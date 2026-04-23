హైదరాబాద్​లో ఉరుములతో కూడిన వర్షం - ఇబ్బందులు పడుతున్న వాహనదారులు

హైదరాబాద్‌లో ఒక్కసారిగా మారిపోయిన వాతావరణం - నాగారంలో ఉరుములతో కూడిన వర్షం - కాప్రా, ఏఎస్‌రావు నగర్, ఈసీఐఎల్ వర్షం - రాష్ట్రంలో ఇవాళ, రేపు తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం

Published : April 23, 2026 at 3:08 PM IST

Rain in many parts of Hyderabad : హైదరాబాద్‌లో ఒక్కసారిగా వాతావరణం మారిపోయింది. నాగారంలో ఉరుములతో కూడిన వర్షం పడుతోంది. కాప్రా, ఏఎస్‌రావు నగర్, ఈసీఐఎల్ ప్రాంతాల్లో వర్షం కురుస్తోంది. దీంతో వాహనదారులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటన్నారు.

  • రాష్ట్రంలో ఇవాళ, రేపు తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం
  • ద్రోణి, క్యూములోనింబస్‌ మేఘాల ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో వర్షాలు
  • గంటకు 30 నుంచి 40 కి.మీ. వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం
  • ఇవాళ ములుగు, భద్రాద్రి, ఖమ్మం, రంగారెడ్డి జిల్లాలకు వర్ష సూచన
  • ఇవాళ వికారాబాద్‌, సంగారెడ్డి, మెదక్‌ జిల్లాలకు వర్ష సూచన
  • ఇవాళ కామారెడ్డి, మహబూబ్‌నగర్‌, నాగర్‌కర్నూల్‌ జిల్లాలకు వర్ష సూచన
  • రేపు నిజామాబాద్‌, భద్రాద్రి, ఖమ్మం, వికారాబాద్‌ జిల్లాలకు వర్ష సూచన
  • రేపు సంగారెడ్డి, మెదక్‌, కామారెడ్డి, మహబూబ్‌నగర్‌ జిల్లాకు వర్ష సూచన
  • వచ్చే 3 రోజుల్లో గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు రెండు డిగ్రీలు పెరిగే అవకాశం

