రాష్ట్రంలో జోరు వానలు - ఎండిపోయే పంటలకు మళ్లీ జీవం పోసినట్లైందన్న రైతన్నలు
తీవ్ర వాయుగుండం ప్రభావంతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వర్షాలు - పలు జిల్లాల్లో లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం - ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షాలతో పొంగిపొర్లుతున్న వాగులు, వంకలు
Published : July 29, 2026 at 7:10 PM IST
Heavy Rains in Telangana : తీవ్ర వాయుగుండం ప్రభావంతో రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఇన్ని రోజులు వానజాడకోసం ఎదురు చూసిన రైతుల ముఖాల్లో సంతోషం కనిపించింది. నీరు లేక ఎండిపోయే దశకు చేరుకున్న పైరుకు మళ్లీ ప్రాణం పోసినట్లైందని కర్షకులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పలు జిల్లాల్లో కురిసిన భారీ వర్షాలకు లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. మరికొన్ని చోట్ల స్తంభాలపై చెట్లు పడటంతో విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడింది. జోరువానలతో పలుచోట్ల వాగులు వంకలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి.
ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో వానజోరు : ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల్లో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఉదయం నుంచి కురుస్తున్న వర్షాల కారణంగా మంచిర్యాల జిల్లా మందమర్రి ఏరియా కల్యాణిఖని ఉపరితల గనిలో బొగ్గు ఉత్పత్తికి ఆటంకం ఏర్పడింది. నిర్మల్ జిల్లాలో కురుస్తున్న వర్షానికి లోతట్టు ప్రాంతాల్లో వరదనీరు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. లక్ష్మణచాందా మండలం కనకాపూర్ వాగు ఉప్పొంగడంతో పీచార నుంచి సోన్ మధ్య రాకపోకలు నిలిచాయి. కడెం మండలం కుర్రగూడెం, పాత రేవోజీపేటలో తాత్కాలిక వంతెన తెగిపోయింది. దీంతో ఆ ప్రాంతం మధ్య రవాణా నిలిచిపోయింది. ఎగువ నుంచి వరద ప్రవాహం వస్తుండడంతో కడెం, స్వర్ణ జాలాశయాల్లోకి వరద నీరు చేరుతోంది. భారీ వర్షాల కారణంగా మంచిర్యాల జిల్లాలోని మందమర్రి, చెన్నూర్, జైపూర్ మండలాల్లో వాగులు ఉప్పొంగాయి. మందమర్రి మండలంలోని తుర్కపల్లిలో వాగు పొంగిపొర్లడంతో ఆరు గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి.
విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం : మంచిర్యాల జిల్లా బెల్లంపల్లిలో రాత్రి నుంచి ఎడతెరిపిలేని వర్షం కురవడంతో రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. పద్మశాలి భవన్ రోడ్డులో భారీ చెట్టు నేల కూలడంతో పలుచోట్ల విద్యుత్ సరఫరాకు తీవ్ర అంతరాయం కలిగింది. బెల్లంపల్లి మండలం కన్నాల గ్రామంలో భారీ వర్షానికి ఎర్రకుంట చెరువుకు గండి పడింది. రైల్వే స్టేషన్ ఏరియాలోని హనుమాన్ గుట్ట కింద ఉన్న భవనాలు నీట మునిగి పోయాయి. ఇటీవలే ఈ చెరువును రూ.23 లక్షలతో మరమ్మతులు చేయించండం గమనార్హం.
భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో కుండపోత వర్షం : భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా వ్యాప్తంగా నిన్నటి నుంచి ఏకధాటిగా భారీ వర్షం కురుస్తోంది. భద్రాచలం దుమ్ముగూడెం, చర్ల , బూర్గంపాడు మండలాల్లో కుండపోత వర్షానికి రహదారులు జలమయమయ్యాయి. ఇల్లందు సింగరేణి ఏరియా కోయగూడెం ఉపరితల గనిలో వర్షం కారణంగా 3 టన్నుల బొగ్గు ఉత్పత్తికి నష్టం వాటిల్లింది. వాతావరణ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ఓబి పనులు ప్రారంభం కాలేదు.
