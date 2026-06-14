సీఎం ఆదేశాలతో రంగంలోకి దిగిన అధికారులు - నీరు నిలిచే ప్రాంతాలపై స్పెషల్ ఫోకస్
తెలంగాణవ్యాప్తంగా మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు - ఈదురు గాలులకు పలుచోట్ల ఎగిరిపోయిన రేకుల ఇళ్ల పైకప్పులు - వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలతో అప్రమత్తమైన అధికారులు
Published : June 14, 2026 at 8:15 AM IST
Heavy Rain in Telangana : రాష్ట్రంలో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయన్న వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలతో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అధికారులను అప్రమత్తం చేశారు. హైదరాబాద్ కోర్ అర్బన్ రీజియన్లో అన్ని విధాలుగా సన్నద్ధంగా ఉండాలని ఆదేశించారు. ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాలతో రంగంలోకి దిగిన ఉన్నతాధికారులు, వర్ష ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పర్యటించారు. సైబరాబాద్ పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలోని మల్కం చెరువు, బొటానికల్ గార్డెన్ పరిసర ప్రాంతాలను డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ పరిశీలించారు.
సైబరాబాద్ సీపీ రమేశ్, సైబరాబాద్ మున్సిపల్ కమిషనర్ సృజనలు ముందస్తు చర్యలను డీజీపీకి వివరించారు. వర్షం వస్తే ట్రాఫిక్ నిలిచిపోయే పాయింట్లు, వాటికి గల కారణాలను డీజీపీ దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. అన్ని విభాగాలు జీరో-యాక్సిడెంట్ లక్ష్యంగా పని చేయాలని సీవీ ఆనంద్ సూచించారు. నీరు నిలిచే ప్రాంతాలను (వాటర్ లాగింగ్ పాయింట్లు) స్వయంగా పరిశీలించి, సహాయక చర్యలపై సిబ్బందికి దిశా నిర్దేశం చేశారు.
వర్ష బీభత్సం : హైదరాబాద్లో శనివారం పలుచోట్ల కురిసిన వర్షం బీభత్సం సృష్టించింది. విద్యుత్ తీగలు తెగిపడి ఇద్దరు మృతి చెందారు. ఓ ఇంటిపై తాటి చెట్టు పడి ఓ మహిళ ప్రాణాలు కోల్పోయింది. పలు జిల్లాల్లో ఈదురుగాలులకు కొన్ని చోట్ల రేకుల ఇళ్ల కప్పులు ఎగిరిపోయాయి. మార్కెట్ యార్డుల్లోని ధాన్యం తడిసి రైతులకు తీరని నష్టం వాటిల్లింది. ఈదురుగాలుల ధాటికి అరటి తోటలు నేలమట్టమయ్యాయి.
తీగలు తాకి కరెంట్ షాక్ : హైదరాబాద్లో కురిసిన వర్షం ఓ కుటుంబంలో తీరని విషాదాన్ని మిగిల్చింది. సికింద్రాబాద్ అల్వాల్లోని టెలికామ్ కాలనీలో కారుపై విరిగి పడిన చెట్టును తొలగించేందుకు సందీప్, ఆయన భార్య శ్వేత, కుమార్తె రితికలు వెళ్లారు. చెట్టు కొమ్మల మధ్య ఉన్న విద్యుత్ తీగలను వారు గమనించకపోవడంతో అవి తగిలి తండ్రీకుమార్తెలు ఇద్దరు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. భార్య శ్వేత స్వల్ప గాయాలతో బయటపడ్డారు. రంగారెడ్డి జిల్లా మీర్పేట్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఈదురు గాలుల కారణంగా తాటి చెట్టు ఇంటిపై పడి ఓ మహిళ ప్రాణాలు కోల్పోగా, మరో ఇద్దరికి గాయాలయ్యాయి.
గాలి ధాటికి ఎగిరిపోయిన ఇళ్ల పైకప్పులు : శంషాబాద్ ప్రధాన రహదారులపై వర్షపు నీరు నిలిచిపోవడంతో వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. పలు దుకాణాలు, సెల్లార్లలోకి వర్షపు నీరు చేరడంతో వ్యాపారులు ఆందోళనకు గురయ్యారు. విపత్తు నిర్వహణ బృందాలు మోటార్ల సహాయంతో వర్షపు నీటిని తొలగించాయి. యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా మైలారుగూడెం గ్రామంలో ఈదురుగాలులతో కురిసిన వర్షానికి పురాతన రావి చెట్టుతో పాటు విద్యుత్ స్తంభాలు నేలకొరిగాయి. మంచిర్యాల జిల్లా మందమర్రిలో ఈదురు గాలులతో రెండు రేకుల ఇళ్ల పైకప్పులు ఎగిరిపోయాయి. రహదారిపై చెట్లు విరిగిపడటంతో రాకపోకలకు అంతరాయం కలిగింది. సింగరేణి కార్మిక క్వార్టర్లపై చెట్లు విరిగిపడటంతో విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయి అంధకారం నెలకొంది.
అరటి తోటలు నేలమట్టం : వరంగల్ జిల్లా దుగ్గొండి మండలం లక్ష్మీపురంలో ఐదు ఇళ్లపైన రేకులు ఎగిరిపోయాయి. ఇంట్లో వస్తువులన్నీ తడిసి ముద్దవడమే కాక విలువైన వస్తువులు ఉపయోగించేందుకు వీలు లేకుండా పోయాయని బాధితులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. లక్ష్మీపురం గ్రామంలో గాలి దుమారానికి అరటి తోటలు పూర్తిగా నేలమట్టమయ్యాయి. ఇంకో నెల రోజులు అయితే పంట చేతికొచ్చి మార్కెట్కు తరలించుకునే ఆలోచనలో ఉన్న రైతులకు గాలివాన వారి ఆశలను అడియాశలు చేసింది. నష్టపోయిన తమకు ప్రభుత్వం పరిహారం అందించాలని రైతులు వేడుకుంటున్నారు. గాలివానలతో నేలకొరిగిన అరటి తోటలను ఉద్యానవన శాఖ అధికారులు పరిశీలించారు.
మెదక్ జిల్లాలో కురిసిన వర్షాల కారణంగా పలు ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాల్లో తూకం వేసి నిల్వ ఉంచిన బస్తాలు తడిచిపోయాయి. చిన్న శంకరంపేట్ మండలం కామారం కొనుగోలు కేంద్రంలో 2 లారీల ధాన్యం వర్షానికి తడిసిపోగా, కొల్చారం మండలం కొంగోడు కొనుగోలు కేంద్రంలో తూకం వేసిన 3 లారీల ధాన్యం వర్షానికి తడిసి ముద్దైంది.
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