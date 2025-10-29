ETV Bharat / state

ఉత్తరాంధ్ర, కోస్తా జిల్లాల్లో విస్తారంగా వర్షాలు - దెబ్బతిన్న పంటలు

మొంథా తుపాను ధాటికి జలమయమైన ఉత్తరాంధ్ర, కోస్తా జిల్లాలు - పొంగిపొర్లుతున్న వాగులు, వంకలు నీటమునిగిన రహదారులు, కడప జిల్లాలో నేలకూలిన వీరబ్రహ్మేంద్రస్వామి నివసించిన మట్టిమిద్దె

Huge Rains in overall Andhra Pradesh
Huge Rains in overall Andhra Pradesh (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 29, 2025 at 8:33 PM IST

|

Updated : October 29, 2025 at 8:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Huge Rains in overall Andhra Pradesh: మొంథా తుపాను ప్రభావంతో ఉత్తరాంధ్ర, రాయలసీమ జిల్లాల్లో విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. వర్షాల ధాటికి అనేక ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. రహదారులు చెరువులను తలపిస్తున్నాయి. వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. పంటలు నీటమునిగి రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోయారు. ముంపు ప్రాంతాల ప్రజలను అధికారులు పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించారు.

మొంథా తుపాను ప్రభావంతో నదులు, వాగులు పొంగిపర్లుతున్నాయి. గోస్థాని నది ఉగ్రరూపం దాల్చింది. తాటిపూడి రిజర్వాయర్ నీటిని దిగువ ప్రాంతాలకు వదలటంతో ఉప్పుటేరు పొంగిప్రవహిస్తుంది. భీమిలి శివారు గ్రామాలు ముంపు భయం వెంటాడుతోంది. ఉప్పుటేరు ప్రవాహం పెరిగి రోడ్లపైకి ప్రవహించడంతో చిప్పాడ పంచాయతీలోని 14 గ్రామాలకు రాకపోకలు స్తంభించాయి. మల్కాపురం పోలీస్‌ స్టేషన్‌ ప్రాంగణం జలమయమైంది. సంగివలస - పాండ్రంగి రహదారిలో కల్వర్టుపై పొంగిన వరద వల్ల గోస్థనీ నదిలోకి ఆవు కొట్టుకుపోయింది.

ఉత్తర, కోస్తా జిల్లాల్లో విస్తారంగా వర్షాలు (ETV)

తుపాను ధాటికి జలమయమైన ప్రాంతాలు: అనకాపల్లి జిల్లాలో వర్షాలకు నదులు గెడ్డలు ఉగ్రరూపం దాల్చాయి. రైవాడ జలాశయం నుంచి విడుదలైన నీరు శారద నదిలోకి చేరి గెడ్డలు పొంగిపొర్లి పొలాలు నీటమునిగాయి. చోడవరం నియోజకవర్గం భోగాపురంలో శారదా నది గట్టు కోతకు గురైంది. తాచేరు, పెద్దేరు, బొడ్డేరు నదుల కలయిక వల్ల ప్రవాహం పోటెత్తి కోతకు గురైంది. భోగాపురం, పీ ఎస్ పేట, చాకిపల్లి గ్రామాల ప్రజలు గట్టు కొట్టుకుపోతుందోనని ఆందోళనకు గురవుతున్నారు.

శ్రీకాకుళం జిల్లాలో బహుదానది ఉగ్రరూపం దాల్చింది. ఒడిశాలోని పగలట్టి జలాశయం గేట్లు ఎత్తడంతో వరద పోటెత్తుతోంది. అరక భద్ర వంతెన వద్ద రక్షణ గోడ లేకపోవడంతో మెట్టు కూలి గండి పడింది. జగన్నాథపురంలో ఇళ్లలో వర్షపునీరు చేరింది. ఇచ్ఛాపురం బెల్పడా రోడ్డుపైకి వరద చేరి రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. డొంకూరు వద్ద కాజ్‌వేపైకి నీరు చేరింది. డుంకూరు పాఠశాల ఆవరణ జలమయమైంది. లావేరు మండలంలో బుడుమూరు పెద్దగెడ్డ ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. రాయిలింగారపేట, నేతేరు, లక్ష్మీపురం గ్రామాల వద్ద ఉన్న కాజ్‌వే పై వరద చేరి 30 గ్రామాల మధ్య రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి.