పొంగిపొర్లుతున్న వాగులు, వంకలు : ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాలో వర్షం దంచికొట్టింది. మంగళవారం అర్థరాత్రి నుంచి కురిసిన జోరువానకు వాగులు, వంకలు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. సాగునీటి ప్రాజెక్టులు జలకళను సంతరించుకున్నాయి. భారీ వర్షానికి పలుచోట్ల రోడ్లు తెగిపోవడంతో పాత ఇళ్లు కూలిపోయాయి. డిచ్పల్లి, మాక్లూరు రూరల్, ధర్పల్లి, జుక్కల్ మండలాల్లో అత్యధికంగా 10 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. బోధన్లోని ఆటోనగర్, ప్రెస్ కాలనీలతోపాటు పలు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. ఉదయం నుంచి కురిసిన వానకు జలకళను సంతరించుకున్నాయి. శ్రీరాంసాగర్ ప్రాజెక్టులోకి ఎగువ నుంచి 4,051 క్యూసెక్కుల వరద నీరు వచ్చి చేరుతోంది.
మెదక్ జిల్లాలో వర్షాలు : ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాపై మంగళవారం సాయంత్రం నుంచి వరుణుడు తన ప్రతాపాన్ని చూపిస్తున్నాడు. రెండు రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలకు హవేలీఘనపూర్ మండలంలో ధూప్ సింగ్ తండా వాగు ఉప్పొంగుతుంది. ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రం ఏడుపాయల వన దుర్గ భవాని మాత సమీపంలో ఉన్న వనదుర్గ ఆనకట్ట పొంగిపొర్లుతోంది. ఆనకట్ట అలుగు పారుతుండటంతో రైతులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. జిల్లాలో గత మూడు రోజులుగా వర్షాలు కురుస్తుండటంతో వరి నాట్లు జోరందుకున్నయి. సిద్దిపేట జిల్లా దుబ్బాక నియోజకవర్గ పరిధిలోని తొగుట, మిరుదొడ్డి, దుబ్బాక మండలాల్లో భారీ వర్షం కురిసింది. కుండపోత వర్షానికి పలు లోతట్టు ప్రాంతాలు నీటమునిగాయి. కూడవెల్లి వాగు ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తోంది.
సింగరేణి బొగ్గు ఉత్పత్తికి అంతరాయం : ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఉదయం నుంచి మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. దీంతో సింగరేణి బొగ్గు ఉత్పత్తికి అంతరాయం ఏర్పడింది. భూపాలపల్లి సింగరేణిలోని కాకతీయ ఖని-2, 3 ఉపరితల గనుల్లో పనులు నిలిచిపోయాయి. కోల్ బెంచ్లోకి వరద నీరు చేరడంతో బ్లాస్టింగ్ చేసే అవకాశం లేకుండా పోయింది. దీంతో బొగ్గు ఉత్పత్తికి సంబం ధించిన పనులను ఆపివేశారు.
జగిత్యాల-ధర్మపురి మధ్య నిలిచిపోయిన రాకపోకలు : ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా వ్యాప్తంగా మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. సిద్దిపేట జిల్లా హుస్నాబాద్ నియోజకవర్గంలోని భీమదేవరపల్లి, ఎల్కతుర్తి మండలాల్లో వర్షాలు కురిశాయి. జగిత్యాల జిల్లా ధర్మపురి, వెలగటూరు, గొల్లపల్లి, సారంగాపూర్, బుగ్గారం మండలాల్లో రాత్రి నుంచి ఎడతెరిపిలేని వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. నేరెళ్ల వద్ద 63వ జాతీయ రహదారిపై నుంచి వరద ఉధృతంగా ప్రవహిస్తుండటంతో జగిత్యాల - ధర్మపురి మధ్య రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి.
నేరెళ్ల, గోవిందుపల్లెలో ఇళ్లలోకి వరద నీరు చేరింది. పెద్దపల్లి జిల్లా రామగుండం పారిశ్రామిక ప్రాంతం రాత్రి నుంచి కురుస్తున్న వర్షాలకు తడిసి ముద్దయింది. దీంతో కోల్ బెల్టు ప్రాంతం జలమయమయం కావడంతో.. బొగ్గు ఉత్పత్తికి అంతరాయం ఏర్పడింది. గోదావరిఖని సమీపంలోని రైల్వే బ్రిడ్జి వద్ద నాలా ఉప్పొంగడంతో రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. పెద్దపల్లి జిల్లా మంథని, కమాన్పూర్ ,రామగిరి, ముత్తారం మండలాల్లో రాత్రి నుంచి భారీ వర్షం కురుస్తోంది. పలుచోట్ల నాలాలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి.
రెండు రోజులుగా వర్షాలు - ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్న వాగులు, ప్రాజెక్టుల్లోకి భారీగా వరదనీరు
ఎట్టకేలకు కరుణించిన వరుణుడు - తెలంగాణ పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు