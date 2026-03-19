ETV Bharat / state

ఏపీలో రానున్న 3 రోజులు మోస్తరు వర్షాలు - ఆ జిల్లాల్లో పిడుగులు, ఉరుములు

ఉపరితల ఆవర్తనం, ద్రోణి ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో రానున్న 3 రోజులు కూడిన వర్షాలు - రాత్రి పలు జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ పిడుగులతో మోస్తరు వర్ష సూచన

author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 19, 2026 at 7:41 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Rains in AP Due to Iinfluence of Surface Circulation: ఉపరితల ఆవర్తనం, ద్రోణి ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో రానున్న 3 రోజుల పాటు పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు పడే అవకాశాలు ఉన్నాయని విపత్తు నిర్వహణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. కోనసీమ, పశ్చిమ గోదావరి, కృష్ణా, గుంటూరు, బాపట్ల జిల్లాల్లో ఓ మోస్తరు వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. శని, ఆదివారం ఉత్తరాంధ్ర, కోస్తా జిల్లాల్లో పిడుగులతో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలతో అప్రమత్తమైన వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు ఉద్యానవన శాఖ డైరెక్టర్ శ్రీనివాసులు, ఇతర ఉన్నతాధికారులతో టెలీ కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు.

అరటి, మామిడి, మిర్చి, మొక్కజొన్న వంటి పంటలకు నష్టం కలిగే ప్రమాదం ఉందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. దెబ్బతిన్న పంటలను త్వరితగతిన గుర్తించి నష్టాన్ని నమోదు చేయాలని అధికారులకు ఆదేశించారు. అన్నదాతలకు ఇబ్బందులు కలగకుండా ప్రభుత్వం అన్ని విధాలుగా సహాయం అందిస్తుందని హామీ ఇచ్చారు. పండిన పంటలను సాధ్యమైనంత త్వరగా సేకరించి భద్రపరచాలన్నారు.

కాగా బుధవారం కురిసిన వడగళ్ల వాన రైతులకు కడగండ్లు మిగిల్చింది. అకాల వర్షాలతో వరి, మొక్కజొన్న సహా ఉద్యాన పంటలకు నష్టం వాటిల్లింది. పెట్టుబడి కూడా వచ్చే పరిస్థితి లేదని రైతులు వాపోతున్నారు. తమను ఆదుకోవాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నారు. కురిసిన వానతో శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా అమరాపురం మండలం వలస గ్రామంలో పిందె దశలో ఉన్న దానిమ్మ రాలిపోయింది. రూ.50 లక్షల వరకు నష్టపోయామని రైతులు చెబుతున్నారు.

నేలకొరిగిన 30 ఎకరాల పంట: నంబుల పూలకుంట మండలంలో మొక్కజొన్న పంట దెబ్బతింది. 30 ఎకరాల పంట నేలకొరిగినట్లు రైతులు తెలిపారు. బత్తలపల్లి, ముదిగుబ్బ మండలాల్లో చీనీ, అరటి, బొప్పాయి, మొక్కజొన్న, దోస పంటలు దెబ్బతిన్నాయి. సీకే పల్లి మండలం గంగినేపల్లిలో 53 ఎకరాల్లో మామిడి పంట నేల రాలడంపై రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. గంగినేపల్లి, బ్రాహ్మణపల్లిని సందర్శించిన అధికారులు నష్టంపై రైతులతో మాట్లాడి వివరాలు తెలుసుకున్నారు.

కడప జిల్లా పులివెందుల మండలానికి చెందిన అరటి రైతులు నష్టపోయారు. ఇప్పటికే బాగా తక్కువ ధరలు పలుకుతుండగా అకాల వర్షం మరింత నష్టాన్ని మిగిల్చిందని రైతులు ఆవేదన చెందుతున్నారు. తిరుపతి జిల్లా చంద్రగిరి గ్రామీణంలో చేతికొచ్చిన వరి పంట పాడైంది. బంధారపల్లి, రంగంపేట, కొట్టాల, పుల్లయ్యగారిపల్లి, కూచివారిపల్లిలో మామిడి, వరి, టమోటా దెబ్బతిన్నాయి. వడగళ్ల వాన నిలువునా ముంచిందని రైతులు వాపోతున్నారు.

అపార నష్టం వాటిల్లిందంటూ రైతుల ఆవేదన: ఎన్టీఆర్ జిల్లా పెనుగంచిప్రోలు సమీపంలో దెబ్బతిన్న పంటను జగ్గయ్యపేట ఎమ్మెల్యే శ్రీరామ్ రాజగోపాల్ పరిశీలించారు. బొప్పాయి, అరటి, మొక్కజొన్న, మిర్చి రైతులతో మాట్లాడి నష్టం వివరాలు తెలుసుకున్నారు. ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లి పరిహారం అందిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. నందిగామ డివిజన్‌లోని జగ్గయ్యపేట, నందిగామ నియోజకవర్గాల్లో ఈదురు గాలులతో, వడగళ్ల వర్షం పడటంతో అన్నదాతలపై పిడుగు పడినట్లు అయింది. 2 నియోజకవర్గాల్లో మిర్చి, అరటి, బొప్పాయి, ఊరి పేర్లు దెబ్బతిన్నాయి. ఆరబోసిన మిర్చి వర్షానికి తడిసింది. ఈదురు గాలులు వల్ల అరటి తోటలు పూర్తిగా నేలవాలయి. దీనివల్ల రైతులు పంట పూర్తిగా కోల్పోయారు.

బొప్పాయి తోటలు 50 ఎక్టార్ల సాగు చేయగా ఈదురుగాళ్లకు చెట్లు విరిగిపడ్డాయి. కాయల పూర్తిగా రాలిపోయాయి. దీనివల్ల పంట పూర్తిగా నష్టపోయింది. జగ్గయ్యపేట నియోజకవర్గంలో 13000 ఎకరాల్లో, నందిగామ నియోజకవర్గాల్లో 10,000 ఎకరాల్లో మొక్కజొన్న సాగు చేశారు. ఈదురుగాళ్లకు మొక్కజొన్న పూర్తిగా నేలపై పడిపోయింది. ఎత్తిపోతల పథకాలు, మున్నేరు ఆయాకట్ట పరిధిలో సాగుచేసిన వరి పైర్లు వడగళ్ల వానకు దెబ్బతిన్నాయి. కోతకు సిద్ధంగా ఉన్న వారి పైర్లు వడగళ్లు పడటం వల్ల, ఈదురుగాళ్లకు పూర్తిగా నేల వాలింది. ధాన్యం పూర్తిగా రాలిపోయింది దీంతో రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఏలూరు జిల్లా చాట్రాయి మండలం చనుబండ పరిసరాల్లో అకాల వర్షం, ఈదురు గాలులతో సుమారు 30 ఎకరాల మొక్కజొన్న నేలకొరిగింది. కంకి దశకు చేరుకున్న మొక్కజొన్న దెబ్బతిందని రైతులు వాపోతున్నారు.

TAGGED:

RAINS IN ANDHRA PRADESH
RAINS DUE TO SURFACE CIRCULATION
ఏపీలో వర్షాలు
AP WEATHER UPDATES
RAINS IN AP

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.