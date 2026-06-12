వర్షాకాలం మొదలైంది గురూ - అప్రమత్తం కాకుంటే అనారోగ్యమే!
వానాకాలంలో మలేరియా, డెంగీ, ప్లూ ఎక్కువగా వచ్చే ఛాన్స్ - దోమల వృద్ధిని తగ్గించడానికి జీహెచ్ఎంసీ చర్యలు - వ్యక్తిగత జాగ్రత్తలు పాటించాలని సూచిస్తున్న డాక్టర్లు
Published : June 12, 2026 at 1:24 PM IST
Rainy Season Diseases Prevention : ఎండ తీవ్రత నుంచి వర్షాల తాకిడికి వాతావరణంలో మార్పులు మొదలయ్యాయి. 45 డిగ్రీల వేడిమి నుంచి చిరుజల్లులు కురిసినప్పుడు చిన్న పిల్లలు, పెద్దలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. లేకపోతే అనారోగ్యం బారినపడక తప్పదు. అందుకని తొలకరి చినుకుల ప్రారంభంలోనే పలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం మంచిదని వైద్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
ముఖ్యంగా ఈ వాతావరణ పరిస్థితులకు మలేరియా, డెంగీ, గన్యా మొదలైన వ్యాధులు ఎక్కువగా విజృంభిస్తాయని, వీటికి ప్రధాన కారణం దోమలే అని అంటున్నారు. వానలకు ఎక్కడ పడితే అక్కడ నీరు ఆగడం, ఇంటి చుట్టూ చెత్తా చెదారంతో దోమలు ఎక్కువగా పెరుగుతాయి. వీటి సంఖ్యను నివారించాలంటే చెత్తను తీసివేయడం, ఇంట్లోని పాత సామగ్రిని ఖాళీ చేయడం ద్వారా వాటి వృద్ధిని నివారించవచ్చు.
వానాకాలంలో అంటువ్యాధులకు ఆస్కారం : గ్రేటర్ హైదరాబాద్లో వందకు పైగా వరద చుట్టుముట్టే ప్రాంతాలను అధికారులు గుర్తించారు. వర్షాకాలంలో అంటు వ్యాధులు ప్రబలే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకోసం వీటిపై దృష్టిపెట్టడం చాలా అవసరం. ఈ కాలంలో ఎక్కువగా డెంగీ, డయేరియా, మలేరియా, పాము కాట్లకు గురయ్యే అవకాశం ఉంది. పాతబడిన భవంతులు, నాలాలకు దగ్గరగా ఉన్న మురికి వాడలు పాములకు ఆవాసంగా ఉంటాయి. పాము కాటు వేస్తే వెంటనే యాంటీ వీనమ్ ఇంజెక్షన్లు వేసేలా ఆసుపత్రుల్లో అందుబాటులో ఉంచాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు. ప్రజలు వానాకాలంలో వచ్చే వ్యాధుల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని, వ్యక్తిగతంగా కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ప్రభుత్వ వైద్యులు డాక్టర్ రాజారావు సూచించారు.
మలేరియా రావడానికి కారణం ఈ ఆడ దోమే : వానాకాలంలో మలేరియా ఎక్కువగా పెరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఈ జ్వరానికి కారణమయ్యే 'ప్లాస్మోడియం' పరాన్నజీవి ఆడ అనాఫిలస్ దోమ ద్వారా వ్యాపిస్తుంది. ఈ దోమ ఎక్కువగా మురుగు నీటిలో పెరుగుతుంది. అందువల్ల దోమల వృద్ధికి కారణమైన కేంద్రాలను, ప్రదేశాలను గుర్తించి జీహెచ్ఎంసీ చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. పరిసరాలను ఎప్పటికప్పుడు పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి. దీనివల్ల దోమలు ఇంట్లోకి, పరిసరాల్లోకి వచ్చినా ఎక్కువ సేపు ఉండలేవు.
డెంగీ వస్తే వచ్చే లక్షణాలు ఇవే : ప్రతి సంవత్సరం డెంగీ కేసులు నమోదవుతున్నాయి. వర్షం నీరు పేరుకుపోవడం వల్ల డెంగీకి కారణమైన 'ఈడిన్ ఈజిప్టై' దోమ ఎక్కువగా వృద్ధి చెందడానికి కారణమవుతుంది. ఈ దోమ కుట్టిన వారం రోజుల్లోనే జ్వరం వస్తుంది. ఎముకలు, కండరాల్లో భరించలేని నొప్పి, శరీరంపై ఎర్రటి దద్దుర్లు, వికారం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. కొందరిలో ప్లేట్లెట్స్ తగ్గిపోయి, షాక్ సిండ్రోమ్కు దారితీసి ప్రాణాలు కోల్పోయే ప్రమాదమూ ఉంది.
ప్లూ ఇలా ఇతరులకు సోకుతుంది : ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులకు ప్లూ ఎక్కువగా ఇబ్బంది పెడుతుంది. పిల్లలు, వృద్ధులు, దీర్ఘకాలిక రోగాలతో బాధపడే వారు, గర్భిణీల్లో ప్లూ వెంటనే దాడి చేసే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ. ముక్కు కారటం, జలుబు, దగ్గు, ఆయాసం ఫ్లూ వచ్చిందని తెలియడానికి ప్రధాన లక్షణాలు. ప్లూ ఉన్న వ్యక్తి తుమ్మడం లేదా దగ్గడం వల్ల ఇతరులకు వ్యాపిస్తుంది.
డయేరియా ఎలా వస్తుందో తెలుసా?: వర్షాకాలంలో పైపుల్లోకి నీరు చేరినపుడు అవి తాగడం వల్ల డయేరియా, కలరా, టైఫాయిడ్, పచ్చకామర్లు ఎక్కువగా నమోదవుతున్నాయి. హైదరాబాద్లో ప్రతి సంవత్సరం 60 వేల డయేరియా కేసులు నమోదవుతున్నాయి. కలుషితమైన ఆహారం తినడం వల్ల కూడా డయేరియా వస్తుంది. నల్లా నీరు మారినా, వాసన వచ్చినా వెంటనే అప్రమత్తం కావాలి. వానాకాలంలో గోరువెచ్చగా కాచి చల్లార్చి వడబోసిన నీటిని తాగాలి. వేడి చేసిన, పౌష్టికాహారాన్ని తినాలి.
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