రాష్ట్రంలో 'మొంథా' తుపాను ప్రభావం - పలు జిల్లాల్లో మొదలైన వానలు

నైరుతి-ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో మొంథా తుపాను - గడిచిన 6 గంటల్లో గంటకు 17 కి.మీ. వేగంతో కదిలిన మొంథా తుపాను - తీరం వెంబడి 90-110 కి.మీ. వేగంతో ఈదురుగాలులు

Cyclone Montha Effect to AP
Cyclone Montha Effect to AP (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 27, 2025 at 4:51 PM IST

5 Min Read
Cyclone Montha Effect to AP : నైరుతి-ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతం మధ్య మొంథా తుపాను కేంద్రీకృతమైంది. ఇది ఉత్తర వాయవ్యంగా కదిలి పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర తుపానుగా మారే అవకాశం ఉంది. గడిచిన 6 గంటల్లో గంటకు 17 కి.మీ. వేగంతో మొంథా తుపాను కదిలింది. తుపాను తీరం దగ్గరకు వచ్చే కొద్దీ మరింత ప్రభావం ఉంటుంది. ప్రస్తుతం చెన్నైకు 480 కి.మీ. దూరంలో, కాకినాడకు 530 కి.మీ. దూరంలో కేంద్రీకృతమైంది.

పశ్చిమ వాయవ్యంగా కదులుతూ రేపు సాయంత్రం లేదా రేపు రాత్రికి మచిలీపట్నం-కళింగపట్నం మధ్య కాకినాడ సమీపంలో తీవ్రతుపానుగా తీరం దాటే అవకాశం ఉంది. తీరం దాటే సమయంలో గంటకు 90 నుంచి 110 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశముంది. సముద్రంలో మీటరు ఎత్తున అలలు ఎగసిపడతాయని తుపాను హెచ్చరిక కేంద్రం డిప్యూటీ డైరెక్టర్‌ జగన్నాథకుమార్​ తెలిపారు.

రాష్ట్రంలో 'మొంథా' తుపాను ప్రభావం - పలు జిల్లాల్లో మొదలైన వానలు (ETV)

పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు : 'మొంథా' తుపాను ప్రభావంతో ఏపీలోని పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఉమ్మడి శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖ, ఉభయ గోదావరి, కృష్ణా జిల్లాల్లో చిరు జల్లులు కురుస్తున్నాయి. కాకినాడలో ఈ ఉదయం చిరు జల్లులు పడగా, ఉదయం 10 గంటల సమయం తర్వాత వర్షం తీవ్రత పెరిగింది. మొంథా తుపాను ప్రభావంతో విశాఖ నగరంలో భారీ వర్షం కురుస్తోంది. పలు చోట్ల ఈదురుగాలులు వీస్తున్నాయి. కైలాసపురంలో గాలుల ప్రభావానికి చెట్లు విరిగిపడ్డాయి. పలు చోట్ల రోడ్డుపైకి వరదనీరు చేరడంతో వాహనదారులు ఇబ్బందులు పడ్డారు. చెట్లు, విద్యుత్‌ స్తంభాల కింద ఉండొద్దని జీవీఎంసీ అధికారులు ప్రజలను సూచించారు.

కృష్ణా జిల్లా పై మొంథా ప్రభావం : మొంథా తుఫాన్ కృష్ణా జిల్లాపై ప్రభావం చూపుతుంది. జిల్లాలో ఓ మోస్తరు వర్షాలు ప్రారంభమయ్యాయి. మధ్యాహ్నం నుంచి జిల్లా వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని అధికారులు చెబుతున్నారు. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు.

