ఏపీకి వర్ష సూచన - పలు జిల్లాల్లో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు!
రాష్ట్రంలో ఇవాళ అక్కడక్కడ మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం - గంటకు 40 - 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం - ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారుల సూచన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 9, 2026 at 10:10 AM IST
Weather Report Of State : రాష్ట్రంలో ఈరోజు( మంగళవారం) పలు జిల్లాల్లో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ హెచ్చరించింది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో గంటకు 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది. వాతావరణ పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, అవసరమైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అధికారులు సూచించారు.
ఏ జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు? : విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ అంచనాల ప్రకారం పల్నాడు, ప్రకాశం, కర్నూలు, నంద్యాల, అనంతపురం, శ్రీసత్యసాయి, వైఎస్సార్ కడప జిల్లాల్లో పిడుగులతో కూడిన మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఈ జిల్లాల్లో కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఒక్కసారిగా వాతావరణం మారి ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు పడే అవకాశముందని అధికారులు తెలిపారు. అల్లూరి సీతారామరాజు, మార్కాపురం జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ పిడుగులతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వెల్లడించారు. రాష్ట్రంలోని మిగతా జిల్లాల్లో కూడా అక్కడక్కడ ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన తేలికపాటి వర్షాలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు.
ఈదురుగాలులపై అప్రమత్తత అవసరం : వర్షాలతో పాటు బలమైన ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉన్నందున ప్రజలు జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచించారు. ముఖ్యంగా ఆకస్మికంగా వర్షం ప్రారంభమైన సమయంలో చెట్ల కింద, విద్యుత్ స్తంభాలు, ప్రకటనల హోర్డింగ్స్ సమీపంలో నిలబడకూడదని హెచ్చరించారు. గాలుల తీవ్రత కారణంగా కొమ్మలు విరిగిపడే ప్రమాదం ఉండటంతో సురక్షిత ప్రాంతాల్లో ఆశ్రయం పొందాలని సూచించారు. ఉరుములు వినిపించిన వెంటనే సురక్షిత భవనాలు లేదా రక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్లాలని సూచించారు.
రైతులు, పశుకాపరులకు సూచనలు : పొలాల్లో పనిచేసే రైతులు, పశువులను మేపే కాపరులు మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు. ఆకాశం మేఘావృతమై ఉరుములు వినిపించిన వెంటనే బహిరంగ ప్రదేశాలను విడిచి సురక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్లాలని చెప్పారు. పిడుగుల సమయంలో చెట్లు, విద్యుత్ స్తంభాలు, లోహ వస్తువులకు దూరంగా ఉండాలని సూచించారు. అంతేకాకుండా వర్షాలు, ఈదురుగాలుల ప్రభావంతో కొన్ని ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ వైర్లు తెగిపడే అవకాశం ఉందని అధికారులు హెచ్చరించారు. అలాంటి వైర్లు కనిపిస్తే వాటికి సమీపించకుండా వెంటనే విద్యుత్ శాఖ అధికారులకు సమాచారం అందించాలని సూచించారు. ప్రజల భద్రతే ప్రధానమని, వాతావరణ హెచ్చరికలను నిర్లక్ష్యం చేయకుండా అప్రమత్తంగా ఉండాలని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ స్పష్టం చేసింది.
కొన్ని ప్రాంతాల్లో వడగాల్పులు : రాష్ట్రంలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో వడగాల్పుల ప్రభావం కూడా కొనసాగనుంది. ఈరోజు ( మంగళవారం) శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఉన్న 10 మండలాలతో పాటు విజయనగరం జిల్లాలో 13, పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో 6, అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో 2, పోలవరం, కాకినాడ జిల్లాలో 8, పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలో 2 మండలాలు, కృష్ణా జిల్లాలో 3 మండలాలతో పాటు ఏలూరు, ప్రకాశం, అనంతపురం, చిత్తూరు జిల్లాల్లో ఒక్కో మండలంలో తీవ్ర వడగాల్పులు ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు. ప్రజలు బయటకు వెళ్లకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవడంతో పాటు తగినంత నీరు తాగుతూ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలని అధికారులు సూచించారు.
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