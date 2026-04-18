వేసవి తాపానికి గుడ్బై! - ఈ నెల 26 వరకు వర్షాలు కురిసే అవకాశం
రాష్ట్రంలో ఈనెల 26 వరకు వర్షాలు కురిసే అవకాశం - గంటకు 30 నుంచి 40 కి.మీ వేగంతో ఈదురుగాలులు - వర్షాలతో గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతల్లో స్వల్ప మార్పు ఉండే అవకాశం ఉందన్న వాతావరణశాఖ
Published : April 18, 2026 at 7:09 PM IST
Rains in Telangana : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈనెల 26 వరకు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణశాఖ ప్రకటించింది. ఉపరితల ఆవర్తనం, క్యూములోనింబస్ మేఘాలతో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని, ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. గంటకు 30 నుంచి 40 కి.మీ వేగంతో ఈదురుగాలులు వీస్తాయని తెలిపింది.
గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతల్లో స్వల్ప మార్పు ఉండే అవకాశం : ఇవాళ భూపాలపల్లి, ములుగు, భద్రాద్రి, వికారాబాద్, సంగారెడ్డి, మెదక్, కామారెడ్డి జిల్లాలకు వర్ష సూచన ఉన్నట్లు వాతావరణశాఖ వెల్లడించింది. రేపు ఆదిలాబాద్, ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, భూపాలపల్లి, ములుగు, భద్రాద్రి, వికారాబాద్, సంగారెడ్డి, మెదక్, కామారెడ్డి జిల్లాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఎల్లుండి ఆదిలాబాద్, ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, కరీంనగర్,పెద్దపల్లి, భూపాలపల్లి, ములుగు, వికారాబాద్, సంగారెడ్డి, మెదక్, కామారెడ్డి జిల్లాలకు వర్ష సూచన ఉందిని ప్రకటించింది. వర్షం కురిసే జిల్లాలకు ఎల్లో హెచ్చరికలు జారీ చేసిన వాతావరణశాఖ వర్షాలతో గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతల్లో స్వల్ప మార్పు ఉండే అవకాశం ఉందని తెలిపింది.
పంటను కాపాడుకోలేక రైతులు సతమతం : నిజామాబాద్ జిల్లాలో సాయంత్రం కురిసిన ఈదురు గాలులతో కూడిన వడగళ్ల వాన నానా బీభత్సం సృష్టించింది. చేతికి వచ్చిన వరి పంట పూర్తిగా నేలకొరిగింది. కొనుగోలు కేంద్రాల వద్ద ఆరబోసిన ధాన్యం తడిసి ముద్దైంది. సిరికొండ, ధర్పల్లి, డిచ్పల్లి, ఇందల్వాయి మండలంలో పొద్దంతా ఎండ కొట్టి సాయంత్రం అకాల వర్షం పడడంతో పంటను కాపాడుకోలేక రైతులు సతమతం అయ్యారు. అకాల వర్షాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని అయినా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొనుగోలు వేగవంతం చేయాలని రైతులు ప్రభుత్వాన్ని వేడుకుంటున్నారు.
ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాల్లో వడగాల్పులు వీస్తున్నాయి : మరోవైపు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎండలు మండిపోతున్నాయి. గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు 44 డిగ్రీల మేర నమోదవుతున్నాయి. ఎండ తీవత్రతో పాటు ఉక్కపోత వాతావరణం ఎక్కవగా ఉంటుందని, ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాల్లో వడగాల్పులు వీస్తున్నాయని వాతావరణ శాఖ అధికారి ధర్మరాజు తెలిపారు. రాత్రిపూట కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు పెరగడం వల్ల అసౌకర్య పరిస్థితులు నెలకొంటున్నాయని తెలిపారు. ఉపరితల చక్రవాత అవర్తనం, ద్రోణి, క్యూములోనింబస్ మేఘాల ప్రభావంతో ఈ నెల 26 వరకు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉరుములు మెరుపులు, ఈదురుగాలులతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయని చెప్పారు. ఈ వర్షాల వల్ల ఉష్ణోగ్రతల్లో అతి స్వల్పంగా మార్పు ఉంటుందని తెలిపారు.
కుమురంభీం జిల్లాలో 44.5 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత : శనివారం కుమురంభీం జిల్లా కెరమెరిలో అత్యధికంగా 44.6 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదయ్యింది. నిజామాబాద్ జిల్లా మెండోరాలో 44.5 డిగ్రీలు, జగిత్యాల జిల్లా ఎండపల్లిలో 44.4 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదైనట్లు హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం ప్రకటించింది. రోజు రోజుకూ ఎండలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో చిన్నారులు, వృద్ధులు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని, అత్యవసరం అయితే తప్ప బయటకు వెళ్లొద్దని వాతావరణ శాఖ సూచనలు చేసింది.
"ఎండ తీవత్రతో పాటు ఉక్కపోత వాతావరణం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాల్లో వడగాల్పులు వీస్తున్నాయి. రాత్రి పూట కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు పెరగడం వల్ల అసౌకర్య పరిస్థితులు నెలకొంటున్నాయి. రాష్ట్రంలో ఉరుములు మెరుపులు, ఈదురుగాలులతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయి. వర్షాల వల్ల ఉష్ణోగ్రతల్లో అతి స్వల్పంగా మార్పు ఉంటుంది" - ధర్మరాజు, వాతావరణ శాఖ అధికారి
నిప్పుల కొలిమిలా నిజామాబాద్ - గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు 44 డిగ్రీల ప్లస్