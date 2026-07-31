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వర్షాలు, వరదలతో పలు చోట్ల నిలిచిన రాకపోకలు, నీటమునిగిన పంట పొలాలు

ఎగువ నుంచి వస్తున్న వరదతో పలు చోట్ల నిలిచిన రాకపోకలు, నీటమునిగిన పంట పొలాలు - సింగరేణి బొగ్గుగనుల్లో నిలిచిన వర్షపు నీటితో ఆగిన ఉత్పత్తి - వరదలతో జలకళ సంతరించుకొన్న గోదావరి

Flood Effect In Northern Telangana
Flood Effect In Northern Telangana (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 31, 2026 at 8:17 PM IST

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Flood Effect In Northern Telangana : ఉత్తర తెలంగాణలో మూడోరోజు వర్షాలు కాస్త తగ్గుముఖం పట్టడంతో వరదల తీవ్రత తగ్గింది. కానీ ఎగువ నుంచి గోదావరికి వస్తున్న వరదతో పలు చోట్ల రాకపోకలు నిలిచిపోగా వరి, పత్తి, సోయా పంటలు నీట మునిగాయి. సింగరేణి బొగ్గుగనుల్లో వర్షపు నీరు నిలిచి ఉత్పత్తి ఆగిపోయింది. ఎల్​నినో ప్రభావంతో వెలవెల బోయిన గోదావరి పరివాహక ప్రాంతం రెండ్రోజులుగా కురిసిన వర్షంతో జలకళను సంతరించుకుంది.

పంట చేలలోకి వరద : రెండ్రోజులుగా కురిసిన వర్షాలతో ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ప్రవహిస్తున్న నదులు ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి. జిల్లాలోని భీంపూర్ మండలం గుబిడి గుండా ప్రవేశించే పెన్ గంగ నది ఆసిఫాబాద్ జిల్లా కౌటాల మండలం తుమ్మడిహెటి వద్ద ప్రాణహిత నదికి వరదనీరు వచ్చి చేరుతోంది. పరివాహక ప్రాంతాలైన భీంపూర్, జైనథ్, బేలా మండలాల్లో పంట చేలలోకి వరద చేరి పత్తి, సోయా వంటి పంటలు నీట మునిగాయి. నిర్మల్‌ జిల్లా బాసర వద్ద గోదావరి జోరందుకుంది. సింగరేణి ఉపరితల గనుల్లో బొగ్గు ఉత్పత్తి పూర్తిగా స్తంభించింది.

మంచిర్యాల జిల్లా శ్రీరాంపూర్, మందమర్రి, బెల్లంపల్లి ఏరియాలో పలు గనుల్లోకి వరద నీరు చేరడంతో ఉత్పత్తికి అంతరాయం కలిగింది. వరద నీరు కాలువలుగా మారడంతో భారీ వాహనాలు ఉపరితలంలోనే నిలిచిపోయాయి. పెద్దపల్లి జిల్లా కన్నాల పరిసరాల్లోని బొగ్గుబావి నుంచి మట్టి దిగువనున్న పంట పొలాల్లో చేరుతోందని రైతులు ఆవేదన చెందుతున్నారు. ఇదే విధంగా ప్రతీ ఏడాది మట్టి కొట్టుకొచ్చి పంటలు నాశనం అవుతున్నాయని రైతులు వాపోయారు.

నిండుకుండలా చెరువులు, కుంటలు : నిజామాబాద్ జిల్లాకు ముసురు పట్టింది. డిచ్‌పల్లి, సిరికొండ, ధర్పల్లి, మోపాల్, జక్రాన్ పల్లి, ఇందల్వాయి మండలాల్లో వర్షం పడుతుంది. ఇప్పటికే కురిసిన భారీ వర్షాలకు వాగులు వంకలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. చెరువులు, కుంటలు నిండుకుండను తలపిస్తున్నాయి. డిచ్‌పల్లి మండలంలోని బర్దిపూర్ కోణంచెరువు అలుగు పారుతోంది. ధర్పల్లి మండలంలోని వాడి, ముత్యాలమ్మ వాగులకు వరద భారీగా వస్తుంది. బోధన్‌ నియోజకవర్గంలోని కందకుర్తి త్రివేణి సంగమం వద్ద గోదావరి పరవళ్లు తొక్కుతుంది. నదిలోని శివాలయం నీటమునిగింది.

