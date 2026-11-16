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బంగాళాఖాతంలో తుపాన్ - తెలంగాణలో 3 రోజుల పాటు వర్షాలు!

Rain Alert To Telangana : బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అక్వాన్ తుపానుతో రాష్ట్రంలో 3 రోజుల పాటు వర్షాలు కురవొచ్చని ఐఎండీ పేర్కొంది. ముఖ్యంగా తూర్పు జిల్లాల్లో భారీ వానలు పడొచ్చని తెలిపింది.

Rains in Telangana due to Cyclone Akwan
అక్వాన్ తుపానుతో తెలంగాణలో వర్షాలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 16, 2026 at 10:55 AM IST

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బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన తుపాను కారణంగా ఈ నెల 19, 20, 21 తేదీల్లో రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది. 19న ఖమ్మం, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, మహబూబాబాద్, ములుగు జిల్లాల్లో బలమైన గాలులతో కూడిన భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశాలున్నాయని తెలిపింది. ఈ మేరకు ఆయా జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసినట్లు పేర్కొంది. తుపాను ప్రభావంతో ఉత్తర తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ తేలికపాటి వర్షాలు కురవొచ్చని తెలిపింది.

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తెలంగాణకు వర్ష సూచన
అక్వా తుపానుతో తెలంగాణలో వర్షాలు

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