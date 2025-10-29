ETV Bharat / state

మొంథా తుపాను ప్రభావం - హైదరాబాద్​లో దంచికొడుతున్న వాన

మొంథా తుపాను ప్రభావంతో హైదరబాద్​ నగరంలో వర్షం - పలుప్రాంతాల్లో తలెత్తిన ట్రాఫిక్‌ ఇబ్బందులు - రాయదుర్గం కారిడార్‌లో పదుల కిలోమీటర్ల వ్యవధిలో ట్రాఫిక్‌ జామ్‌

Cyclone Montha Impact
Rain in Hyderabad (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 29, 2025 at 8:15 PM IST

Cyclone Montha Impact on Hyderabad City : మొంథా తుపాను ప్రభావంతో హైదరాబాద్‌ నగరంలో జోరువాన కురుస్తోంది. ఉదయం నుంచి ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తూనే ఉంది. వరద నీటితో ఉప్పల్​, నాగోల్​ తదితర ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. దీంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఇప్పటికే పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం కారణంగా పలు ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్‌ సమస్యలు నెలకొన్నాయి.

కిలోమీటర్ల మేర ట్రాఫిక్ : అమీర్‌పేట్, ఎస్‌ఆర్‌నగర్, సనత్‌నగర్, మధురానగర్‌, కృష్ణానగర్, యూసుఫ్‌గూడ, ఎల్లారెడ్డిగూడలో తదితర ప్రాంతాల్లో వర్షపు చినుకులకు వాహనదారులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఎర్రగడ్డ, పంజాగుట్ట, జూబ్లీహిల్స్, బంజారాహిల్స్‌, కూకట్‌పల్లి, జేఎన్టీయూ, మూసాపేటలో రోడ్లు కాలువల్లా మారాయి. రాయదుర్గం కారిడార్‌లో పదుల కిలోమీటర్ల కొద్ది ట్రాఫిక్‌ జామ్‌ అయింది. కార్యాలయాల నుంచి వెళ్లే వారు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.

ఉస్మాన్​సాగర్​ 10 గేట్లు ఎత్తివేత : తుపాను ప్రభావంతో హైదరాబాద్‌ నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఎడతెరిపిలేని వర్షం ఏకధాటిగా పడుతోంది. దీంతో జంట జలాశయాలైన ఉస్మాన్​సాగర్, హిమాయత్​ సాగర్​లకు వరద ప్రవాహం పెరిగింది. ఉస్మాన్‌సాగర్‌ 10 గేట్లు ఎత్తి మూసీలోకి 2,630 క్యూసెక్కుల నీటిని అధికారులు విడుదల చేస్తున్నారు. జంట జలాశయాల్లోకి వరద పెరగడంతో చాదర్‌ఘాట్‌, మూసి పరీవాహక ప్రాంత ప్రజలను జీహెచ్‌ఎంసీ అధికారులు అప్రమత్తం చేశారు.

భారీ వర్షానికి అంబర్​పేట్​లోని అనేక లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. ప్రధానంగా మూసారాంబాగ్ బ్రిడ్జిపై నుంచి వర్షపు నీరు ప్రవహిస్తోంది. ఈ బ్రిడ్జి శిథిలావస్థకు చేరిందని జీహెచ్ఎంసీ కూల్చివేతలను కూడా గతంలోనే చేపట్టింది. అంబర్​పేట్​ నుంచి మూసారాంబాగ్​ బ్రిడ్జి మీదుగా దిల్​సుఖ్​నగర్​కు వేగంగా ప్రయాణికులు చేరుకునేవారు. కానీ ప్రస్తుతం గోల్నాక మీదుగా వెళ్లి అక్కడ ఉన్న మూసీ నది బ్రిడ్జి దాటాలంటే అదనంగా మరో 3 నుంచి 4 కిలోమీటర్ల మేర ప్రయాణాలు చేయాల్సి వస్తుంది. ఈ సమస్యను త్వరగా పరిష్కరించి బ్రిడ్జి నిర్మాణం వేగంగా చేయాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు.

అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి : భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని తెలంగాణ సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి ఆదేశించారు. తెలంగాణలో వాయుగుండం ప్రభావంపై సీఎం అధికారులతో మాట్లాడి వివరాలు తెలుసుకొని దిశానిర్దేశం చేశారు. ప‌లు చోట్ల క‌ల్లాల్లో ధాన్యాన్ని రైతులు ఆర‌బోసినందున ఎటువంటి న‌ష్టం జరగకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అధికారులను సీఎం ఆదేశించారు.

ఎక్కువగా మూడు జిల్లాల్లో మొంథా ప్రభావం : ధాన్యం, ప‌త్తి కొనుగోలు కేంద్రాల్లోనూ త‌గిన ఏర్పాట్లు చేయాల‌ని సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి ఆదేశించారు. ఉమ్మడి ఖ‌మ్మం, వ‌రంగ‌ల్‌, న‌ల్గొండ జిల్లాల్లో మొంథా తుపాను ప్రభావం ఎక్కువగా ఉండటంతో పాటు హైద‌రాబాద్, ఇత‌ర జిల్లాల్లోనూ భారీ వ‌ర్షాలు కురుస్తున్నందున అన్ని శాఖ‌ల అధికారులు సమన్యయంతో సహాయక చర్యలు చేపడుతూ సిబ్బంది అప్రమత్తంగా ఉండాలన్నారు. గోల్కొండ, కోణార్క్ ఎక్స్‌ప్రెస్‌లు నిలిచిపోవ‌డం ప‌లు రైళ్లను దారి మ‌ళ్లించినందున ప్రయాణికులకు ఇబ్బందులు లేకుండా ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేయాలని సూచించారు. మొంథా తుపాను ప్రభావం ఎక్కువగా ఉన్న జిల్లాల్లో ఎస్‌డీఆర్‌ఎఫ్‌, ఎన్‌డీఆర్‌ఎఫ్‌ బృందాలు సమన్వయం చేసుకోవాలని జిల్లా కలెక్టర్లు ఆయా బృందాల‌కు దిశా నిర్దేశం చేయాలని సూచించారు.

ఉన్నచోటు ప్రశాంతం - చుట్టూ ప్రాంతాల అల్లకల్లోలం : తుపాన్లు తరచూ విరుచుకుపడడానికి కారణాలేంటి?

అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి - ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు రానీయొద్దు : సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి

CYCLONE MONTHA IMPACT
RAIN IN HYDERABAD CITY
HEAVY RAIN IN TELANGANA
హైదరాబాద్‌లో జోరువాన
RAIN IN HYDERABAD CITY

