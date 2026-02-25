ETV Bharat / state

హైదరాబాద్‌లో చిరుజల్లులు - రాష్ట్రంలో ఉరుములు, మెరుపులతో వర్షం పడే అవకాశం

భాగ్యనగరంలో ఒక్కసారిగా మారిన వాతావరణం - హైదరాబాద్‌లోని పలు ప్రాంతాల్లో చిరుజల్లులు - ఇవాళ ఉత్తర, మధ్య తెలంగాణల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో వర్షం పడే అవకాశం

Rain in Hyderabad
Rain in Hyderabad (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 25, 2026 at 2:51 PM IST

Rain in Hyderabad : హైదరాబాద్​లో వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారిపోయింది. మధ్యాహ్నాం ఒంటి గంట వరకు ఎండగా ఉంది. ఒంటి గంట తరువాత ఒక్కసారిగా ఆకాశం మేఘావృతమైంది. భాగ్యనగరంలో పలు ప్రాంతాల్లో చిరుజల్లులు కురుస్తున్నాయి. ద్రోణి ప్రభావంతో ఇవాళ, రేపు రాష్ట్రంలో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. ఇవాళ ఉత్తర, మధ్య తెలంగాణల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో వర్షం పడే అవకాశం ఉంది. రాగల 3 గంటల్లో హైదరాబాద్‌, భూపాలపల్లి, కామారెడ్డి, మహబూబ్‌నగర్‌, మేడ్చల్‌, ములుగు, రంగారెడ్డి, సంగారెడ్డి, వికారాబాద్‌ జిల్లాలో వర్షం పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది.

