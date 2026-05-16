భారీ వర్షపు నీటి వృథాకు చెక్ - 'రెయిన్ గార్డెన్స్'తో చుక్క నీరూ వేస్ట్ అవ్వదు!
2డీ ఎలక్ట్రికల్ రెసిస్టివిటీ టోమోగ్రఫీ సర్వే ద్వారా నేల స్వభావం గుర్తింపు - మొత్తం 9 చిన్న నీటి గుంతలు ఏర్పాటు - ఎన్జీఆర్ఐలో 2007 నుంచి ఇంకుడు గుంతల తవ్వకం
Published : May 16, 2026 at 8:56 AM IST|
Updated : May 16, 2026 at 10:12 AM IST
Rain Gardens In NGRI At Hyderabad : వర్షపు నీటిని ఇంకించి భూగర్భ జలాలను పెంచేందుకు దశాబ్దాలుగా మనం వాడుతున్న పద్ధతి 'ఇంకుడు గుంతలు'. కానీ ఇప్పుడు ఒక్కసారిగా కురుస్తున్న కుంభవృష్టికి అవి తట్టుకోలేకపోతున్నాయి. ఒకటి రెండు గంటల్లోనే కురిసే భారీ వర్షపు నీటిని ఇవి పీల్చుకునేలోపే ఆ నీరంతా వృథాగా పోతోంది. ఈ సమస్యకు చెక్ పెడుతూ హైదరాబాద్లోని ఎన్జీఆర్ఐ (నేషనల్ జియోఫిజికల్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్) రెయిన్ గార్డెన్స్ పేరుతో సరికొత్త ప్రయోగాన్ని విజయవంతం చేసింది. ఆ వినూత్న పద్ధతి ఏంటో చూద్దాం.
నేల స్వభావం గుర్తించి ఇంకుడు గుంతల ఏర్పాట్లు : ఇంకుడు గుంతలు విజయవంతం కావాలంటే భౌగోళిక, భూభౌతిక అంశాలు కీలకం. ఇందులో ఎజీఆర్ఐకి అనుభవం ఉంది. నేలలో నీటి వ్యాప్తి సామర్థ్యం గంటకు 100 మిల్లీమీటర్ల కంటే ఎక్కువ రేటు నమోదయ్యే చోట అధిక నీటిని నిల్వ చేయవచ్చు. 2డీ ఎలక్ట్రికల్ రెసిస్టివిటీ టోమోగ్రఫీ సర్వే ద్వారా నేల స్వభావాన్ని గుర్తించి, తక్కువ వాలు ఉన్న ప్రాంతాలు, ఇసుకతో కూడిన మట్టి ఉన్న నేల ఇంకుడు గుంతలకు అనువుగా ఉంటాయి. ఎన్జీఆర్ఐలోనూ రెయిన్ గార్డెన్స్ ఏర్పాటుకు ఈ అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకున్నారు.
మొత్తం 9 ఇంకుడు గుంతలు : ఎన్జీఆర్ఐలో సహజ నీటి ప్రవాహ మార్గానికి ఆనుకుని రెండున్నర ఎకరాల విస్తీర్ణంలో 9 ఇంకుడు గుంతలతో రెయిన్ గార్డెన్స్ ఏర్పాటు చేశారు. ఒక రెయిన్ గార్డెన్ నిండితే మరో దానిలోకి నీరు వెళ్లేలా చిన్న కాలువలతో లింక్ చేశారు. చుట్టుపక్కల ఉన్న ఏడున్నర ఎకరాల పరివాహక ప్రాంతం నుంచి వచ్చే వర్షపు నీటిని సేకరించేలా వీటిని డిజైన్ చేశారు. ప్రతి రెయిన్ గార్డెన్ సుమారు 40 చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో ఉంటుంది. ఒకసారి వర్షం పడితే ఒక గుంత 20 క్యూబిక్ మీటర్ల నీటిని అంటే 20 వేల లీటర్లను నిల్వ చేయగలదు. 9 గుంతల్లో 1.80 లక్షల లీటర్ల నీటి నిల్వకు అవకాశం ఏర్పడిందని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు.
