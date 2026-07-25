ఏడు వారాలైనా ఏదీ వర్షం? - ఆ'గెస్టు' వరకూ రాకపోతే ఇలా 'సాగు'దాం!
ఈ సమయంలో అనువైన పంటలివే! - తక్కువ సమయం, తక్కువ పెట్టుబడి మేలు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 25, 2026 at 4:57 PM IST
EL NINO EFFECT ON INDIAN MONSOON : కాలం ప్రారంభమై ఏడు వారాలవుతున్నా సరైన వర్షం పడలేదు. నేటికీ అన్నదాతలు ఆకాశం వైపు ఆశగా చూస్తున్నారు. కమ్ముకున్న ఎల్నినో మేఘం కారణంగా వరుణుడు మొఖం చాటేయడంతో ఖరీఫ్లో పంటల సాగు ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. మరో రెండు, మూడు వారాలు ఇదే పరిస్థితి కొనసాగితే ప్రత్యామ్నాయ పంటల దిశగా రైతులు అడుగులు వేయాలని ఏరువాక శాస్త్రవేత్తలు సూచిస్తున్నారు.
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మొదటి వారం వరకూ
ఆగస్టు మొదటి వారం వరకు వర్షాలపై ఆశల్లేకపోతే సాగు చేయాల్సిన పంటలు - వాటి రకాలను శాస్త్రవేత్తలు సూచిస్తున్నారు.
- ఉలవలు - ఏటీపీహెచ్జీ-11
- సజ్జ - ఏబీవీ 4
- కొర్ర - గరుడ, మహానంది
- కంది - ఎల్ఆర్జీ 41, ఎల్ఆర్జీ 52, పీఆర్జీ 176, ఎల్ఆర్జీ 105
- పెసర - ఎల్జీజీ 460, ఐపీఎం 2-14
- మినుము - ఎల్బీజీ 752, టీబీజీ 104
- అలసంద, జొన్న పైర్లను కూడా సాగు చేసుకోవచ్చు
ఈ పంటలకు పెట్టుబడి తక్కువ కావడంతో స్వల్పకాలంలో దిగుబడి చేతికందడం వల్ల నికరాదాయం దక్కుతుంది. ఒకే పైరుపై ఆధారపడకుండా బహుళ పంటలతో అదనపు ఆదాయం లభిస్తుంది.
వేరుసెనగ+ కంది (7:1), సజ్జ+ కంది(2:1), ఆముదం+ పెసర(1:2), కొర్ర+ కంది(5:1) నిష్పత్తిలో వేసుకుంటే లాభాలు పొందవచ్చని శాస్త్రవేత్తలు సూచిస్తున్నారు.
వరి వదిలి అటుగా వేయాలి అడుగులు
రైతులు ఎల్నినో సంక్షోభం నుంచి బయటపడాలంటే ఎక్కువ నీరు అవసరమైన వరి పంట కాకుండా ఆరుతడి పంటలవైపు మళ్లాలి. చిరు ధాన్యాలు, అపరాల వైపు అన్నదాతలు అడుగులు వేయడం వల్ల ఆదాయాన్ని పొందే అవకాశాలున్నాయి. ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు, నేలల స్వభావం, నీటి లభ్యతకు అనుగుణంగా పంటలను ఎంపిక చేసుకోవాలి. - డాక్టర్ ఎన్.కృష్ణప్రియ, ఊటుకూరు ఏరువాక కేంద్రం సమన్వయకర్త
ఆగస్టులో ఇవి మేలు
- ఆగస్టు రెండో వారం వరకు సరైన వర్షాల్లేకపోతే తేలికపాటి నేలల్లో సాగు చేయాల్సిన పంటలివీ.
- కంది, ఆముదం, పెసర, కొర్ర, అలసంద, గోరుచిక్కుడు, అనప, కంది+ పెసర(1:5), ఆముదం+ కొర్ర(1:3) సాగు చేస్తే సరిపోతుంది.
- బరువైన భూముల్లో కంది, ఆముదం, జొన్న, సజ్జ, పెసర, మినుము, కొర్ర, అలసంద వంట ఆహార పంటలు, టమాట, గోరుచిక్కుడు కూరగాయలు, మల్లె, చామంతి, నేల సంపంగి వంటి పూల రకాలతో పాటు పచ్చిరొట్ట పైర్లు సాగు చేయొచ్చు.
ఎల్నినో ప్రభావంతో వరుణుడు జాడ కనిపించడం లేదు. జూన్ ప్రారంభం నుంచి జులై 22 వరకు 143.9 మి.మీ సాధారణ వర్షపాతానికి గాను కేవలం 68.3 మి.మీ నమోదైంది. అంటే 52.5 శాతం లోటు వర్షపాతం నెలకొంది. దీంతో సాగునీటి వనరులు అందుబాటులో ఉన్న అతి కొద్ది భూముల్లో మాత్రమే పైర్లు సాగవుతున్నాయి. చిన్న, మధ్యతరహా, పెద్ద జలాశయాలు అడుగంటిపోగా నీటి నిల్వలు సైతం తగ్గిపోయాయి. నదులు, కాలువల్లోనూ నీటి ప్రవాహాల్లేవు. చెరువులు, కుంటలు వెలవెలబోతున్నాయి. జల వనరులు అడుగంటిన నేపథ్యంలో తక్కువ పెట్టుబడితో, తక్కువ సమయంలో చేతికందే ఆరుతడి పంటల సాగు మేలని వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు, శాస్త్రవేత్తలు సూచిస్తున్నారు.
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