మొంథా తుపాను ప్రభావంతో నెల్లూరు జిల్లాలో వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఆత్మకూరు నుంచి కందుకూరు కావలి కోవూరు నెల్లూరు వెంకటాచలం వరకు వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. పెన్నా నదిలో వరద ప్రవాహం పెరిగింది. ఎలాంటి పరిస్థితులనైనా ఎదుర్కొనేందుకు రెవెన్యూ, పోలీసు యంత్రాంగం అప్రమత్తమైంది. తీరప్రాంతాల్లో ముప్పు ఎక్కువ ఉంటుందన్న వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలతో ముందుజాగ్రత్తగా 5 వేలమంది సిబ్బందిని రంగంలోకి దించారు.

తీరప్రాంత గ్రామాలకు హైఅలెర్ట్ : మొంథా తుపాను తీవ్రత దృష్ట్యా అనకాపల్లి జిల్లాలోని తీరప్రాంత గ్రామాలకు అధికారులు హైఅలెర్ట్ ప్రకటించారు. పాయకరావుపేట నియోజకవర్గంలోని రేవు పోలవరం, బంగారంపేట, బోయపాడు, రాజయ్యపేట, పెంటకోట, పాల్మాన్ పేట తదితర చోట్ల మత్స్యకారులను వేటకు వెళ్లకుండా మెరైన్ అధికారులు ముందస్తు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. తీర ప్రాంతాలకు పర్యాటకులు రావద్దని ఆదేశించారు.

ఉదయం నుంచి జల్లులతో కూడిన వాన కురుస్తుంది. తుపాను కారణంగా సముద్ర తీరం భారీ అలలలతో అల్లకల్లోలంగా మారింది. తాండవ రిజర్వాయర్ నుంచి 310 క్యూసెక్కుల నీళ్లను నదిలోకి విడుదల చేశారు. పరివాహక ప్రాంతాలైన కోటనందూరు, నాతవరం, పాయకరావుపేట పట్టణ ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఇరిగేషన్ అధికారులు సూచనలు జారీ చేశారు.

కమాండ్ కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు : మెుంథా తుపానును ఎదుర్కొనేలా ముందస్తు చర్యలు చేపట్టామని బాపట్ల జిల్లా అధికార యంత్రాంగం వెల్లడించింది. కమాండ్ కంట్రోల్ రూమ్​ల ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు సమాచారం సేకరిస్తున్నామని డీఎస్పీ రామాంజనేయులు తెలిపారు. లోతట్టు ప్రాంతాల్లోని ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్నామని తహసీల్దార్ సలీమ వివరించారు. పునరావాస కేంద్రాల్లో అన్ని రకాల మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించామన్నారు. ప్రతి సచివాలయ పరిధిలో JCBలు ట్రాక్టర్లు ట్రాన్స్​ఫార్మర్లు, జనరేటర్లు అందుబాటులో ఉంచామన్నారు. 24 గంటలు ప్రజలకు అధికారులు అందుబాటులో ఉంటామని తెలియజేశారు.

పునరావాస కేంద్రాలు ఏర్పాటు : మొంథా తుపాను ప్రభావంతో ఉమ్మడి పశ్చిమగోదావరి జిల్లా యంత్రాంగం అప్రమత్తమైంది. అధికారులు ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితిని సమీక్షిస్తున్నారు. మొంథా తుపాను పరిస్థితులను ఎదుర్కొనేందుకు ఎన్టీఆర్ జిల్లా యంత్రాంగం సిద్ధంగా ఉందని కలెక్టర్ లక్ష్మీశా వివరించారు. విజయవాడ కలెక్టరేట్‌లో ఏర్పాటు చేసిన కమాండ్ కంట్రోల్‌ సెంటర్‌లో సమీక్ష నిర్వహించారు. విజయవాడ సీపీ రాజశేఖర్‌బాబు, VMC కమిషనర్‌ ధ్యాన్‌చంద్ర ఇతర శాఖల అధికారులు ఇందులో పాల్గొన్నారు. జిల్లా వ్యాప్తంగా 189 తుపాను పునరావాస కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశామంటున్న కలెక్టర్‌ లక్ష్మీశా తెలిపారు.

