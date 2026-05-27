తెలంగాణ వ్యాప్తంగా పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం - కొనుగోలు కేంద్రాల్లో తడిసిముద్దయిన ధాన్యం

హైదరాబాద్‌లోని పలు ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వాన - ఉమ్మడి మెదక్‌ జిల్లాలోని అనేక ప్రాంతాల్లో ఇదే పరిస్థితి - పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం కారణంగా విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 27, 2026 at 8:48 AM IST

Rain in Several Parts Of Telangana : తెలంగాణ వ్యాప్తంగా అనేక ప్రాంతాల్లో వర్షం కురుసింగి. హైదరాబాద్‌లోని పలు ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వాన కురిసింది. కుత్బుల్లాపూర్‌, మియాపూర్‌, చందానగర్‌, లింగంపల్లి, గచ్చిబౌలి, మాదాపూర్, రాయదుర్గం, కూకట్‌పల్లి, జేఎన్టీయూ, నిజాంపేట, బాచుపల్లి ప్రాంతాల్లో వర్షం కురిసింది. లంగర్‌హౌస్, గోల్కొండ, రాందేవ్ పరిసర ప్రాంతాలలో చిరుజల్లులు కురిసాయి.

పలు చోట్ల విద్యుత్​కి అంతరాయం : ఉమ్మడి మెదక్‌ జిల్లాలో ఈదురుగాలులు, ఉరుములు, మెరుపులతో వర్షం కురిసింది. పలు జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల్లో కొనుగోలు కేంద్రాల్లో ధాన్యం తడిసి ముద్దయింది. సంగారెడ్డిలో వర్షంతో విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడింది. దీంతో స్థానికుల ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. కొల్చారం, వెల్దుర్తి, మండలాల్లో భారీ వర్షం కురిసింది. కష్టపడి పండించిన ధాన్యం వర్షంలో తడవడంతో అన్నదాతల రోదనలు మిన్నంటాయి.

