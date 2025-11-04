ETV Bharat / state

ఉమ్మడి వరంగల్​ జిల్లాలో దంచికొట్టిన వాన - నేడు, రేపు పలు జిల్లాలకు వర్ష సూచన

ఇవాళ, రేపు రాష్ట్రంలో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్ష సూచన - రాష్ట్రంలో సాధారణం కంటే 2-3 డిగ్రీలు అధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు - ఎల్లుండి నుంచి పొడి వాతావరణం కొనసాగే అవకాశం

TELANGANA WEATHER UPDATE
RAIN IN TELANGANA (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 4, 2025 at 1:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Rain Forecast For Several Districts Of Telangana : అరేబియా సముద్రం నుంచి తెలంగాణ వైపు తేమ గాలులు వీస్తున్నట్లు వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. దీంతో రాష్ట్రంలో సాధారణం కన్నా రెండు నుంచి మూడు డిగ్రీల వరకు అధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. తేమ గాలులు, అధిక ఉష్ణోగ్రతలతో ఇవాళ, రేపు రాష్ట్రంలో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లు వాతావరణ శాఖ ప్రకటించింది. ఉమ్మడి హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, మహబూబ్‌నగర్, మెదక్, నిజామాబాద్‌తో పాటు నిర్మల్ జిల్లాల్లో ఇవాళ తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయని పేర్కొన్నారు.

ఈదురుగాలులతో కూడిన భారీ వర్షం : ఉమ్మడి వరంగల్‌ జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల్లో మంగళవారం ఉదయం భారీ వర్షం కురిసింది. వరంగల్‌ నగరంలో ఒక్కసారిగా వాతావరణం మారిపోయింది. ఈదురు గాలులతో కూడిన భారీ వాన కురిసింది. సుమారు 30 నిమిషాల పాటు కురిసిన కుండపోత వర్షానికి నగరంలోని పలు రహదారులు జలమయమయ్యాయి. దీంతో పలు చోట్ల ట్రాఫిక్ నిలిచి వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు.

మొంథా నుంచి కొలుకోకముందే మరోసారి! : ఇటీవల మొంథా తుపాను కల్లోలానికి ముంపు నుంచి ఇంకా వరంగల్, హనుమకొండ, కాజీపేట నగరాలు పూర్తిగా తేరుకోలేదు. తాజా వర్షంతో మరోసారి ముంపు భయంతో కాలనీవాసులు వణికిపోతున్నారు. జనగామ జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉదయం నుంచి వర్షం కురుస్తోంది. స్టేషన్‌ ఘన్‌పూర్‌, లింగాల ఘన్‌పూర్‌, తరిగొప్పుల, నర్మెట, బచ్చన్నపేట మండలాల్లో వర్షం పడుతోంది.

వర్షంలో తడిసిన పంట : ఒక్కసారిగా కురిసిన భారీ వర్షానికి వరంగల్ వ్యవసాయ మార్కెట్లో రైతుల పత్తి, మొక్కజొన్న తడిసి ముద్దయ్యాయి. వ్యవసాయ మార్కెట్​కు జిల్లా వ్యాప్తంగా రెతులు పత్తి, మొక్కజొన్న పంటలను విక్రయించేందుకు తీసుకురాగా, ఉదయం కురిసిన భారీ వర్షానికి తడిసిపోయాయి. తడిసిన పంటను కొనేవారు లేక రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. అష్టకష్టాలు పడి సాగు చేసిన పంటలను మార్కెట్ యార్డుకు తరలిస్తే, ఒక్కసారిగా కురిసిన వర్షం తమను నట్టేట ముంచిందని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఎలాగైనా తమ పంటను కొనుగోలు చేసి న్యాయం చేయాలని అన్నదాతలు వ్యాపారులను వేడుకున్నారు. వర్షానికి ఎనుమాముల వ్యవసాయ మార్కెట్‌లో పత్తి, మొక్కజొన్న తడిసిపోవడంతో రైతుల ఆక్రందనలు కలచి వేస్తున్నాయి.

కరీంనగర్ - వరంగల్​ జాతీయ రహదారిపై వర్షపు నీరు : కరీంనగర్ జిల్లాలోని హుజూరాబాద్​లో మంగళవారం భారీ వర్షం కురిసింది. సుమారు గంటపాటు ఎడతెరిపి లేకుండా కురిసిన వర్షం కారణంగా పలు కాలనీలు జలమయమయ్యాయి. మామిండ్లవాడ, గ్యాస్ గోదాం ఏరియా, బుడిగ జంగాల కాలనీ, గాంధీనగర్, ఇందిరానగర్ కాలనీలలోకి భారీగా వర్షపు నీరు చేరింది. డిపో అడ్డదారి వద్ద కరీంనగర్ - వరంగల్ జాతీయ రహదారిపై భారీగా వర్షపు నీరు నిలిచిపోవడంతో వాహనాల రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది.

ప్రభుత్వ కార్యాలయంలోకి వరద నీరు : యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా చౌటుప్పల్‌లో వర్షాలకు లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. పెద్ద చెరువు అలుగుపోయడంతో వరద నీరు ఇళ్లలోకి చేరింది. వినాయకనగర్‌లో స్థానికులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. చౌటుప్పల్‌లోని ఎంపీడీవో కార్యాలయం, పాలకేంద్రం, టీటీడీ కల్యాణ మండపాలను వరద నీరు చుట్టుముట్టింది. దీంతో ఎంపీడీవో కార్యాలయంలో సామగ్రి తడిచింది.

తెలంగాణకు మరోసారి 'వానగండం' - ఆ జిల్లాలకు మూడు రోజులు వర్షాలే వర్షాలు!

తెలంగాణ వ్యాప్తంగా పలుచోట్ల వర్షం - హైదరాబాద్​లో వాహనదారుల ఇక్కట్లు

TAGGED:

RAIN FORECAST SEVERAL DISTRICTS
ARABIAN SEA MOIST WINDS
HEAVY RAIN IN TELANGANA
TELANGANA WEATHER UPDATE
TELANGANA WEATHER UPDATE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

నలుగురిలో నచ్చినట్లు చేస్తారా? - కనీస 'ఇంగితజ్ఞానం' లేకపోతే ఎలా?

వివో కొత్త ఫ్లాగ్​షిప్ స్మార్ట్​ఫోన్లు వచ్చేశాయ్!- ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

'మేం 'కొత్త' తింటున్నాం - మా ఇంటికి భోజనానికి రండి' : ఈ పండగ గురించి మీకు తెలుసా?

సీనియర్ హీరోకు మరాఠీ నటితో అఫైర్? 'రెడ్ హ్యాండెడ్‌గా పట్టుకుంటేనే' భార్య షాకింగ్ కామెంట్స్!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.