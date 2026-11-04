తెలంగాణపై 'మురసు' ఎఫెక్ట్ - భద్రాద్రి, ఖమ్మం జిల్లాల్లో దంచికొడుతోన్న వర్షాలు
Murasu Cyclone Effect in Telangana : తెలంగాణ రాష్ట్రంపై మురసు తుపాను ప్రభావం చూపుతోంది. దీని కారణంగా పలుచోట్ల వర్షాలు పడుతున్నాయి. ఇవాళ క్రమంగా బలహీన పడుతుందని వాతావరణశాఖ తెలిపింది.
Published : November 4, 2026 at 9:07 AM IST|
Updated : November 4, 2026 at 9:16 AM IST
బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన 'మురసు' తుపాను మంగళవారం ఆంధ్రప్రదేశ్లో తీరం దాటింది. తెలంగాణ రాష్ట్రం వైపు దూసుకొస్తోంది. బుధవారం నాటికి క్రమంగా బలహీనపడుతుందని ఐఎండీ(వాతావరణ శాఖ) పేర్కొంది. తుపాను ప్రభావం కారణంగా మంగళవారం నుంచి భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం జిల్లాల్లో పలుచోట్ల వర్షాలు కురుస్తున్నాయి.
అత్యధికంగా భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా అశ్వారావుపేటలో 5.6 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. దమ్మపేట మండలంలో 5.2, ఖమ్మం జిల్లా వేంసూరు 4.5, సత్తుపల్లి 4.3, పెనుబల్లి 3.6, మధిరలో 3.4 సెం.మీ, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా అన్నపురెడ్డిపల్లిలో 3.3, నాగర్కర్నూల్ జిల్లా బల్మూరులో 2.1 సెం.మీ వర్షం కురిసింది. ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోనూ పలుచోట్ల వర్షాలు కురిసినట్లు వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది.
పలుచోట్ల వర్షాలు - నేలకొరిగిన పంటలు
భద్రాద్రి జిల్లాలోని పలు మండలాల్లో రాత్రి నుంచి వర్షం కురుస్తోంది. భద్రాచలం, బూర్గంపాడు, దుమ్ముగూడెం, చర్ల మండలాల్లో నేడూ జల్లులు కురుస్తున్నాయి. అశ్వారావుపేట నియోజకవర్గంలోనూ వర్షం పడుతోంది. ఇతర జిల్లాల్లో కూడా తేలిక పాటి వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. తుపాను ప్రభావంతో ఖమ్మం జిల్లాలోని పలుచోట్ల వరి పంటలు నేలకొరిగాయి.
సత్తుపల్లి నియోజకవర్గంలో చేతికందొచ్చిన పంట నేలవాలింది. పొలాల్లో తీతకు వచ్చిన పత్తి పూర్తిగా తడిసి ముద్దైంది. పలుచోట్ల మిరప మొక్కలు నేలవాలాయి. బుధవారం తూర్పు జిల్లాల్లో పలుచోట్ల భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది. ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన ఈదురు గాలులు వీస్తాయని తెలిపింది.
పలు ట్రైన్లు రద్దు, మరికొన్ని దారి మళ్లింపు
మురసు తుపాను ప్రభావం కారణంగా పలు రైళ్లు రద్దయ్యాయి. మరికొన్నింటిని దారి మళ్లించారు. తిరుపతి-సికింద్రాబాద్(12763) పద్మావతి ఎక్స్ప్రెస్ సహా సికింద్రాబాద్-తిరువనంతపురం సెంట్రల్(20629), గూడూరు-సికింద్రాబాద్(12709), సికింద్రాబాద్-గూడూరు(12710), నర్సాపూర్-లింగంపల్లి(17255) ఎక్స్ప్రెస్ ట్రైన్లను మంగళవారం దక్షిణమధ్య రైల్వే రద్దు చేసింది. తిరుపతి-ఆదిలాబాద్(17405) సహా 9 రైళ్లను దారి మళ్లించి నడిపించారు. ద.మ.రైల్వే మీదుగా రాకపోకలు సాగించే 4 ట్రైన్లు రెండు గంటలు ఆలస్యంగా నడిచాయి.
తిరుపతి-చర్లపల్లి(17441) ఎక్స్ప్రెస్ను 8 గంటల ఆలస్యంతో షెడ్యూల్ చేసింది, తిరుపతి-లింగంపల్లి(12733) ఎక్స్ప్రెస్ను 6 గంటల ఆలస్యంతో రీషెడ్యూల్ చేసింది. మంగళవారం రాత్రి 9.35 గంటలకు బయల్దేరాల్సినటువంటి చర్లపల్లి-ప్రయాగ్రాజ్(04122) ఎక్స్ప్రెస్ను బుధవారం తెల్లవారుజామున 3.35 గంటలకు దక్షిణ మధ్య రైల్వే రీషెడ్యూల్ చేసింది. బుధవారం బయల్దేరాల్సిన లింగంపల్లి-నర్సాపూర్(17256), సికింద్రాబాద్-తిరుపతి(12732) ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లను రద్దు చేసినట్లు దక్షిణ మధ్య రైల్వే తెలిపింది.
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