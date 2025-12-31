ఈ ప్రమాదకర మలుపులో ఇంక ఎన్ని ప్రాణాలు పోవాలో!
40 ఏళ్ల కిందట వేసిన రహదారి - విస్తరణ జరగక ప్రమాదాలు - ఎన్ని ప్రమాదాలు జరిగినా పట్టించుకునేవారు లేరు - కేంద్రం నుంచి నిధులు మంజూరైనా కనిపించని పురోగతి
Published : December 31, 2025 at 12:20 PM IST
Karimnagar Jagityal National Highway : కరీంనగర్ - జగిత్యాల జాతీయ రహదారిపై నిత్యం ఏదో ఒక రూపంలో మృత్యువు ముంచుకొస్తుంది. ఎన్నో ప్రమాదాలు జరిగి, ఎంతో మంది చనిపోతున్నారు. అలాగే ఎన్నో కుటుంబాలు రోడ్డున పడిపోతున్నాయి. అయినా దీనిని పట్టించుకునేవారు లేరు. 40 ఏళ్ల కిందట వేసిన రహదారి విస్తరణ జరగక ప్రమాదాలు నిత్యకృత్యంగా మారాయి. కొండగట్టు, ధర్మపురి పుణ్యక్షేత్రాలు, జగిత్యాలలోని పొలాస, కోరుట్ల, మెట్పల్లి, నిజామాబాద్ జిల్లాలతోపాటు మహారాష్ట్రకు ఇదే మార్గం కావడంతో నిత్యం వేలాది వాహనాలు ప్రయాణిస్తున్నాయి.
- ఇటీవల గంగాధర మండలం కొండన్నపల్లి సమీపంలో ఓ ప్రైవేటు పాఠశాల కరస్పాండెంట్ కారును వెనక నుంచి ద్విచక్ర వాహనం ఢీకొన్న ఘటనలో వాహనదారుడితోపాటు కారులో ఉన్న వ్యక్తి కూడా మృతి చెందారు.
- జగిత్యాల జిల్లా కొడిమ్యాల మండలం పూడూరు వద్ద ఎమ్మెల్యే సత్యం వాహన కాన్వాయ్లో కార్లు ఢీకొన్న ఘటనలో గంగాధర వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీ డైరెక్టర్ కరుణాకర్ తీవ్రంగా గాయపడి ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందారు.
కేంద్ర నుంచి రూ.2,484 కోట్లు మంజూరు : కరీంనగర్-జగిత్యాల జిల్లాలను కలిపే 59 కి.మీ జాతీయ రహదారి విస్తరణకు ఇటీవల కేంద్ర ప్రభుత్వం రూ.2,484 కోట్లు విడుదల చేసింది. ఇందుకుగాను 306.7 హెక్టార్ల భూమి కూడా సేకరించారు. గతంలో 'ఈనాడు'లో 'తేలని భూసేకరణ ముందుకెళ్లని విస్తరణ' శీర్షికన ప్రచురితమైన కథనానికి జిల్లా రెవెన్యూ అధికారులు స్పందించి భూసేకరణ సర్వే పూర్తి చేశారు. కొందరు బాధితులకు పరిహారం జమ కాలేదు. ఉన్నతాధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు స్పందించి రహదారి విస్తరణ పనులు చేపట్టాల్సిన అవసరముంది. అయితే కొందరు బాధితులకు పరిహారం జమ కాలేదు.
ఎక్కువ ప్రమాదాలు ఇక్కడే : రేకుర్తి వంతెన, రామాలయం మలుపు, కొత్తపల్లి-వెలిచాల క్రాస్రోడ్డు, కొత్తపల్లి ఎస్సారెస్పీ కాలువ వద్ద, దేశరాజ్పల్లి, వెదిరలోని రెండు వంతెనల వద్ద, హిమ్మత్నగర్ క్రాస్రోడ్డు, కురిక్యాల వంతెన, మధురానగర్ దాటాక, పూడూర్-ఆరెపల్లి మలుపు, నమిలకొండ శివారులోని రైల్వే ట్రాక్, రాజారం వంతెన, కొండగట్టు-బల్వంతాపూర్ క్రాస్రోడ్డు, అభయాంజనేయస్వామి గుడి మలుపు వద్ద ఎక్కువ ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయని పోలీసులు గుర్తించారు.
2025 జనవరి నుంచి ఇప్పటివరకు జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదాలు :
- 8 కిలోమీటర్లు ఉన్న కొత్తపల్లి పరిధిలో 18 ప్రమాదాలు, 12 మరణాలు, 25 క్షతగాత్రులు నమోదయ్యాయి.
- 8 కిలోమీటర్లు ఉన్న రామడుగు పరిధిలో 6 ప్రమాదాలు, 3 మరణాలు, 3 క్షతగాత్రులు నమోదయ్యాయి.
- 12 కిలోమీటర్లు ఉన్న గంగాధర పరిధిలో 22 ప్రమాదాలు, 11 మరణాలు, 13 క్షతగాత్రులు నమోదయ్యాయి.
- 15 కిలోమీటర్లు ఉన్న కొడిమ్యాల, మల్యాల పరిధిలో 47 ప్రమాదాలు, 14 మరణాలు, 96 క్షతగాత్రులు నమోదయ్యాయి.
ప్రమాదాలకు కారణాలు : కురిక్యాల వద్ద ఉన్న ప్రమాదకర మలుపు కారణంగా ఇక్కడ ఎంతో మంది మృత్యువాత పడ్డారు. ఇందుకు అతి వేగం కూడా ఒక కారణం. అలాగే నిర్లక్ష్యంగా బండి నడపడం వల్ల అధిక ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. ఈ దారిలో ఉండే మలుపులలో ప్రయాణికులు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. తరుచుగా ప్రమాదాలు జరిగే ప్రదేశంలో సూచిక బోర్డులు, రేడియం స్టిక్కర్ల ఏర్పాటు చేయాలి. అలాగే ఈ రహదారిపై ప్రయాణం చేసే వారు నిబంధనలను పాటించాలి. ముఖ్యంగా రాత్రి సమయాల్లో ప్రయాణాలు చేసే వారు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. అధికారులు కూడా ఇందుకు తగిన ఏర్పాట్లు చేయాలి. ఎందుకంటే రాష్ట్రంలో అత్యధిక మరణాలు రోడ్డు ప్రమాదాల కారణంగానే జురుగుతున్నాయి.
రయ్ రయ్లు యమ డేంజర్ గురూ - ప్రాణాలు తీస్తున్న ఓవర్ స్పీడ్
దారి చూస్తే ఆహ్లాదం - అడుగడుగునా పొంచి ఉన్న ప్రమాదం!