మొంథా తుపాన్‌ను ఎదుర్కొనేందుకు సర్వసన్నద్ధంగా ఉన్నామని విజయనగరం జిల్లా కలెక్టర్ రామ్‌సుందర్ రెడ్డి తెలిపారు. ఎటువంటి ప్రాణ, ఆస్తి నష్టాలు జరగకుండా ముందు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకున్నామన్నారు. తుఫాన్‌ని ఎదుర్కొనేందుకు చేపట్టిన ముందస్తు చర్యలను కలెక్టరేట్‌లో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో తెలియచేశారు. క్షేత్రస్థాయిలో పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పడు పర్యవేక్షించి సహాయ చర్యలు వేగవంతం చేసేందుకు కంట్రోల్ రూమ్​లు ఏర్పాటు చేసినట్లు చెప్పారు.

మూడవ నెంబర్ ప్రమాద సూచికలు : మొంథా తుఫాను హెచ్చరికల నేపధ్యంలో బాపట్ల జిల్లా నిజాంపట్నం హార్బర్ వద్ద మూడవ నెంబర్ ప్రమాద సూచికను పోర్ట్ అధికారులు ఎగురవేశారు. తుఫాను తీవ్రత వలన సముద్రంలో అలల ఉధృతి పెరుగుతుండటంతో మత్స్యకారులను వేటకు వెళ్లరాదని హెచ్చరించారు. దీంతో అన్ని వేట బోట్లు జెట్టికే పరిమితం అయ్యాయి. రేపల్లె మండల నది పరివాహక, తీర ప్రాంత ప్రజలను అధికారులు అప్రమత్తం చేశారు. తుఫాను ప్రభావం గురించి గ్రామాల్లో ప్రజలకు మైక్​ల ద్వారా తిరుగుతూ సమాచారం ఇస్తూ అందరిని అధికారులు అప్రమత్తం చేస్తున్నారు. లోతట్టు ప్రాంత ప్రజలను పునరావాస కేంద్రాలకు తరలిస్తున్నారు. వర్షపు నీరు ప్రవాహం వేగంగా ఉండేలా కాలువలలో గుర్రపు డెక్కలను అధికారులు తొలగిస్తున్నారు.

ముందస్తు హెచ్చరికలు జారీ : నైరుతి, పశ్చిమమధ్య బంగాళాఖాతంలో మొంథా తుపాన్ నేపథ్యంలో తీర ప్రాంత గ్రామాల్లో అధికారులు హైఅలెర్ట్ ప్రకటించారు. ఇందులో భాగంగా అనకాపల్లి జిల్లా పాయకరావుపేట నియోజకవర్గంలోని పోలవరం, బంగారంపేట, బోయపాడు, రాజయ్యపేట, పెంటకోట, పాల్మాన్ పేట తదితర చోట్ల మత్స్యకారులను వేటకు వెళ్లకుండా మెరైన్ అధికారులు ముందస్తు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. తీర ప్రాంతాలకు పర్యాటకులు రావద్దని ఆదేశించారు.

సోమవారం ఉదయం నుంచి జల్లులతో కూడిన వర్షం పడుతోంది. తుపాను కారణంగా పెంటకోట, పాల్మన్ పేట సముద్ర తీరం భారీ అలలు ఎగసిపడుతూ అల్లకల్లోలంగా ఉంది. పాయకరావుపేట పరిధిలో ఉన్న తాండవనది రిజర్వాయర్ నుంచి 310 క్యూసెక్కుల నీళ్లను నదిలోకి విడుదల చేశారు. తాండవ పరివాహక ప్రాంతాలైన కోటనందూరు, నాతవరం, పాయకరావుపేట పట్టణ ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఇరిగేషన్ అధికారులు సూచించారు.

CYCLONE MONTHA LATEST UPDATES
HEAVY RAIN ALERT TO ANDHRA PRADESH
WEATHER UPDATES IN AP
MONTHA CYCLONE IN AP
CYCLONE MONTHA EFFECT TO AP

