ఆకాశం మేఘావృతం - హైదరాబాద్లోని పలు ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న వర్షం
హైదరాబాద్లోని పలుప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న వాన - రాత్రి 8 గంటల వరకు మోస్తరు వర్షం కురిసే అవకాశం - వికారాబాద్, నవాబ్పేటలో ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షం - చందానగర్, మియాపూర్, గచ్చిబౌలి ప్రాంతాల్లో చిరుజల్లులు
Moderate Rain In Several Areas Of Hyderabad (ETV Bharat)
Published : April 27, 2026 at 6:35 PM IST
Moderate Rain In Several Areas Of Hyderabad : ఉమ్మడి హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి జిల్లాల్లో ఆకాశం ఒక్కసారిగా మేఘావృతం అయింది. హైదరాబాద్లోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం కురుస్తోంది. రాత్రి 8 గంటల వరకు మోస్తరు వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. వికారాబాద్, నవాబ్పేటలో ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షం కురుస్తోంది. చందానగర్, మియాపూర్, గచ్చిబౌలి ప్రాంతాల్లో చిరుజల్లులు కురుస్తున్నాయి.