"హైదరాబాద్ సిటీలో భూగర్భ జలాలు పడిపోతున్నాయి. సిటీ మొత్తంలో గ్రౌండ్ వాటర్ తవ్వకాలు పెరుగుతున్నాయి. వాటిని నిలిపి ఉంచటానికి సీఎస్ఆర్ ఎన్జీఆర్ఐ డిపార్ట్మెంట్ ఈ రెయిన్ గార్డెన్స్ను ఏర్పాటు చేసింది. రెయిన్ గార్డెన్స్ అంటే క్యాంపస్లో ఉన్న నీటిని ఒక చోటకు చేర్చి, ఆ నీటిని చిన్న చిన్న నీటి గుంతల్లోకి మళ్లించి వాటిని నింపుతాం. ఆ నీటిని క్యాంపస్ అవసరాలకు వాడుకుంటున్నాం. ఇలాంటి మోడల్ను హైదరాబాద్ సిటీలో ఏర్పాటు చేస్తే సిటీలో ఉండే నీటి కొరతను తీర్చవచ్చు" - డా. ఎం.జె.నందన్, శాస్త్రవేత్త, ఎన్జీఆర్ఐ
పొరలుగా గుంతల ఏర్పాటు : ఒక్కో గుంతలో మూడు పొరలు ఉంటాయి. పైన అడుగున్నర మేర ఖాళీగా ఉంటుంది. దానికింద ఇంజినీర్డ్ సాయిల్ మీడియాను వినియోగించారు. అంటే ఇసుక 50-60 శాతం, కంపోస్ట్ 20-30 శాతం, మట్టి 10-20 శాతం ఉంటుంది. ఇది వర్షపు నీటిని వేగంగా పీల్చుకుంటుంది. రెండో పొరలో దొడ్డు ఇసుక వాడటం వల్ల పొరల నుంచి వచ్చే నీటిని ఇది మరోసారి వడపోస్తుంది. మూడో పొరలో 20 మి.మీ. నుంచి 40 మిల్లీమిటర్ల పరిమాణం కలిగిన గులకరాళ్లు వేశారు. ఇది వర్షపు నీటిని తాత్కాలికంగా నిల్వ చేస్తుంది. ఇక్కడి నుంచి నీరు నెమ్మదిగా భూగర్భ పొరల్లోకి చేరి జలమట్టం పెరుగుతుంది. ఈ గుంతల్లో నీటి ఎద్దడిని, అధిక తేమను తట్టుకోగల పూల మొక్కలను నాటారు. 50 మిల్లీమీటర్ల కంటే ఎక్కువ వర్షపాతం నమోదైనప్పుడు రెయిన్ గార్డెన్స్ కారణంగా భూగర్భ జలమట్టం 5 మీటర్ల లోతు నుంచి 0.9 మీటర్ల లోతుకు పెరిగినట్లు గుర్తించినట్లు శాస్త్రవేత్తలు తెలిపారు.
"నీళ్లను మేము మొత్తం 9 నీటి గుంతల్లో నిల్వ చేస్తాం. వర్షపు నీరు వెంటనే భూమిలోకి ఇంకిపోవటానికి మేము వాటిని లేయర్లలాగా డిజైన్ చేశాం. మట్టి ద్వారా ఆ నీరు త్వరగా లోపలికి చేరుకుంటుంది. దీనివల్ల 5 నుంచి 6 మీటర్ల వరకు భూగర్భ జలాల సామర్థ్యం పెరిగింది. అది మేము గుర్తించాం" - డా.ఎం.జె.నందన్, శాస్త్రవేత్త, ఎన్జీఆర్ఐ
2007 నుంచి ప్రారంభం : 2007లో ఎన్జీఆర్ఐలో ఇంకుడు గుంతల తవ్వకంతో 1.5 మీటర్ల మేర భూగర్భ జలమట్టం పెరిగింది. కాగా మారిన పరిస్థితులకు అనుగుణంగా రెయిన్ గార్డెన్స్ ఏర్పాటు చేసినట్లు శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు. రెండేళ్ల ఫలితాలను విశ్లేషించగా 2.3 మీటర్ల భూగర్భ జలమట్టం పెరిగింది. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ కార్యాలయాల ప్రాంగణాల్లో, స్మార్ట్ సిటీ ప్రాజెక్టుల్లో రెయిన్ గార్డెన్స్ ఏర్పాటు చేయవచ్చు. ఇందుకోసం ఎన్జీఆర్ఐ భూగర్భ జల విభాగాన్ని సంప్రదించవచ్చని సూచిస్తున్నారు.
'ముదిగుంట' ఇంకుడుగుంతకు మోదీ ఫిదా - గ్రామస్థుల ఐక్యతను ప్రశంసించిన ప్రధాని