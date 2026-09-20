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రాష్ట్రంలో జోరువానలు - రహదారులు, లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం

అల్పపీడనం ప్రభావంతో రాయలసీమ, అంబేడ్కర్ కోనసీమ, కాకినాడ జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. రహదారులు, లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం అయ్యాయి.

రాష్ట్రంలో పలు ప్రాంతాల్లో విస్తారంగా వర్షాలు
రాష్ట్రంలో పలు ప్రాంతాల్లో విస్తారంగా వర్షాలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 20, 2026 at 10:36 PM IST

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RAINS IN AP : ఎండలు, ఉక్కపోతతో అల్లాడిపోతున్న ప్రజలకు వరుణుడు ఉపశమనం కల్పించాడు. ఎల్‌నినో ప్రభావంతో ఎండిపోతున్న పంటలకు మేలు చేకూర్చాడు. అల్పపీడనం ప్రభావంతో రాయలసీమ, అంబేడ్కర్ కోనసీమ, కాకినాడ జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. రహదారులు, లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం అయ్యాయి.

రాష్ట్రంలో జోరువానలు - రహదారులు, లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం (ETV)

డాక్టర్‌ బీఆర్‌ అంబేద్కర్‌ కోనసీమ జిల్లాను కుండపోత వాన ముంచెత్తింది. ఏకధాటిగా కురిసిన వర్షానికి అమలాపురం బస్టాండ్ జలమయమైంది. భారీగా నీరు చేరడంతో ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బంది పడ్డారు. అంబాజీపేట, అయినవిల్లి, పి.గన్నవరం, మామిడికుదురు మండలాల్లో కురిసిన వర్షాలకు లోతట్టు ప్రాంతాలు నీటమునిగి రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. గణపతి నవరాత్రుల్లో భాగంగా పలుచోట్ల అన్నదానాలు ఏర్పాటు చేశారు. ఒక్కసారిగా వాన కురవడంతో ప్రసాదాల తయారీకి ఇబ్బందులు పడ్డారు. కాకినాడ జిల్లా అన్నవరం దేవస్థానంలో భారీ వర్షం పడింది. ఆలయ ప్రాంగణం జలమయమైంది. మెట్ల మార్గంలో జలపాతంలా ప్రవహిస్తున్న వాననీరును చూసి భక్తులు ఆస్వాదించారు.

పలుచోట్ల విద్యుత్ అంతరాయం : కుండపోత వానలతో అనంతపురం జిల్లా తడిసిముద్దయింది. వర్షాలతో వాగులు, వంకలు ఉరకలెత్తుతున్నాయి. ఉరవకొండ, విడపనకల్లు, వజ్రకరూరు మండలాల్లో ఉరుములు మెరుపులతో వాన పడింది. పెంచలపాడు వంక ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తుండటంతో పెంచలపాడు - పొలికి గ్రామాల మధ్య వాహన రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. ఛాయపురం వద్ద మట్టి రోడ్డు పూర్తిగా నీటిలో కొట్టుకుపోయింది. తాడిపత్రి నియోజకవర్గవ్యాప్తంగా ఏకధాటిగా వాన కురిసింది. యాడికి, పెద్దవడుగూరు, పెద్దపప్పూరు, ఎల్లనూరు, పుట్లూరు మండలాల్లో భారీగా వర్షపాతం నమోదైంది. పలుచోట్ల విద్యుత్ అంతరాయం ఏర్పడింది. తాడిపత్రిలో రహదారులు జలమయమై వాహనాదారులు ఇబ్బందులు పడ్డారు.

స్తంభించిన జనజీవనం : కర్నూలు జిల్లాలోనూ విస్తారంగా వర్షాలు కురిశాయి. కర్నూలు నగరం, కోడుమూరు, పత్తికొండ, ఎమ్మిగనూరు, ఆదోనిలో జోరువాన కురిసింది. కొన్నిచోట్ల లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. ఆదోనిలోని రైతుబజారులోకి వాన నీరు పెద్ద ఎత్తున చేరి వ్యాపారులు, కొనుగోలుదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. నంద్యాల జిల్లావ్యాప్తంగా జోరువాన పడింది. నంద్యాలతో పాటు పలు మండలాల్లోనూ వర్షాలు కురిశాయి. ఒక్కసారిగా వాన కురవడంతో జనజీవనం స్తంభించింది.

కడప జిల్లా పులివెందుల మండలంలో భారీ వర్షం పడింది. పులివెందులలో రోడ్లుపైకి వర్షపు నీరు చేరింది. వర్ష బీభత్సానికి పులివెందులలోని చంద్రగిరి సత్రం సమీపంలో ఉన్న వైన్ షాపు పైకప్పు రేకులు ఎగిరిపోయాయి. పులివెందుల మండలంలో గాలివానకు అరటి చెట్లు విరిగిపడ్డాయి. పంట చేతికొచ్చే సమయంలో అరటిగెలలు నేలకొరిగిపోవడంతో రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. నష్టాన్ని అంచనా వేసి పరిహారం అందించాలని అధికారులను కోరుతున్నారు.

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TAGGED:

RAINS IN SEVERAL DISTRICTS
LOW PRESSURE AREA IN AP
RAIN ALERT TO ANDHRA PRADESH
ఏపీలో వర్షాలు
RAINS IN AP

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