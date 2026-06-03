రంగురంగుల చిలుకల లోకం - నెహ్రూ జూ పార్క్లో ఉన్న వాటి జీవితం కాలం ఎంతో తెలుసా!
పర్యావరణ సమతుల్యతను కాపాడటంలో ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తున్న చిలుకలు - అడవుల వృద్ధికి, ఇతర జీవుల మనుగడుకు సహాయం - మనుషుల మాటలను అనుకరిస్తున్న బ్లూ అండ్ గోల్డ్ మెకావ్
Parrots at Nehru Zoo Park in Hyderabad (Getty Images)
Published : June 3, 2026 at 2:39 PM IST|
Updated : June 3, 2026 at 2:46 PM IST
Parrots at Nehru Zoo Park in Hyderabad : చిలుకలు కేవలం చూడటానికి అందంగా ఉండటమే కాకుండా అవీ పర్యావరణ సమతుల్యతను కాపాడటంలో ముఖ్యపాత్ర పోషిస్తాయి. అడవుల వృద్ధికి, ఇతర జీవుల మనుగడకు ఎంతో సహాయపడతాయి. హైదరాబాద్లో నెహ్రూ జూ పార్కులో ఉంచి ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు.
(అలెగ్జాండర్ ది గ్రేట్) పెద్ద పచ్చ చిలుక :
- అలెగ్జాండర్ ది గ్రేట్ ఈ పక్షులను పంజాబ్ నుంచి యూరప్ దేశాలకు తీసుకెళ్లడం వల్ల ఈ పేరు వచ్చింది.
- సాధారణ పచ్చచిలుకల కంటే ఇవి పెద్దవిగా ఉంటాయి. వీటి రెక్కల భుజ భాగంలో ఎర్రటి మచ్చ ఉంటుంది. మగ పక్షుల మెడ చుట్టూ నలుపు, గులాబీ రంగు రింగ్ ఉంటుంది. ఇవి స్పష్టంగా మాట్లాడగలవు.
- ఈ చిలుకలు ఎక్కువ ఇండియా, పాకిస్థాన్, శ్రీలంక, ఆగ్నేయాసియా ప్రాంతాల్లో ఉంటాయి.
- దీని బరువు సుమారు 200-300 గ్రాములు ఉంటుంది.
- అలాగే జీవితకాలం దాదాపు 25-40 ఏళ్లు.
లుటినో కాకటీల్ చిలుక :
- లుటినో అనేది ఒక రకమైన జన్యు మార్పు దీనివల్ల ఈ పక్షులు తెల్లటి లేదా లేత పసుపు రంగులో ఉంటాయి. వీటి తలపై పసుపు రంగు జుట్టు, ప్రకాశవంతమైన ఆరెంజ్ రంగు మచ్చలుంటాయి.
- ఇవీ ఎక్కువగా ఆస్ట్రేలియాలోని పొడి మైదానాల్లో ఉంటాయి.
- దీని బరువు సుమారు 80-100 గ్రాములు ఉంటుంది. జీవితకాలం సుమారు 15-20 ఏళ్లు వరకు ఉంటుంది.
ప్లమ్ హెడెడ్ పారకీట్ :
- తల చూడటానికి 'ప్లమ్' (నేరేడు) పండు రంగులో ఉంటుంది.
- మగ పక్షి తల ముదురు ఎరుపు-గులాబీ రంగులో ఉండి మెడ చుట్టూ నల్ల రంగులో ఉంటుంది. ఆడ పక్షి తల బూడిద రంగులో ఉంటుంది.
- ఈ పక్షులు ఎక్కువగా ఇండియా, నేపాల్, పాకిస్థాన్, శ్రీలంక, భూటాన్ అడవుల్లో ఉంటాయి.
- దీని బరువు సుమారు 65-85 గ్రాములు ఉంటుంది. జీవితకాలం దాదాపు 15-25 ఏళ్లు.
