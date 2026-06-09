తెలంగాణలో విస్తరిస్తున్న రుతుపవనాలు - పలు జిల్లాలో భారీవర్ష సూచన
తెలంగాణలోని విస్తరిస్తున్న రుతుపవనాలు - ఇవాళ, రేపు భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం - గంటకు 40 నుంచి 50 కి.మీ వేగంతో ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్ష సూచన
Published : June 9, 2026 at 3:51 PM IST
Rain Forecast in Telangana : నైరుతి రుతుపవనాలు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో విస్తరిస్తున్నాయి. నిన్న తెలంగాణ దక్షిణ సరిహద్దు జిల్లా జోగులాంబ గద్వాలను తాకాయి. రేపటి లోగా తెలంగాణ అంతట రుతుపవనాలు విస్తరించనున్నట్లు వాతావరణశాఖ అంచనా వేస్తోంది. మరోవైపు ఉత్తర్ప్రదేశ్ రాష్ట్రం నుంచి తెలంగాణ మీదుగా కోస్తాంధ్ర వరకు ఒక ద్రోణి కొనసాగుతోంది.
ఎల్లో హెచ్చరికలు జారీ : తెలంగాణలో ఇవాళ, రేపు భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణశాఖ ప్రకటించింది. ఇవాళ రంగారెడ్డి, వికారాబాద్, సంగారెడ్డి, మెదక్, కామారెడ్డి, మహబూబ్నగర్ జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ భారీ వర్ష సూచన ఉందని అంచనా వేసింది. ఈ సమయంలో గంటకు 40 నుంచి 50 కి.మీ వేగంతో ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షాలు పడతాయని తెలిపింది. ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్, కరీంనగర్, వరంగల్, ఉమ్మడి నల్గొండ, రంగారెడ్డి, హైదరాబాద్, మెదక్ జిల్లాల్లో మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. కామారెడ్డి జిల్లాలో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందని, రేపు వికారాబాద్, మహబూబ్నగర్, నారాయణపేట, గద్వాల జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు పడతాయని అంచనా వేశారు. ఈ జిల్లాలకు వాతావరణశాఖ ఎల్లో హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.
జూన్ నెల 14 వరకు వర్షాలు : రుతుపవనాల ప్రభావంతో జూన్ నెల 14 వరకు అక్కడక్కడ తేలికపాటి వర్షాలు కురవనున్నట్లు వెల్లడించింది. ఈ మేరకు ఎల్లో హెచ్చరికలు (5 సెం.మీ.లోపు వర్షం) హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.
పెద్దవీడులో 11 సెం.మీ వర్షపాతం : తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో ఆదివారం నుంచి సోమవారం ఉదయం వరకు వానలు పడ్డాయి. అత్యధికంగా సూర్యాపేట జిల్లా మఠంపల్లి మండలం పెద్దవీడులో 11.1 సెం.మీ. వర్షం కురిసింది. రంగారెడ్డి జిల్లా కందుకూరు మండలం రాచులూరులో 8.7, మహేశ్వరంలో 7.3, నల్గొండ జిల్లా దామరచర్లలో 7.2 సెం.మీ. వర్షపాతం నమోదైంది.
హైదరాబాద్ వాతావరణశాఖ డైరెక్టర్గా ఎస్.స్టెల్లా : వాతావరణశాఖ హైదరాబాద్ డైరెక్టర్ కె.నాగరత్న అమరావతికి బదిలీ అయ్యారు. వాతావరణశాఖ హైదరాబాద్ డైరెక్టర్గా ఎస్.స్టెల్లా బాధ్యతలు చేపట్టారు. అమరావతి నుంచి ఆమె బదిలీపై హైదరాబాద్కు వచ్చారు.
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