నీటమునిగిన రహదారులు: అల్లూరి జిల్లా పాడేరు ఘాట్ రోడ్డులోని మినుములూరు సమీపంలో భారీ వృక్షం నేలకొరిగి వాహనాల రాకపోకలు నిలిచాయి. జీకే విధి మండలంలోనూ జాతీయ రహదారిపై ఓ చెట్టు నేలకొరిగింది. జి. మాడుగుల మండలం సల్పం వద్ద కేకే లైన్‌లో కొండచరియలు విరిగిపడ్డాయి. కొత్తవలస కిరణ్ డల్ రైలు మార్గంలో బొర్రా - చిమిడిపల్లి రైల్వే స్టేషన్ల మధ్య ట్రాక్ పై కొండచరియలు విరిగిపడ్డాయి. టన్నెల్‌లో భారీగా చేరిన వర్షపు నీటిని తొలగించేందుకు అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు.

నిలిచిపోయిన రాకపోకలు: ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లాలో కుందూ, మద్దిలేరు, చామకాలువ పొంగిపొర్లుతున్నాయి. మహానంది మండలం నందిపల్లి వద్ద పాలేరు వాగు ఉద్ధృతికి వరి, అరటి పంటలు నీట మునిగాయి. కొత్తపల్లి మండలంలో శివపురం పెద్దవాగు ఉగ్రరూపం దాల్చడంతో 11 గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. కర్నూలు- గుంటూరు ప్రధాన రహదారిపై వరద నీరు చేరింది. మార్కెట్ యార్డు నీట మునిగింది. భవనాశి వాగు ఉప్పొంగడంతో శివభాష్యం సాగర్ ప్రాజెక్టు గేట్లు ఎత్తి దిగువకు నీటిని విడుదల చేశారు.

నీటిపాలైన మొక్కజొన్న పంట: నంద్యాల జిల్లా కొత్తపల్లి, ఆళ్లగడ్డ మండలాల్లో వాగులు పొంగి పొర్లుతున్నాయి. దీంతో కందుకూరు ఆహోబిలం మార్గాల్లో రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. పెద్దకొట్టాలలోని ఎస్టీ కాలనీలో భారీగా వర్షపునీరు చేరింది. ప్రథమ నంది ఆలయం సమీపంలో బ్రిడ్జిపై నుంచి మద్దిలేటి వాగు ప్రవహిస్తోంది. వెంకటేశ్వర పురంలోని మురుగు కాల్వ బ్లాక్‌ అవడంతో వర్షపు నీరు ఇళ్లలోకి చేరింది. ఆత్మకూరు మార్కెట్‌ యార్డు జలమయమై మొక్కజొన్న పంటంతా నీటిపాలైంది. ఆరుగాలం పండించిన పంట కళ్ల ముందటే నీటిపాలవడంతో ఓ మహిళా రైతు విలవిలలాడిపోయారు. ప్రభుత్వమే ఆదుకోవాలని బోరున విలపించారు.

కూలిన పురాతన గోడ: కడప జిల్లాలో కుందూనది ఉరకలు వేస్తోంది. దీంతో చాపాడు మండలం సీతారామపురం వద్ద వంతెనపై రాకపోకలు నిలిచి పోయాయి. నంద్యాల-కడప జిల్లాల సరిహద్దులోని రాజోలి ఆనకట్ట వద్ద నుంచి భారీగా నీరు ప్రవహిస్తోంది. బ్రహ్మంగారిమఠంలో కాలజ్ఞానకర్త పోతులూరు వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి నివసించిన మట్టి మిద్దె కూలింది. కొద్దిరోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలకు మట్టిమిద్దె నాని పడిపోయింది. ఈ మిద్దె దాదాపు 350ఏళ్ల కిందటిదని మరమ్మతులు చేపట్టక పోవడం వల్ల ఒకవైపు గోడలతోపాటు పైకప్పు కూలిందని స్థానికులు తెలిపారు. ఆ సమయంలో అక్కడ ఎవరూ లేకపోవడంతో ప్రమాదం తప్పింది.

ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లాపై తుపాను ప్రభావం - ఆదుకోవాలంటున్న రైతులు

పంట చేతికొచ్చే సమయంలో వర్షాలు - జాగ్రత్తలు పాటించాలంటున్న శాస్త్రవేత్తలు

Last Updated : October 29, 2025 at 8:57 PM IST

TAGGED:

RAINS IN UTTARANDRA RAYALASEEMA
HUGE RAINS IN ANDHRA PRADESH
MONTHA CYCLONE LATEST UPDATES
ఉత్తరాంధ్ర రాయలసీమలో వర్షాలు
HUGE RAINS IN OVERALL AP

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ఇల్లు శుభ్రం చేస్తున్నారా? - ఈ రూల్ పాటిస్తే క్లీనింగ్ వెరీ ఈజీ!

మీరు ఎక్కే బస్సు భద్రమేనా - ఇవి ఉంటే ప్రమాదాలను నియంత్రిచొచ్చు!

గ్యాస్​ ప్రమాదాలు - రూపాయి కట్టకుండానే రూ.30 లక్షల బీమా పొందొచ్చు

మార్కెట్​లోకి మరో ప్రీమియం బైక్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.