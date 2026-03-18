ఏపీలో పిడుగులు, వడగళ్లతో కూడిన వర్షం - ఇద్దరు మృతి
రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో పిడుగులు, వడగళ్లతో కూడిన వర్షం - ప్రజలంతా అప్రమత్తంగా ఉండాలని హెచ్చరించిన రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ - పంటలు నేలకొరిగి తీవ్రంగా నష్టపోయామని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్న రైతులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 18, 2026 at 7:59 PM IST
Rain Accompanied by Lightning and Hailstones in AP: ద్రోణి ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో ఒక్కసారిగా వాతావరణం మారిపోయింది. మండుతున్న ఎండల నుంచి ప్రజలంతా కాస్త ఉపశమనం పొందారు. అలాగే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పలు చోట్ల వర్షాలు దంచికొడుతున్నాయి. కొన్ని ప్రాంతాల్లో పిడుగులు, వడగళ్లతో కూడిన వర్షం పడుతోంది. ప్రజలంతా అప్రమత్తంగా ఉండాలని రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ హెచ్చరించింది. ఎన్టీఆర్ జిల్లాలోని నందిగామ మండలం మాగల్లు గ్రామం వద్ద గాలివానకు మొక్కజొన్న, పెసర పంట నేలమట్టమైంది. మొక్కజొన్న చేతి కందే దశలో నేలకొరిగి తీవ్రంగా నష్టపోయామని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
గుంటూరు జిల్లాలోని తుళ్లూరులో పిడుగుపాటుకు ఓ వ్యక్తి మృతి చెందాడు. స్థానిక మేరీమాత స్కూల్ మైదానంలో పిడుగుపడింది. అదే సమయంలో అక్కడే ఉన్న శ్రీనివాసరావుకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. ఆస్పత్రికి తరలిస్తుండగా ఆయన మృతి చెందారు. మృతుడు బీఎస్ఆర్ కంపెనీలో సర్వేయర్ విభాగ మేనేజర్గా పని చేస్తున్నారు. అదే విధంగా నంద్యాల జిల్లాలోని పగిడ్యాల మండలం ప్రాతకోట గ్రామంలో వర్షానికి గోడ కూలి ఏడాది బాలుడు మృతి చెందాడు. కాగా మృతుడి కుటుంబాన్ని ఎమ్మెల్యే జయసూర్య పరామర్శించారు.
ఒక్కసారిగా మారిన వాతావరణం: కృష్ణా జిల్లా పామర్రు నియోజకవర్గంలో మొవ్వ, తోట్లవల్లూరు, పెదపారుపూడి, పామర్రు మండలాల్లో మినప తీతలు నూర్పిడి దశలో ఉన్నాయి. కాగా ఈ అకాల వర్షాల వల్ల ఏం చేయాలో తెలియక రైతుల ఆందోళన చెందుతున్నారు. పమిడిముక్కల మండలంలో అనూహ్యంగా ఒక్కసారిగా మారిన వాతావరణం చల్లటి గాలులతో మేఘాలు ఏర్పడి చిరుజల్లులతో మొదలయ్యాయి. పంటలు చేతికందే సమయంలో వడగళ్ల వాన పడటంతో రైతులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
పల్నాడు జిల్లాలోని చిలకలూరిపేట పట్టణంలో భారీ వర్షం కురిసింది. ఇప్పటి వరకు ఎండ తీవ్రతతో ఇబ్బంది పడుతున్న ప్రజలకు ఒక్కసారిగా వర్షం పడటంతో కొంత ఊరట లభించింది. ఉదయం నుంచి మేగామృతమై ఉన్నప్పటికీ సాయంత్రం ఒక్కసారిగా భారీ వర్షం పడటంతో పట్టణంలోని పలు బజార్లు నీటితో నిండిపోయాయి. దీంతో రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. ఇదిలా ఉండగా ఈ అకాల వర్షాల తమ మిర్చి పంట దెబ్బతింటుందని రైతులు ఆందోళన చెందారు.
ఉరుములతో కూడిన చిరుజల్లులు: ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లా వ్యాప్తంగా చిరుజల్లులతో వాతావరణం ఒక్కసారిగా చల్లబడిపోయింది. ఉదయం నుంచి తీవ్రమైన ఉష్ణోగ్రతలతో భానుడు తన ప్రతాపాన్ని చూపగా, సాయంత్రం ఒక్కసారిగా వాతావరణంలో మార్పుతో చిరుజల్లులు కురిశాయి. శ్రీసత్యసాయి జిల్లా పుట్టపర్తిలో సుమారు 8 నిమిషాల పాటు వడగళ్లతో జల్లులు కురిశాయి. దీంతో పుట్టపర్తి ప్రధాన రహదారిపై ముత్యాలు పరిచినట్లుగా వడగళ్లు కనిపించాయి. సీకే పల్లి మండలంలోని పలు గ్రామాల్లో వడగళ్ల వర్షం కురిసింది. అనేక మంది పాత్రలు వర్షంలో పెట్టి వడగళ్లు పోగుచేసుకొని సంబరపడ్డారు.
రాప్తాడులోని ఆకుతోటపల్లిలో వడగళ్ల వర్షం కురిసింది. అనంతపురంలో ఉరుములతో కూడిన చిరుజల్లులు కురిశాయి. ఎల్నినో ప్రభావంతో కురుస్తున్న ఈ వర్షాలతో ప్రమాదం ఉందని, పిడుగులు పడతాయని ఇప్పటికే వాతావరణశాఖ నిపుణులు హెచ్చరించారు. వాతావరణంలో వచ్చిన మార్పుల కారణంగా, ఎల్నినో కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో వడగళ్లతో కూడిన అకాల వర్షం కురుస్తున్నట్లు నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఉరుములు భారీగా ఉండటంతో పాటు, పిడుగులు పడే అవకాశం ఉన్నందున వ్యవసాయ క్షేత్రాల్లో ఆరుబయట ఉండరాదని, కేవలం పక్కా భవనాల్లో మాత్రమే ఉండాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. పశువులను చెట్ల కింద కాకుండా, వీలైనంత వరకు షెడ్లలో కట్టేయాలని చెబుతున్నారు.
అల్లూరి జిల్లా జి.మాడుగుల, పెదబయలు మండలాల్లో వడగళ్ల వాన కురిసింది. భూమిపై తెల్లని తివాచీ పరిచినట్లు వడగల్లు, మంచు ముత్యాలు మెరిసాయి. మద్దిగరువు, బొయితలి, లింగేటి, బొంగరం ప్రాంతాల్లో వడగళ్ల వాన పడింది. గిరిజనులు వాటిని సేకరించి చూపించారు. ఒకేసారి భారీ వడగళ్ల వాన కురవడంతో స్థానికులు ఆశ్చర్య వ్యక్తం చేశారు. బొంగరం వద్ద రాసకొండమ్మ తల్లి జాతర జరుగుతుండగా వడగళ్ల వాన కురవడంతో స్థానికులు ఆనందోత్సవాలు చేసుకున్నారు.
