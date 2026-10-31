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తెలంగాణలో ఐదు రోజులపాటు భారీ వర్షాలు - వాతావరణ శాఖ వెల్లడి

Rains alert in Telangana : తెలంగాణలో ఇవాళ ఉమ్మడి వరంగల్, ఖమ్మం, రంగారెడ్డి, హైదరాబాద్‌లో ఉరుములు మెరుపులు ఈదురుగాలులతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షం కురిసే అవకాశం ఉంది.

Rains in Next Five Days in TG
తెలంగాణలో ఐదు రోజులపాటు భారీ వర్షాలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 31, 2026 at 1:13 PM IST

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తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఐదు రోజులపాటు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. అల్పపీడనం ప్రభావంతో రేపటి నుంచి 4వ తేదీ వరకు వర్షాలు కురవనున్నట్లు తెలిపింది. ఇవాళ ఉమ్మడి వరంగల్, ఖమ్మం, రంగారెడ్డి, హైదరాబాద్‌తోపాటు యాదాద్రి భువనగిరి, సిద్దిపేట జిల్లాల్లో ఉరుములు మెరుపులు, ఈదురుగాలులతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షం కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లు పేర్కొంది. నవంబర్ 2, 3 తేదీల్లో ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్, మహబూబ్​నగర్ జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది.

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HEAVY RAIN IN HYDERABAD
TELANGANA WEATHER REPORT
HEAVY RAINS IN NEXT FIVE DAYS
HYDERABAD MODERATE RAINS
రాష్ట్రంలో ఐదు రోజులు వర్షాలు

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