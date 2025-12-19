రాజమహేంద్రవరం ఆర్ట్స్‌ కళాశాలకు కొంగొత్త సొబగులు - ప్రారంభించనున్నమంత్రి లోకేశ్‌

ETV Bharat / state

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 19, 2025 at 1:34 PM IST

3 Min Read
Minister Nara Lokesh Visit to Rajahmundry: ఏటా వేలాదిమంది విద్యార్థులకు ఉన్నత విద్య అందిస్తూ, వారి భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దుతున్న రాజమహేంద్రవరం ఆర్ట్స్ కళాశాల (అటానమస్) మరిన్ని కొత్త హంగులను సంతరించుకుంది. ఈ కళాశాలకు 172 ఏళ్ల చరిత్ర కలిగి ఉంది. ఈ కళాశాలకు ప్రభుత్వం, దాతలు, కళాశాల నిధులతో ఆధునిక వసతులు సమకూరాయి. వీటిని నేడు రాష్ట్ర మానవ వనరులు, విద్యా, ఐటీ శాఖ, మంత్రి నారా లోకేశ్‌ ప్రారంభించనున్నారు.

కార్పొరేట్ స్థాయిలో హంగులు: రాజమహేంద్రవరం ఆర్ట్స్ కళాశాలలో 6,200 మంది విద్యార్థులు చదువుతున్నారు. ఈ కళాశాలకు కార్పొరేట్ స్థాయిలో తీర్చిదిద్దుతున్నారు. ఇందుకోసం కళాశాలకు రూ.32 లక్షలతో ముఖద్వారాన్ని నిర్మించారు. బ్లాకులు, కార్యాలయాల గదికి వెళ్లేందుకు రూ.12 లక్షలతో ఇన్నర్ గేట్​ను కూడా నిర్మించారు. దీన్ని మంత్రి లోకేశ్ ప్రారంభిస్తారు.

ఇన్నోవేషన్​-ఇంక్యుబేషన్ హబ్​: భవిష్యత్తుకు తగిన విధంగా ఆవిష్కరణలు దిశగా యువత అడుగులు వేసేలా ప్రోత్సహం కల్పిస్తున్నారు. ఇందుకుగానూ ఇన్నోవేషన్​-ఇంక్యుబేషన్ హబ్​ కూడా ఏర్పాటు చేశారు. దీనికోసం హైదరాబాద్​కు చెందిన హన్​సా సొల్యూషన్స్ సంస్థ రూ.1.2 కోట్ల సీఎస్ఆర్​ నిధులు కేటాయించింది. మంత్రి లోకేశ్ సమక్షంలో రతన్‌టాటా ఇన్నోవేషన్‌ హబ్‌తో ఎంవోయూ సైతం కుదుర్చుకోనున్నారు.

ఆయా విభాగాలకు వేర్వేరు బ్లాకులు: తిరుమల విద్యాసంస్థల అధినేత, కళాశాల పూర్వ విద్యార్థి నున్న తిరుమలరావు కళాశాలకు తన వంతుగా సహాయం అందించారు. రూ.46 లక్షలతో కామర్స్ బ్లాక్​ ఏర్పాటుకు సహకరించారు. సైన్స్, ఆర్ట్స్ , కామర్స్ విభాగాలకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఉండేందుకు వేర్వేరు బ్లాకులు ఏర్పాటు చేశారు.

Minister Nara Lokesh Visit to Rajahmundry
ప్రారంభానికి సిద్ధంగా కామర్స్‌ అండ్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ స్టడీస్‌ భవనం (Eenadu)

ఉద్యమానికి ప్రతీకగా: రాజమహేంద్రవరం అటానమస్ కళాశాల 172 ఏళ్ల చరిత్ర ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో వందేమాతరం ఉద్యమానికి ప్రతీకగా నిలిచేందుకు సైన్స్ బ్లాక్ వద్ద వందేమాతరం పార్కు ఆవిష్కరించారు. అలాగే విదేశీ విద్యార్థుల సౌకర్యార్థం వారి కోసం బ్లాక్, ప్రత్యేక గ్రంథాలయాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. వీటిని మంత్రి లోకేశ్ సందర్శించనున్నారు. భవానీ ఛారిటబుల్‌ ట్రస్ట్ 8 ల్యాప్‌టాప్‌లను సమకూర్చింది. వీటిని లోకేశ్ చేతుల మీదుగా విద్యార్థులకు అందజేస్తారు.

విద్యార్థులతో లోకేశ్ ముఖాముఖి: కళాశాలలో బహిరంగ వేదికను ఏర్పాటు చేశారు. సుమారు 2500 మంది విద్యార్థులనుద్దేశించి మంత్రి లోకేశ్ ప్రసంగిస్తారు. వీరిలో కొంతమందితో ముఖాముఖి మాట్లాడనున్నారు.

ప్రత్యేక సౌకర్యాలు కల్పించాలి: విదేశీ విద్యార్థుల కోసం వసతి గృహం, కాన్వొకేషన్‌ హాల్, బహుళ క్రీడా సముదాయం, గ్రంథాలయం ఏర్పాటు చేయాలని, ప్రత్యేకంగా సౌకర్యాలు కల్పించాలని విద్యార్థులు కోరుతున్నారు.

నన్నయలో కొత్త భవనాలు: నన్నయ విశ్వవిద్యాలయంలో కొన్ని ఏళ్లుగా విద్యార్థులు తరగతి గదులు సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారు. వీటికి శాశ్వత పరిష్కారం లభించనుంది. ఏళ్ల తరబడి అవసరమైన భవనాలు లేకపోవడం వల్ల కొన్ని తరగతులు సరిగ్గా జరగలేదు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత వీసీ ఎస్‌.ప్రసన్నశ్రీ ఆధ్వర్యంలో భవన నిర్మాణాలపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించారు. నేడు ఈ భవనాలను మంత్రి లోకేశ్‌ ప్రారంభించనున్నారు.

అందుబాటులోకి వచ్చేవి: ఇంజినీరింగ్‌ కళాశాల భవనాన్ని రూ.20.05 కోట్లతో నిర్మించారు. పరీక్షల విభాగం రూ.8.25 కోట్లతో, మరో రూ.5.50 కోట్లతో కామర్స్‌ అండ్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ స్టడీస్‌ కళాశాల భవనాలు పూర్తి చేశారు. ‘పలు భవనాలను రూ.34 కోట్లతో పూర్తి చేశామని వీసీ ఎస్​. ప్రసన్నశ్రీ అన్నారు. అందుబాటులోకి రానున్న కొత్త భవనాలకు తెలుగుదనం ఉట్టిపడేలా పేర్లు పెట్టామని తెలిపారు. ’

భవనాలకు నదుల పేర్లు: నన్నయ విశ్వవిద్యాలయంలో కొత్త భవనాలు నిర్మించారు. వీటికి తెలుగుదనం ఉట్టిపడేలా నదుల పేర్లు పెట్టారు. మంజీర నది పేరు పరీక్షల విభాగానికి, ఇంజినీరింగ్ భవనానికి ఏమో గౌతమి అని, ఇక కామర్స్ అండ్ మేనేజ్​మెంట్​కు ఇంద్రావతి అని పేర్లు పెట్టారు.

