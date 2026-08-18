హైదరాబాద్లో పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం - ఇవాళ, రేపు ఉత్తర తెలంగాణకు వర్ష సూచన
జూబ్లీహిల్స్, బంజారాహిల్స్, ఫిల్మ్నగర్, పంజాగుట్ట వర్షం - ఉత్తర తెలంగాణలో ఇవాళ, రేపు ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు - గంటకు 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు
Published : August 18, 2026 at 5:50 PM IST|
Updated : August 18, 2026 at 8:35 PM IST
Rain In Many Parts Of Hyderabad : ఆకాశం ఒక్కసారిగా మేఘావృతమై హైదరాబాద్ నగరంలో పలుచోట్ల వర్షం కురిసింది. జూబ్లీహిల్స్, బంజారాహిల్స్, ఫిల్మ్నగర్, పంజాగుట్ట, బోరబండ, ఎర్రగడ్డ, అమీర్పేట్, ఎస్.ఆర్.నగర్, సనత్నగర్, యూసఫ్గూడ, కృష్ణానగర్, మధురానగర్ సహా పలు ప్రాంతాల్లో జల్లులు కురిశాయి. సాయంత్రం ఆఫీసుల నుంచి ఇళ్లకు వెళ్లే ప్రయాణికులకు ఇబ్పంది కలిగింది. పలుచోట్ల వాహనాలు నెమ్మదిగా ముందుకు కదిలాయి.
ఉత్తర తెలంగాణకు వర్షసూచన : ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాల్లో ఇవాళ, రేపు ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తాయని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం ప్రకటించింది. కొన్ని జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తారు వర్షాలు పడే అవకాశమున్నట్టు తెలిపింది. అలాగే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఎల్లుండి అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుండి మోస్తారు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అంచనా వేసింది. రాగల రెండు రోజులు కింది స్థాయి ఉపరితల గాలులు గంటకు 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో వీస్తాయని వెల్లడించింది.