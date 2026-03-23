ఏపీలో రాబోయే నాలుగు రోజులు పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు
ఉపరితల ఆవర్తనం, ద్రోణి ప్రభావం - రాష్ట్రంలో నేడు పిడుగులతో తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం - పొలాల్లో, బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ఉండరాదని సూచిస్తున్న అధికారులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 23, 2026 at 10:16 AM IST
Rains in AP Due to Iinfluence of Surface Circulation: ఉపరితల ఆవర్తనం, ద్రోణి ప్రభావంతో సోమవారం శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, పార్వతీపురం మన్యం, అల్లూరి సీతారామారాజు, పోలవరం, విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి, కాకినాడ, కోనసీమ, తూర్పుగోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, ఏలూరు, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు జిల్లాల్లో కొన్నిచోట్ల పిడుగులతో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ హెచ్చరించింది.
అదే విధంగా బాపట్ల, పల్నాడు, మార్కాపురం, ప్రకాశం, నెల్లూరు జిల్లాల్లో సైతం కొన్నిచోట్ల పిడుగులతో తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. అంతేకాకుండా ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు పడేటప్పుడు పంట పొలాల్లో, బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ఎక్కడా ఉండరాదని పేర్కొంది. ప్రజలు చెట్ల కింద నిలబడరాదని రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ ఈ సందర్భంగా సూచించింది.
పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు: ఉపరితల ఆవర్తనం, ద్రోణి ప్రభావంతో ఏపీలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో రాబోయే నాలుగు రోజులు పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు కురవొచ్చని అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం పేర్కొంది. సుమారు గంటకు 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీయొచ్చని తెలిపింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే 2-3 డిగ్రీలు పెరుగుతాయని అంచనా వేస్తోంది. ఆదివారం పోలవరం,ఏలూరు, కాకినాడ, కృష్ణా, ప్రకాశం, అనకాపల్లి, విశాఖపట్నం తదితర జిల్లాల్లో వర్షాలు కురిశాయి.
వడగండ్ల వాన రైతులను నిలువునా ముంచింది. వరి, పత్తి, ఇతర పంటలు పూర్తిగా దెబ్బతిన్నాయి. మండలంలోని కొన్ని గ్రామాల్లో కురిసిన ఆకాల వర్షానికి సుమారు 2300 ఎకరాల్లో వరి, 350 ఎకరాల్లో పత్తి పంట నష్టం వాటిల్లినట్లు వ్యవసాయ అధికారులు ప్రాథమిక అంచనా వేశారు.
నాలుగు రోజుల క్రితం: రాజధాని ప్రాంతంలో పిడుగుపాటుకు రాజమండ్రికి చెందిన ఓ వ్యక్తి మృతి చెందారు. తుళ్లూరులోని ఓ పాఠశాల నుంచి తన కుమార్తెని తీసుకొస్తుండగా, పిడుగుపాటుకు గురై శ్రీనివాస్ అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయారు. రాజధానిలో నిర్మాణ పనులు చేపడుతున్న బీఎస్ఐర్ సంస్థలో శ్రీనివాస్ సర్వేయర్గా పని చేస్తున్నారు.
కృష్ణా జిల్లా పామర్రు నియోజకవర్గం మొవ్వ, తోట్లవల్లూరు, పెదపారుపూడి, పామర్రు మండలాల్లో మినపతీతలు, నూర్పిడి దశలో ఉండటంతో అకాల వర్షాలు రైతుల్ని కలవరపెడుతున్నాయి. పమిడిముక్కల మండలంలో ఓదెలపై ఉన్న మినప పంట తడవకుండా పట్టాలు కప్పి రైతులు జాగ్రత్త చేసుకున్నారు.
ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లావ్యాప్తంగా పలుచోట్ల వడగళ్లతో కూడిన చిరుజల్లులతో వాతావరణం ఒక్కసారిగా చల్లబడింది. శ్రీసత్యసాయి జిల్లా పుట్టపర్తిలో ప్రధాన రహదారిపై ముత్యాలు పరిచినట్లుగా వడగళ్లు కనిపించాయి. చాలా మంది వడగళ్లను పాత్రల్లో పోగుచేసుకొని సంబరపడ్డారు. బెలుగుప్ప మండలంలో ఈదురుగాలులతో కురిసిన వర్షానికి జీడిపల్లి, గంగవరం, బెలుగుప్ప గ్రామాల్లో అరటి, మొక్కజొన్న పంటలు నేలవాలాయి.
లక్షల పెట్టుబడితో పంటలు సాగు చేస్తే చివరకు నష్టమే మిగిలిందని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. అనంతపురం జిల్లా ఉరవకొండ మండలం చిన్నమూష్టరులో గంటపాటు ఏకధాటిగా కురిసిన వర్షానికి లోతట్టు ప్రాంతాలు నీట మునిగాయి. పలు గ్రామాల్లో కురిసిన వర్షానికి రోడ్లన్నీ జలమయమయ్యాయి.
ఉరుములు, మెరుపులతో వడగండ్ల వాన - ఈదురుగాలులకు పలుచోట్ల నేలవాలిన పంటలు