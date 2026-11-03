తీరం దాటిన 'మురసు' తుపాన్ - నల్గొండ, నాగర్కర్నూల్ జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్
Murasu Cyclone telangana : తీరాన్ని దాటిన తీవ్ర తుపాను మురసు తెలంగాణ వైపు దూసుకొస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో వాతావరణ శాఖ రాష్ట్రంలోని రెండు జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది.
Published : November 3, 2026 at 8:10 AM IST
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని నరసాపురం, నెల్లూరు మధ్య సోమవారం అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత తీరాన్ని దాటిన తీవ్ర తుపాను ‘మురసు’ తెలంగాణ వైపు దూసుకొస్తోంది. దీని కారణంగా నల్గొండ, నాగర్కర్నూల్ జిల్లాల్లో అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది. ఈ రెండు జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. కొన్నిచోట్ల 20 సెంటీమీటర్ల వరకు వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. మహబూబ్నగర్, సూర్యాపేట, వనపర్తి జిల్లాలకు ఆరెంజ్ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.
ఈ జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు
ఉత్తర, దక్షిణ తెలంగాణ జిల్లాల్లోని అనేక చోట్ల మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది. ములుగు, హనుమకొండ, ఖమ్మం, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, మహబూబాబాద్, యాదాద్రి భువనగిరి, వరంగల్, జనగామ, నారాయణపేట, రంగారెడ్డి, వికారాబాద్, జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాల్లో వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది.
వర్షపాతం నమోదయ్యిందిలా
తుపాను ప్రభావం కారణంగా ఆదివారం నుంచి సోమవారం ఉదయం వరకు పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు కురిశాయి. వరంగల్ జిల్లా కేంద్రంలో అత్యధికంగా 5.8 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదైంది. ఖానాపూర్, నల్లబెల్లి, గీసుకొండ, సంగెం, నర్సంపేట మండలాలు సహా జిల్లా వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు కురిశాయి. ములుగులో 4.2 సెం.మీ, హనుమకొండలో 4.1 సెం.మీ, మహబూబాబాద్ జిల్లాలోని గంగారంలో 3 సెం.మీ, జనగామ జిల్లాలోని చిల్పూర్ మండలంలో 2 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదైంది. సోమవారం హైదరాబాద్ మహానగర పరిధిలో పలుచోట్ల వర్షాలు కురిశాయి.
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