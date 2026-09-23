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తీరం దాటనున్న వాయుగుండం - ఇవాళ పలు జిల్లాల్లో అతిభారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం

బంగాళఖాతంలో ఏర్పడిన వాయుగుండం బలపడతూ ఇవాళ రాత్రి తీరం దాటనున్నట్లు వాతావరణశాఖ ప్రకటించింది. దీంతో తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లో మూడు రోజుల పాటు భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురవనున్నట్లు తెలిపింది.

Latest Rain Information In Telangana
తెలంగాణ తాజా వర్ష సమాచారం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 23, 2026 at 4:47 PM IST

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Latest Rain Information In Telangana : బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర వాయుగుండం ప్రభావంతో తెలంగాణలో ఇవాళ భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవాశం ఉందని భారత వాతావరణ కేంద్రం ప్రకటించింది. రేపు, ఎల్లుండి అతి నుంచి అత్యంత భారీ వర్షాలు పడొచ్చని తెలిపింది. ఇవాళ ఉమ్మడి వరంగల్‌, ఖమ్మంతో పాటు పెద్దపల్లి, సూర్యాపేట జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురుగాలులతో కూడిన అతిభారీ వర్షాలు కురవొచ్చని, ఈ జిల్లాలకు ఆరెంజ్‌ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ఇక ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్‌, కరీంనగర్‌, మహబూబ్‌నగర్​తో పాటు నిజామాబాద్‌, నల్గొండ జిల్లాలకు భారీ వర్ష సూచన చేసింది. దీంతో ఆయా జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ ప్రకటించింది.

పలు జిల్లాలకు పసుపు రంగు హెచ్చరికలు
ఆదిలాబాద్, కుమురంభీం అసిఫాబాద్, నిజామాబాద్, నిర్మల్, జగిత్యాల, మంచిర్యాల, కరీంనగర్, రాజన్న సిరిసిల్ల, మహబూబ్​నగర్, నారాయణపేట, జోగులాంబ గద్వాల, వనపర్తి, నాగర్​కర్నూల్, నల్గొండ జిల్లాల్లో ఇవాళ భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణశాఖ ప్రకటించింది. దీంతో ఈ జిల్లాలకు ఎల్లో హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ఇక కామారెడ్డి, మెదక్, వికారాబాద్, మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి, హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, యాదాద్రి భువనగిరి, జనగాం, సిద్దిపేట జిల్లాలో తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు జల్లులు కురవొచ్చని తెలిపింది.

ఎల్లుండి ఈ జిల్లాల్లో అత్యంత భారీ వర్షాలు
ఎల్లుండి ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్‌కు అత్యంత భారీ వర్షాలు పడనున్నట్లు ఐఎండీ సూచించింది. దీంతో ఆయా జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్‌ జారీ ప్రకటించింది. ఉమ్మడి కరీంనగర్​తో పాటు నిజామాబాద్, జయశంకర్‌ భూపాలపల్లి, హనుమకొండ, వరంగల్‌, ములుగు, మహబూబాబాద్‌, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాల్లో అతిభారీ వర్షాలు కురవొచ్చని పేర్కొంటూ ఈ జిల్లాలకు ఆరెంజ్‌ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ఇక కామారెడ్డి, సిద్దిపేట, జనగాం, నల్గొండ, సూర్యాపేట, ఖమ్మం జిల్లాల్లో భారీ వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. దీంతో ఈ జిల్లాలకు వాతావరణ శాఖ పసుపు రంగు హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.

ఇవాళ రాత్రి తీరం దాటనున్న వాయుగుండం!
మెదక్, సంగారెడ్డి, వికారాబాద్, రంగారెడ్డి, హైదరాబాద్, మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి, యాదాద్రి భువనగిరి, నాగర్​కర్నూల్, వనపర్తి, మహబూబ్​నగర్, జోగులాంబ గద్వాల, నారాయణపేట జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు జల్లులు కురవనున్నట్లు వాతావరణశాఖ స్పష్టం చేసింది. ఇక ఈనెల 26న ఉత్తర తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు కురవనున్నట్లు, దక్షిణ జిల్లాల్లో మోస్తరు వానలు కురవొచ్చని ఐఎండీ తెలిపింది. వాయుగుండం పశ్చిమ మధ్య బంగాళఖాతం, వాయువ్య బంగాళఖాతంలో కేంద్రీకృతమై ఉందని వాతావారణశాఖ ప్రకటించింది. ఇవాళ రాత్రి నుంచి రేపటిలోగా విశాఖపట్టణం, గోపాలపురం మధ్యలో కళింగపట్ణణానికి సమీపంలో తీవ్ర వాయుగుండంగా బలపడి తీరాన్ని దాటే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ తెలిపింది.

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