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ఏపీపై అల్పపీడనం ప్రభావం - ఆ జిల్లాల్లో పిడుగులతో కూడిన తేలికపాటి వర్షాలు

మధ్యప్రదేశ్‌ను ఆనుకుని ఉన్న ప్రాంతంలో కొనసాగుతున్న అల్పపీడన ప్రాంతం రాబోయే కొద్ది గంటల్లో పశ్చిమ-వాయువ్య దిశగా కదిలే అవకాశం ఉంది. ఈ వ్యవస్థ ప్రభావంతో రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో వర్షం కురిసే అవకాశం ఉంది.

Weather Forecast In Ap today
అల్పపీడనం ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో నేడు వర్షాలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 14, 2026 at 2:17 PM IST

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Today Weather Forecast In Ap : మధ్యప్రదేశ్‌, దానిని ఆనుకొని ఉన్న ఉత్తర విదర్భ ప్రాంతాల్లో అల్పపీడనం కొనసాగుతోంది. ఇది కొన్ని గంటల్లో రాజస్థాన్‌, గుజరాత్‌ మీదుగా పశ్చిమ-వాయువ్య దిశగా కదిలే అవకాశం ఉంది. దీని ప్రభావంతో ఇవాళ పార్వతీపురం మన్యం, అల్లూరి సీతారామరాజు, పోలవరం, కాకినాడ, ఎన్టీఆర్​, గుంటూరు, పల్నాడు, మార్కాపురం, నంద్యాల, కడప, అన్నమయ్య, చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో అక్కడక్కడా పిడుగులతో కూడిన తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. మిగతా జిల్లాల్లో చెదురుమదురుగా పిడుగులతో కూడిన తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నాయి. గంటకు 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులతో వీచే అవకాశం ఉందని రాష్ట్ర విపత్తుల శాఖ అధికారులు తెలిపారు. ప్రజలు చెట్ల కింద, హోర్డింగ్స్ వద్ద నిలబడరాదని హెచ్చరించారు.

అల్పపీడనం ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో నేడు వర్షాలు (ETV Bharat)

పాడేరులో ఉప్పొంగుతున్న వాగులు : రెండు రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా పాడేరు ఏజెన్సీలో వాగులు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. చింతపల్లి మండలం గొర్రెలమెట్ట- లక్ష్మీపురం గ్రామాల మధ్య వాగు జోరుగా ప్రవహిస్తుంది. నిత్యం రాకపోకల చేసే గిరిజనులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. వాగు ఉధృతికి ద్విచక్ర వాహనాలు ఒడ్డుకి మోసుకుని వెళ్తున్నారు. వర్షాకాలంలో ఇదే పరిస్థితి ఎదురవుతుందని గిరిజనులు ఆవేదన చేస్తున్నారు.

పలు జిల్లాల్లో మోస్తరు వర్షాలు : ఈరోజు పలు జిల్లాల్లో ఉరుములతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. పార్వతీపురం మన్యం, అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాల్లో మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. పోలవరం, కాకినాడ, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు జిల్లాల్లో ఉరుములతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. అలాగే పల్నాడు, మార్కాపురం, నంద్యాల, కడప, అన్నమయ్య, చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.

పిడుగుపాటుకు నలుగురు మృతి : పల్నాడులో పిడుగుపాటుకు గురై నలుగురు మృతి చెందడం పట్ల మంత్రి అనిత విచారం వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఘటన అత్యంత విషాదకరమని పేర్కొన్న ఆమె, మృతుల కుటుంబాలకు తన ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తూ వారికి ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని హామీ ఇచ్చారు.

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