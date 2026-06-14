వర్షాల వేళ కాటేస్తున్న కరెంట్ తీగలు - రోడ్లపై వెళ్లేటప్పుడు ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తే సేఫ్!
వేరు వేరు చోట్ల పలువురి మృత్యువాత - బాధాకరంగా తండ్రీకూతుళ్ల మరణం - హెచ్చరికలు జారీ చేసిన అధికారులు - అత్యవసర సమస్యలకు 1912కు కాల్ చేయాలంటూ సూచనలు
Published : June 14, 2026 at 12:43 PM IST
Rain Effect In Hyderabad City : రాష్ట్రంలో ఇటీవల ఈదురుగాలులతో కూడిన భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. దీంతో పలుచోట్ల చెట్లు విరగటంతో పాటు వాటిని ఆనుకుని ఉన్న కరెంట్ తీగలు తెగిపోతున్నాయి. అదే సమయంలో ఆ తీగలకు కరెంట్ ప్రసరించడం వల్ల పలువురు ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. ఇప్పటికైనా విద్యుత్ షాక్లపై అధికారులు దృష్టిసారించాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు. ఈ విషయంలో విద్యుత్ సంస్థలు సైతం అప్రమత్తమయ్యాయి. ఇటువంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా చర్యలకు ఉపక్రమించాయి.
అధికంగా గ్రేటర్ హైదరాబాద్లోనే : హైదరాబాద్లో భారీ వర్షాల సమయంలో కరెంట్ ప్రమాదాలు తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. గడిచిన రెండు రోజుల్లో కరెంట్ తీగల వల్ల పాతబస్తీలో ఇద్దరు, అల్వాల్లో మరో ఇద్దరు మొత్తం నలుగురు మృత్యువాత పడ్డారు. అంతకుమందు రోజు పాతబస్తీలోని బండ్లగూడ వద్ద స్ట్రీట్ లైట్ కరెంట్ తీగలు తెగిపడిపోయాయి. అప్పుడే ఆటోలో వచ్చిన ఇద్దరు వ్యక్తులు తెగిపడిన తీగలు గుర్తించకపోవడంతో విద్యుత్ షాక్తో మృతి చెందారు. ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారు జాఫర్, అబూలుగా గుర్తించారు. ఈ విధంగా తెగిన విద్యుత్ తీగలను సకాలంలో తొలగించట్లేదని నగరవాసులు ఆవేదన చెందుతున్నారు. విద్యుత్ సరఫరాను నిలిపివేయకుండా విద్యుత్ శాఖ అధికారులు నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారని మండిపడుతున్నారు.
తండ్రీకుమార్తెల మృతి : మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి జిల్లాలో శుక్రవారం అర్ధరాత్రి సుమారు 2:45 గంటల సమయంలో భారీ గాలివాన కారణంగా గ్రేటర్ హైదరాబాద్ నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో చెట్లు నేలకూలాయి. ఈ క్రమంలో లాల్బజార్ సెక్షన్ పరిధిలోని టెలికాం కాలనీ, రోడ్ నెం.7, హౌస్ నెం. 1-30-24/7 సమీపంలో ఒక భారీ వృక్షం నేలకూలి అక్కడ పార్క్ చేసి ఉన్న కారుపై పడింది. చెట్టు కూలిన సమయంలో వీధి దీపాల విద్యుత్ కేబుల్ కూడా తెగి చెట్టు కొమ్మలతో పాటు కారుపై పడింది. కారు యజమాని సందీప్ భార్య ఆ వైరును పక్కకు తొలగించేందుకు ప్రయత్నించగా ఆమెకు విద్యుత్ షాక్ తగిలింది. ఆమెను రక్షించేందుకు ప్రయత్నించిన సందీప్, ఆయన కుమార్తె రితికకు కూడా విద్యుత్ షాక్ తగిలింది. ఈ విషాద సంఘటనలో సందీప్, రితిక దురదృష్టవశాత్తు మృతి చెందగా, సందీప్ భార్య ప్రాణాపాయం నుంచి బయటపడ్డారు.
అధికారుల హెచ్చరికలు : తెగిపడిన విద్యుత్ తీగలు, స్తంభాలను వర్షం సమయంలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ముట్టుకోవద్దని, వాటికి దూరంగా ఉండాలని విద్యుత్ శాఖ అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. వర్షాల సమయంలో చెట్ల కింద నిలబడటం, వాటి కొమ్మలను స్వయంగా తొలగించే ప్రయత్నాలు చేయొద్దన్నారు. సమీప టీజీఎస్పీడీసీఎల్ అధికారులకు తెలియజేయాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. విద్యుత్ సరఫరాలో అంతరాయం, తీగలు తెగిపడటం, ఇతర అత్యవసర సమస్యలు ఉంటే వెంటనే 1912కు కాల్ చేసి అధికారులకు ఫిర్యాదు చేయాలని స్పష్టం చేస్తున్నారు.
వర్షానికి తెగిపడిన కరెంట్ వైర్ - విద్యుత్ షాక్తో రెండు నిండు ప్రాణాలు బలి
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