పెద్ద చెరువుకు గండి : జగిత్యాల జిల్లా మెట్‌పల్లి తాగునీటికి ఆధారమైన పెద్ద చెరువు నుంచి నీరు వెళ్లిపోవడంతో పట్టణ ప్రజలు ఆందోళన చెందుతున్నారు. చెరువు మత్తడి పక్కన గట్టును కొద్దివరకు తొలగించడంతో చెరువులో ఉండాల్సిన నీరంతా పొంగిపొర్లి వాగులో కలిసిపోతోంది. చెరువులోని చేపలు సైతం బయటకు కొట్టుకుపోయాయి. పురపాలక, నీటిపారుదల అధికారుల మధ్య సమన్వయ లోపంతోనే చెరువు ఖాళీ అవుతోందని స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు.

కూలిన పాఠశాల : వర్షాలకు సంగారెడ్డి మండలం కల్పగూర్​లోని ఉన్నత పాఠశాలలోని రికార్డు గదిలో రేకులు కూలాయి. ఉదయం 9 గంటల ప్రాంతంలో ఘటన జరిగింది. ఆ సమయంలో అక్కడ ఎవరూ లేకపోవడంతో ప్రమాదం తప్పింది. శిథిలావస్థలో ఉన్న గదుల మరమ్మతులు చేపట్టాలని విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు కోరుతున్నారు.

డబుల్ బెడ్ రూమ్​ ఇళ్లు మంజూరు చేయట్లేదు : ములుగు జిల్లా వాజేడులోని పలు ఇళ్లలోకి గోదావరి వరద భారీగా చేరింది. అధికారులు బాధితులను పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించేందుకు చర్యలు చేపట్టగా పలువురు స్థానికులు నిరాకరించారు. ప్రతి ఏటా వరదల సమయంలో వేరే ప్రాంతాలకు తరలించడం తప్ప తమకు డబుల్ బెడ్ రూమ్​ ఇళ్లు మంజూరు చేయట్లేదని బాధితులు వాపోయారు.

వరదలో చిక్కుకున్న వారిని బయటకు చేర్చి : కొత్తగూడెం జిల్లా చర్ల వద్ద ఇసుక ర్యాంపులో చిక్కుకున్న 50మంది వ్యక్తులను అధికారుల సురక్షితంగా బయటకు తీసుకొచ్చారు. ఇసుక కోసం వెళ్లగా ఒక్కసారిగా వరద పోటెత్తడంతో ముందుకు వెళ్లలేని పరిస్థితి నెలకొంది. దీంతోనే గోదావరి తీరంలోనే మిషన్ ఆపరేటర్లు, లారీ డ్రైవర్లు, క్లీనర్లు ఉండిపోయారు. దీనిపై స్పందించిన అధికారులు వారిని పడవల్లో ఒడ్డుకు చేర్చారు. ఎగువ నుంచి వస్తున్న వరద నీటితో భద్రాద్రి జిల్లా పర్ణశాల వద్ద సీత వాగు ఉప్పొంగింది. ఈ ప్రవాహంతో పర్ణశాల వద్ద గల నార చీరల ప్రాంతం సీతమ్మ వారి విగ్రహం మునిగాయి. దీంతో అధికారులు భక్తులను పరిసర ప్రాంతాలకు అనుమతించట్లేదు.

భారీవర్షాలు, వరదతో నీట మునిగిన సీఆర్ఫీఎఫ్​ క్యాంప్​

ఎగువన కురిసిన భారీ వర్షాలకు మేడిగడ్డకు పోటెత్తిన వరద

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