికో విద్యార్థిని ప్రియాంక కిమ్స్ ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందారు. ఇవాళ మధ్యాహ్నం 3.25 గంటలకు ప్రియాంక తుదిశ్వాస విడిచినట్లు సికింద్రాబాద్ కిమ్స్ ఆస్పత్రి వైద్యులు ధ్రువీకరించారు. ఈ నెల 3వ తేదీన ఏపీలోని రాజమహేంద్రవరంలో స్కూటీపై వెళ్తున్న ప్రియాంకను ఇద్దరు యువకులు కారుతో ఢీకొట్టారు. ఈ ఘటనలో తీవ్రంగా గాయపడిన ప్రియాంక, వారం రోజులపాటు మృత్యువుతో పోరాడారు. ప్రియాంక స్వస్థలం గద్వాల జిల్లాలోని అయిజ మండలం ఎక్లాస్పూర్ గ్రామం. ప్రస్తుతం ఎంబీబీఎస్ పూర్తి చేసి రాజమహేంద్రవరంలో పీజీ చదువుతున్నారు.
కిమ్స్లో ఉన్న ప్రియాంక మృతదేహాన్ని గాంధీ ఆస్పత్రికి తరలించనున్నారు. రాజమహేంద్రవరం పోలీసులు, ప్రియాంక తండ్రి వెంకటేశ్ వచ్చిన తర్వాత పోస్టుమార్టం నిర్వహించనున్నారు. ప్రియాంక ప్రమాద ఈ ఘటనపై ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. నిందితులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ప్రియాంకకు అవసరమైన వైద్య సహాయం అందించాలని సూచించారు. అయితే సికింద్రాబాద్ కిమ్స్ హాస్పిటల్లో ఆరు రోజులుగా చికిత్స అందించినా ఫలితం లేకపోయింది.
కారుతో పలుమార్లు ఢీకొట్టి : ఏపీలోని తూర్పుగోదావరి జిల్లా ఎస్పీ నరసింహ కిషోర్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం ఎంబీబీఎస్ పూర్తి చేసిన ప్రియాంక, రాజానగరంలోని జీఎస్ఎల్ మెడికల్ కాలేజీలో పీజీ డెర్మటాలజీ విభాగంలో మొదటి సంవత్సరం చదువుతోంది. ఆమె తల్లిదండ్రులు హైదరాబాద్లో స్థిరపడ్డారు. 3వ తేదీ రాత్రి రాజమహేంద్రవరంలోని ఓ మాల్లో సినిమా చూసిన తర్వాత, ప్రియాంక తన సహచర విద్యార్థితో కలిసి ద్విచక్ర వాహనంపై వస్తుండగా ఇద్దరు యువకులు కారుతో పలుమార్లు ఢీకొట్టి, పైనుంచి కారు తోలారు. దీంతో ప్రియాంక తలకు తీవ్ర గాయమై కోమాలోకి వెళ్లింది.
అసలేం జరిగిందంటే : 3వ తేదీ రాత్రి సినిమా థియేటర్ గేటు వద్ద భారీ ట్రాఫిక్ కారణంగా వాహనాలు నిలిచిపోయాయి. ఈ సమయంలో మద్యం మత్తులో వేగంగా కారు నడుపుతూ వచ్చిన నామవరానికి చెందిన దుష్యంత్ ఆండ్రూ, లాలాచెరువుకు చెందిన విలియం జోసెఫ్ ప్రియాంక వాహనాన్ని మూడుసార్లు బలంగా ఢీకొట్టారు. కింద పడిపోయిన ప్రియాంకపై కారు తోలుకుంటూ వెళ్లారు. దీంతో ప్రియాంక తలకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. ఆమెను మొదట స్థానిక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో చేర్చారు. పరిస్థితి విషమించడంతో సికింద్రాబాద్లోని కిమ్స్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడ వారం రోజులుగా చికిత్స పొందుతూ ఇవాళ మరణించింది.
సిబ్బందితో గొడవపడి పారిపోతూ : నిందితులు మద్యం మత్తులో మాల్కు వచ్చారు. మద్యం సేవించి ఉన్నందున భద్రతా సిబ్బంది వారిని లోపలికి అనుమతించలేదు. దాంతో నిందితులు సిబ్బందిపై దాడి చేసి పారిపోవడానికి ప్రయత్నించారు. సిబ్బంది కూడా వారిని పట్టుకోవడానికి యత్నించారు. ఈ క్రమంలో నిందితులు కారును అత్యంత వేగంగా, నిర్లక్ష్యపూరితంగా నడిపారు. స్కూటర్పై వెళ్తున్న వైద్య విద్యార్థులను వారి కారుతో మూడుసార్లు బలంగా ఢీకొట్టారు. ఈ ఘటనలో ప్రియాంకకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. ప్రమాదం తర్వాత నిందితులు అక్కడి నుంచి పరారయ్యారు.
"ఘటన జరిగిన రోజే వైద్య విద్యార్థి ఉమేష్ వాంగ్మూలం నమోదు చేసి కేసు నమోదు చేశాము. నిందితులు ప్రియాంక ప్రయాణిస్తున్న స్కూటర్ను మూడుసార్లు ఢీకొట్టి ఆపై పారిపోయారని సీసీటీవీ దృశ్యాల ద్వారా నిర్ధారణ అయ్యింది. ఈ ఘటనలోని తీవ్రత దృష్ట్యా మరింత కఠినమైన సెక్షన్లను నమోదు చేశాం. ఇద్దరు నిందితులను ఇప్పటికే అరెస్టు చేసి జ్యుడీషియల్ కస్టడీకి తరలించాము. నిందితులు మద్యం మత్తులో వాహనం నడిపినట్లు తెలిపే ఆధారాలను సేకరించాము. వారిపై సెక్షన్ 110 కింద కేసు నమోదు చేశాం. అవసరమైతే మరింత కఠినమైన అభియోగాలను కూడా జోడిస్తాము. నిందితులను పోలీసు కస్టడీకి కోరుతూ సోమవారం పిటిషన్ దాఖలు చేస్తాము" - నరసింహ కిషోర్, తూర్పు గోదావరి జిల్లా ఎస్పీ
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