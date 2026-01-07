ETV Bharat / state

రాజాసాబ్​, మన శంకరవరప్రసాద్​గారు చిత్ర నిర్మాతలకు ఊరట

రాజాసాబ్, మన శంకరవరప్రసాద్‌గారు చిత్ర నిర్మాతలకు హైకోర్టులో ఊరట - సింగిల్ బెంచ్ తీర్పును పుష్ప2, ఓజీ చిత్రాలకు పరిమితం చేసిన ధర్మాసనం

TG High Court Heard the Appeal Petitions (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 7, 2026 at 1:10 PM IST

Updated : January 7, 2026 at 1:44 PM IST

TG High Court Heard the Appeal Petitions : రాజాసాబ్​, మన శంకరవరప్రసాద్​గారు చిత్ర నిర్మాతలకు హైకోర్టులో ఊరట కలిగింది. సింగిల్​ బెంచ్​ తీర్పును పుష్ప2, ఓజీ, గేమ్​ ఛేంజర్​, అఖండ2 చిత్రాలకు మాత్రమే పరిమితం చేసింది.

అసలేం జరిగింది : సంక్రాంతి పండక్కి ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు అగ్ర కథానాయకులు ప్రభాస్​ ది రాజాసాబ్​, మెగాస్టార్​ చిరంజీవి మన శంకరవరప్రసాద్​గారు చిత్రాలు వరుసగా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి విడుదలకు సిద్ధమవుతున్నాయి. భారీ బడ్జెట్​తో రూపొందించిన ఈ చిత్రాల టికెట్​ ధరలు పెంచుకునేందుకు అవకాశం కల్పించాలని ఇప్పటికే తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలకు ఆయా సినిమాల నిర్మాతలు విజ్ఞప్తి చేశారు. దీంతో రెండు చిత్రాల నిర్మాతలు తెలంగాణ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు.

సింగిల్ జడ్జి తీర్పును సవాల్ చేసిన నిర్మాతలు : మంగళవారం రాజాసాబ్, మన శంకరవరప్రసాద్ గారు చిత్ర నిర్మాతలు తెలంగాణ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. టికెట్ ధరల పెంపు, ప్రత్యేక షోలకు అనుమతి ఇవ్వాలని అప్పీలు దాఖలు చేశారు. పీపుల్​ మీడియా ఫ్యాక్టరీ టీజీ విశ్వప్రసాద్, షైన్​ స్క్రీన్స్​ సాహు గారపాటి టికెట్ ధరలు పెంచకుండా సింగిల్ జడ్జి ఇచ్చిన ఉత్తర్వులను సవాల్ చేశారు. గతంలో సింగిల్ జడ్జి ఉత్తర్వులను సస్పెండ్ చేయాలని అప్పీలులో నిర్మాతలు పేర్కొన్నారు.

హోం శాఖ కార్యదర్శికి సూచించండి : టికెట్​ ధరల పెంపు, ప్రత్యేక షోలకు దరఖాస్తు చేసుకున్నట్లు నిర్మాతలు తెలిపారు. దీనికోసం హోంశాఖ కార్యదర్శి సీవీ ఆనంద్​కు దరఖాస్తు చేసుకున్నట్లు చిత్ర నిర్మాతలు వెల్లడించారు. తమ విజ్ఞప్తిని పరిశీలించేలా హోంశాఖ కార్యదర్శికి సూచించాలని వారు న్యాయస్థానాన్ని కోరారు. అత్యవసర పిటిషన్ కింద విచారణకు స్వీకరించాలని పిటిషనర్ల తరఫు న్యాయవాదులు కోరారు. న్యాయవాదుల విజ్ఞప్తిని హైకోర్టు నిరాకరించింది. చిత్రనిర్మాతల పిటిషన్లపై బుధవారం విచారణ చేస్తామని ధర్మాసనం స్పష్టం చేసింది.

సింగిల్ స్క్రీన్స్​లో ప్రీమియర్​కు రూ.800 : జనవరి 9వ తేదీన ది రాజాసాబ్​ సినిమా సినిమా విడుదల కానుంది. దానికి ఒక రోజు ముందుగానే అంటే జనవరి 8న రాత్రి ప్రత్యేకంగా ప్రీమియర్​లను ఏర్పాటు చేసేందుకు చిత్ర బృందం సన్నాహాలు చేస్తూ ఉంది. తెలంగాణలో ఉదయం 4 గంటల షోకు కూడా అనుమతి ఇవ్వాలని పిటిషన్​లో కోరింది. స్పెషల్​ ప్రీమియర్​ టికెట్​ ధరను సింగిల్​ స్క్రీన్​లో రూ.800 ట్యాక్స్​తో కలిపి, అదే మల్టీప్లెక్స్​లలో రూ.1000 ట్యాక్స్​తో కలిపి పెంచుకునేలా అనుమతి ఇవ్వాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని విజ్ఞప్తి చేశారు.

జనవరి 9 నుంచి 11 వరకూ సింగిల్​ స్క్రీన్​లో రూ.105 పన్నులతో కలిపి 12 నుంచి 18వ తేదీ వరకూ రూ.62 పన్నులతో కలిపి మల్టీప్లెక్స్​లో వరుస తేదీల్లో రూ.132, రూ.89 మేర పెంచుకునేలా అనుమతి ఇవ్వాలని తెలిపింది. దీనిపై విచారణను చేపట్టింది. ఇప్పుడు హైకోర్టు ఈ రెండు సినిమాలకు ఊరటను ఇచ్చే విషయం చెప్పడంతో టికెట్ల రేట్లు పెంచుకునే వీలు కలగనుంది.

స్పెషల్​షోలకు అనుమతివ్వండి - హైకోర్టులో రాజాసాబ్, మన శంకరవరప్రసాద్ గారు చిత్ర నిర్మాతల పిటిషన్లు

