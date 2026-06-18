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హైదరాబాద్‌లోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం - ట్రాఫిక్​కు అంతరాయం

హైదరాబాద్​లో పలు ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న వర్షం - పలుచోట్ల ట్రాఫిక్​కు అంతరాయం

Rain In Hyderabad City
Rain In Hyderabad City (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 18, 2026 at 8:58 PM IST

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Rain In Hyderabad City : హైదరాబాద్​ నగరంలో పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం కురుస్తోంది. జూబ్లీహిల్స్, బంజారాహిల్స్, ఫిల్మ్‌నగర్‌, ఎల్బీనగర్‌, వనస్థలిపురం, నాగోల్‌, మన్సూరాబాద్‌, సైదాబాద్, సంతోష్‌నగర్, చంపాపేట్‌లో వర్షం పడుతోంది. సరూర్‌నగర్, చైతన్యపురి మారేడుపల్లితో పాటు చిలకలగూడ, మోండా మార్కెట్‌, బోయిన్‌పల్లి, తిరుమలగిరి, అల్వాల్, ప్యాట్నీ, బేగంపేట్, మెట్టుగూడ, గచ్చిబౌలి, హైటెక్‌సిటీలో వర్షం కురుస్తోంది. రోడ్లపైకి వరదనీరు చేరడంతో వాహనదారులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. మరికొన్ని చోట్ల ట్రాఫిక్​కు అంతరాయం కలిగింది.

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RAIN IN HYDERABAD CITY
RAIN IN HYDERABAD CITY

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