రానున్న 24 గంటల్లో పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు - రైతులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచన

కృష్ణా జిల్లాకు 3 గంటల్లో ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం - గంటకు 30 నుంచి 40 కి.మీ. వేగంతో తేలికపాటి ఈదురుగాలుల ప్రభావం

Rains with Thunderstorms Likely Across AP for Next 3 Days
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 20, 2026 at 3:54 PM IST

Rains with Thunderstorms Likely Across AP for Next 3 Days: పశ్చిమ బంగాళాఖాతం, సమీప ఉత్తరాంధ్ర సహా గంగాపరివాహక, బంగాల్‌, ఛత్తీస్‌గఢ్‌, ఒడిశా ప్రాంతాల్లో ఉపరితల ఆవర్తనం సముద్రమట్టానికి 3.1 కి.మీ. ఎత్తులో కొనసాగుతుందని వాతావరణ నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. దీని ప్రభావంతో 24 గంటల్లో ఉత్తరాంధ్రలోని చాలా ప్రాంతాల్లో జల్లులు పడే అవకాశం ఉన్నట్లు సంబంధిత అధికారులు సూచిస్తున్నారు.

ఉత్తరాంధ్ర, కోస్తా, రాయలసీమలో కొన్ని జిల్లాల్లో జల్లులు, కృష్ణా, గుంటూరు , బాపట్ల జిల్లాల్లో ఓ మోస్తరు వర్షాలు పడే అవకాశం ఉండగా 30 కి.మీ. నుంచి 40 కి.మీ. వేగంతో ఈదురుగాలులు వీస్తాయని వాతావరణ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ మేరకు రైతులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని విశాఖ వాతావరణ కేంద్రం అధికారి శ్రీనివాస్ సూచించారు. ద్రోణి ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో రానున్న మూడు రోజులు పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు పడే అవకాశాలు ఉన్నాయని విపత్తు నిర్వహణ శాఖ అధికారులు వెల్లడించారు.

రైతులకు బాసటగా నిలుస్తాం: తిరుపతి జిల్లా చంద్రగిరి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో బుధవారం రాత్రి కురిసిన అకాల వర్షంతో రైతులు వరి, మామిడి పంటలు నష్టపోయారు. అకాల వర్షంతో రైతులు ఇబ్బంది పడ్డారన్న విషయం తెలుసుకున్న ఎమ్మెల్యే శుక్రవారం ఉదయం సంబంధిత అధికారులు, రైతులు, నాయకులతో కలిసి పంటలను పరిశీలించారు. బందార్లపల్లి, రంగంపేట, కూచివారిపల్లి గ్రామాలలో అత్యధికంగా వరి పంట సుమారు డెబ్బై నుంచి ఎనభై ఎకరాల మేర నష్టపోయారన్నారు. నష్టపోయిన రైతుల నుంచి వివరాలు సేకరించి నివేదిక తయారు చేసి ప్రభుత్వానికి అందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ప్రతి రైతుకు నష్టపరిహారం అందేలా చర్యలు తీసుకుంటామని ఎమ్మెల్యే తెలిపారు. అనంతరం ప్రభుత్వం నుంచి అందుతున్న సంక్షేమ పథకాలు రైతులకు బాసటగా నిలుస్తున్నాయన్నారు.

దెబ్బతిన్న పంటపొలాలు: ఎన్టీఆర్​ జిల్లా జగ్గయ్యపేట మండలంలో ఈదురు గాలులకు దెబ్బతిన్న పంట పొలాలను ఎమ్మెల్యే శ్రీరాం రాజగోపాల్ పరిశీలించారు. భారీ గాలులు, వర్షాల కారణంగా జగ్గయ్యపేట మండలంలోని మొక్కజొన్న, మామిడి, మిర్చి, అరటి, బొబ్బయి తోటలు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయి. జగ్గయ్యపేట మండలంలో గండ్రాయి, మల్కాపురం గ్రామాలలో పంటలను పరిశీలించిన ఎమ్మెల్యే వ్యవసాయ అధికారులతో మాట్లాడి నష్టం వివరాలను తెలుసుకున్నారు.

'నష్టపోయిన రైతులకు ప్రభుత్వం తరపున అందాల్సిన పరిహారం త్వరితగతిన అందేలా చర్యలు తీసుకుంటాం. అలాగే భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ప్రకృతి వైపరీత్యాల వల్ల రైతులు ఇబ్బందులు పడకుండా ముందస్తు చర్యలు చేపట్టేలా అధికారులను సిద్ధం చేస్తాం. రైతులకు అండగా నిలుస్తూ, ప్రతి రైతుకు న్యాయం జరిగేలా కృషి చేస్తాం.' - శ్రీరాం రాజగోపాల్ (తాతయ్య), ఎమ్మెల్యే

అన్నదాతల కంటతడి: నెల్లూరు జిల్లా అనంతసాగరం మండలంలో కురిసిన వడగండ్ల వాన రైతులను నిలువునా ముంచింది. వరి, పత్తి, ఇతర పంటలు పూర్తిగా దెబ్బతిన్నాయి. మండలంలోని కొన్ని గ్రామాల్లో కురిసిన ఆకాల వర్షానికి సుమారు 2300 ఎకరాల్లో వరి, 350 ఎకరాల్లో పత్తి పంట నష్టం వాటిల్లినట్లు వ్యవసాయ అధికారులు ప్రాథమిక అంచనా వేశారు. పంట చేతికి వచ్చే సమయానికి ఆకాల వర్షం రావడంతో పూర్తిగా నష్టపోయామని అన్నదాతలు కంటతడి పెట్టుకున్నారు. ప్రభుత్వమే తమకు ఆదుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.

