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ఉత్తర తెలంగాణలో అతివృష్టి, దక్షిణాన అనావృష్టి! : రాష్ట్రంలో భిన్న వాతావరణ పరిస్థితులు

రాష్ట్రంలో భిన్న వాతావరణ పరిస్థితులు - జులై ఆఖరి వారంలో ఊపిరి పీల్చుకున్న పలు జిల్లాలు - కొన్ని జిల్లాల్లో ఇంకా తీవ్ర వర్షపాత లోటు

Varied weather conditions in TG
Varied weather conditions in TG (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 2, 2026 at 12:07 PM IST

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Varied weather conditions in TG : జులై నెల నాలుగో వారంలో అనూహ్యంగా ఏర్పడిన వాయుగుండం రాష్ట్ర వర్షపాత అంచనాలను తలకిందులు చేసింది. సుమారు 44 శాతానికి పైగా వర్షపాత లోటు ఉండొచ్చని వాతావరణ విశ్లేషకులు భావించగా, చివరికి దాదాపు సాధారణ పరిస్థితి (-1శాతం)కి చేరింది. ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాల్లో ఇటీవల కురిసిన భారీ వర్షాలు అన్నదాతల ఆశలకు ఊపిరి పోయగా, దక్షిణ జిల్లాల్లో మాత్రం ఇంకా లోటు తీవ్రత కొనసాగుతోంది.

జూన్​, జులై నెలల్లో -5 శాతం లోటు : నైరుతి రుతుపవనాల్లో జూన్​, జులై నెలలు కలిపి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో -5 శాతం సగటు లోటు నమోదైంది. ఈ 2 నెలల్లోనే 357.7 మిల్లీమీటర్ల వర్షం కురవాల్సి ఉన్నప్పటికీ, 339.3 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం మాత్రమే కురిసింది. ఎల్‌నినో ప్రభావంతో రాష్ట్రానికి ఈ ఏడాది నైరుతి రుతుపవనాల ఆగమనం ఆలస్యమైంది. వర్షానికి, వర్షానికి మధ్య తీవ్ర అంతరం ఏర్పడిన కారణంగా జూన్‌లో 12 శాతం లోటు నమోదవ్వగా, జులైలోనూ భారీగా వర్షపాత లోటు ఏర్పడుతుందని మొదట్లో అంచనా వేశారు. అనుకోకుండా ఒడిశా-బంగాల్ తీర ప్రాంతాల్లో ఏర్పడిన వాయుగుండం ఛత్తీస్‌గఢ్‌పై నుంచి ప్రయాణించడం, దానికి అనుబంధంగా ద్రోణి ఏర్పడటంతో ఆ ప్రభావం తెలంగాణ రాష్ట్రంపై పడింది.

అధిక వర్షపాతం ఉన్న జిల్లాలు : 24వ తేదీ తరువాత ఉత్తర భాగంలో విస్తారంగా వర్షాలు కురిశాయి. మంచిర్యాల జిల్లాలో 26 శాతం అధికంగా, జగిత్యాల 23, కామారెడ్డి 21, పెద్దపల్లి 21, మెదక్‌ 17, రంగారెడ్డి 17, ఆసిఫాబాద్‌ 15, ములుగు 7, నిర్మల్‌ జిల్లాలో 6 శాతం అధికంగా వర్షపాతాలు నమోదయ్యాయి.

లోటు వర్షపాతం ఉన్న జిల్లాలు : హనుమకొండ -45 శాతం, జనగామ -44, వరంగల్‌ - 37, సూర్యాపేట - 36, ఖమ్మం - 36, యాదాద్రి - 34, వనపర్తి - 30, గద్వాల జిల్లాలో - 29 శాతం లోటు వర్షపాతం కొనసాగుతోంది.

జూన్​ 1వ తేదీ నుంచి జులై 31 వరకు 61 రోజులకు (రెండు నెలలకు) గానూ ఇప్పటికి 33 రోజులే వర్షం పడింది. మొత్తం 621 మండలాలకు 253 మండలాల్లో సాధారణ వర్షపాతం నమోదైంది. 119 మండలాల్లో అధిక వర్షపాతం నమోదైంది. 235 మండలాల్లో లోటు, మరో 14 మండలాల్లో అధిక లోటు ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు.

విస్తరిస్తున్న పంటల సాగు : రాష్ట్రంలో గత కొద్ది రోజులుగా కురిసిన వర్షాలతో పంటల సాగు విస్తరించింది. మొత్తం 1,32,38,446 ఎకరాలకు గానూ 85,38,203 ఎకరాల్లో పంటలు సాగు చేశారు. పత్తి పంట సాగు మొత్తం విస్తీర్ణంలో 98 శాతానికి పెరిగింది. వరి పంట 22.86 లక్షల ఎకరాల్లో సాగు చేస్తున్నారు. వానాకాలం సీజన్ ఆరంభం నుంచి వర్షాభావ పరిస్థితులు నెలకొనగా, పంటల సాగుపై రైతుల్లో తీవ్ర ఆందోళన నెలకొంది. ఈ క్రమంలో గత 10 రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలతో మొలకెత్తే దశలో ఉన్న పత్తి నిలదొక్కుకుంది.

చెరువులు, కుంటల్లోకి చేరిన వరద నీటితో పత్తి పంటకు మరో 2 నెలల వరకు ఎలాంటి సమస్య లేదని అధికారులు వివరిస్తున్నారు. మరోవైపు రైతులు వరి నాట్లు వేస్తున్నారు. వరి స్వల్పకాలిక రకాలు వేస్తేనే ఫలితం ఉంటుందని, పప్పు ధాన్యాలు, నూనె గింజల పంటలు సైతం పండేందుకు వీలుందని అధికారులు చెబుతున్నారు. గతేడాది ఇదే సమయానికి 89,16,058 ఎకరాల్లో పంటలు వేయగా, ఈ ఏడాది 3,77,833 లక్షల ఎకరాలు తక్కువగా ఉంది. అదే సమయంలో మరికొన్ని జిల్లాల్లో లోటు వర్షపాతం ఉంది.

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TAGGED:

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VARIED WEATHER CONDITIONS IN TG
రాష్ట్రంలో భిన్న వాతావరణ పరిస్థితి
SEVERE RAINFALL DEFICIT IN FEW DIST
VARIED WEATHER CONDITIONS IN TG

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