బ్లూ అండ్ గోల్డ్ మెకావ్ :
- ఈ పక్షి ప్రపంచంలోనే అత్యంత రంగులమయమైన వాటిలో పెద్ద చిలుకల్లో ఒకటి.
- శరీరం పైభాగం ముదురు నీలం రంగులో, కింది భాగం గోల్డ్ ఎల్లో రంగులో ఉంటుంది. ముక్కు బలంగా ఉంటుంది. మనుషుల మాటలను అనుకరిస్తాయి.
- దక్షిణ అమెరికాలోని అమోజాన్ అడవులు బ్రెజిల్, వెనెజువెలా, పెరూ వంటి ప్రాంతాల్లో ఉంటాయి.
- దీని బరువు సుమారు 900-1300 గ్రాములు, జీవితకాలం దాదాపు 50-70 ఏళ్లు ఉంటుంది.
ముస్టాచ్ పారకీట్ (మీసాల చిలుక) :
- ముక్కు కింద ఉండే నల్లటి గీతలు చూడటానికి మీసాలలాగా అనిపిస్తాయి.
- తల బూడిత రంగు, రొమ్ము భాగం గులాబీ రంగులో ఉంటుంది.
- ఎక్కువగా ఇండోనేషియా, థాయ్లాండ్, వియత్నాం, చైనాలోని అక్కడక్కడ కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉంటాయి.
- దీని బరువు సుమారు 100-140 గ్రాములు, జీవితకాలం సాధారణంగా 20-25 ఏళ్లు ఉంటుంది.
స్కార్లెట్ మెకావ్ :
- ఈ పక్షికి ఎక్కువ రంగులు ఉండటంలో చాలా అందంగా ఉంటుంది.
- శరీరం ముదురు ఎరుపు రంగులో ఉండి, రెక్కలపై పసుపు, ముదురు నీలం రంగు ఈకలు ఉంటాయి. కళ్ల చుట్టూ తెల్లటి చర్మం ఉంటుంది. ఇవి చాలా తెలివైనవి, పెద్దగా అరుస్తారు. రకరకాల ట్రిక్స్ నేర్చుకోగలవు.
- మధ్య, దక్షిణ అమెరికా ఉష్ణమండల అరణ్యాల్లో ఉంటాయి.
- దీని బరువు సుమారు 1000 గ్రాములు, జీవితకాలం సుమారుగా 50-70 ఏళ్లు ఉంటుంది.
ఎక్లెక్టస్ ప్యారట్ :
- మగ పక్షి ప్రకాశవంతమైన ఆకుపచ్చ రంగులో, కాండీ లాండీ ఆరెంజ్ ముక్కుతో ఉంటుంది. ఆడ పక్షి ముదురు ఎరుపు, నీలం రంగుల కలయికలో నల్లటి ముక్కుతో ఉంటుంది.
- ఎక్కువగా సోలమన్ దీవులు, ఇండోనేషియా, ఆస్ట్రేలియా వంటి ప్రాంతాల్లో ఉంటాయి.
- దీని బరువు సుమారు 350-450 గ్రాములు, జీవితకాలం సుమారు 30-50 ఏళ్లు ఉంటుంది.
ఆఫ్రికన్ గ్రే ప్యారట్ :
- ఈ పక్షి ప్రపంచంలోనే బాగా మాట్లాడే బర్డ్ ఇది.
- శరీరం బూడిద రంగులో ఉండి, తోక ఎరుపు రంగులో ఉంటుంది.
- మనుషులు మాట్లాడే మాటల వెనుక అర్థం గ్రహించగల పక్షి జాతి ఇది.
- మధ్య, పశ్చిమ ఆఫ్రికాలోని వర్షారణ్యాల ప్రాంతాల్లో ఉంటాయి.
- జీవిత కాలం సుమారు 40-60 ఏళ్లు ఉంటుంది.
- దీని బరువు సుమారు 400-500 గ్రాములు ఉంటుంది.
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Last Updated : June 3, 2026 at 2:46 PM IST