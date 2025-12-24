ETV Bharat / state

అమరావతి లైన్‌ కోసం మరో 300 ఎకరాలు - భూసేకరణకు గ్రీన్​సిగ్నల్​

అమరావతి మీదుగా ఎర్రుపాలెం-నంబూరు స్టేషన్ల మధ్య బ్రాడ్‌గేజ్‌ రైల్వే లైన్‌ - మరో 300 ఎకరాల భూసేకరణకు రైల్వేశాఖ నోటిఫికేషన్‌ జారీ- 8 గ్రామాల్లో 495 సర్వే నంబర్ల పరిధిలోని భూసేకరణ

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 24, 2025 at 1:13 PM IST

Notification For 300 Acres Land Acquisition For Broad Gauge Railway Line : అమరావతి మీదుగా ఎర్రుపాలెం-నంబూరు స్టేషన్ల మధ్య నిర్మిస్తున్న బ్రాడ్‌గేజ్‌ రైల్వే లైన్‌ కోసం మరో 300 ఎకరాల భూసేకరణకు రైల్వేశాఖ నోటిఫికేషన్‌ జారీ చేసింది. ఎన్టీఆర్‌ జిల్లాలోని వీరులపాడు, కంచికచర్ల మండలాల్లోని 8 గ్రామాల్లో 495 సర్వే నంబర్ల పరిధిలోని భూములను సేకరించాలని నిర్ణయించింది. ఇందులో ప్రైవేటు, ప్రభుత్వ, ఎసైన్డ్‌ భూములున్నాయి. పరిటాల గ్రామ పరిధిలో ఒక చోట 2.942 ఎకరాల గెస్ట్‌హౌస్‌ సైట్‌కు సంబంధించి హైకోర్టులో 3 పిటిషన్లు పెండింగ్‌లో ఉన్నట్లు తెలిపింది.

ఈ భూముల సేకరణకు 2024 డిసెంబర్‌ 21న ప్రకటన ఇచ్చిన తర్వాత వచ్చిన అభ్యంతరాలను పరిశీలించి సంబంధిత అధీకృత అధికారి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి నివేదిక సమర్పించారని, వాటన్నింటినీ పరిశీలించిన తర్వాత ఈ రైల్వే లైన్‌ నిర్మాణం కోసం ఈ భూములను సేకరించాలని నిర్ణయించినట్లు పేర్కొంది. ఇందులో పేర్కొన్న భూములన్నీ ఇక మీదట కేంద్ర ప్రభుత్వానికి చెందుతాయని స్పష్టం చేసింది.

ఇబ్రహీంపట్నం మండలంలో 77 ఎకరాల భూసేకరణ : అమరావతి మీదుగా ఎర్రుపాలెం-నంబూరు మధ్య నిర్మించనున్న 56.53 కి.మీ. బ్రాడ్‌గేజ్‌ లైన్‌ నిర్మాణం కోసం ఇబ్రహీంపట్నం మండలంలో 77.154 ఎకరాల భూమి సేకరించాలని రైల్వేశాఖ నిర్ణయించింది. ఇందుకు సంబంధించిన నోటిఫికేషన్‌ను జారీ చేసింది. ఇందులో చిలుకూరు గ్రామ పరిధిలో 59 సర్వే నంబర్లలో 26.02 ఎకరాలు, దాములూరు గ్రామపరిధిలో 22 సర్వే నంబర్లలో 51.134 ఎకరాల వ్యవసాయ భూమి సేకరించనున్నట్లు పేర్కొంది. దీనిపై అభ్యంతరాలున్నవారు విజయవాడ ఆర్‌డీఓకు లిఖితపూర్వకంగా తమ వాదనలను చెప్పవచ్చని సూచించింది. వాటిపై వాద, ప్రతివాదనలు విన్న తర్వాత భూసేకరణ అధికారి తుది నిర్ణయం వెలువరిస్తారని రైల్వేశాఖ తెలిపింది

భూసేకరణకు బదులుగా భూములను సమీకరించాలి : రాజధాని అమరావతి మీదుగా ఎర్రుపాలెం నుంచి నంబూరు వరకు నిర్మిస్తున్న 56.53 కి.మీ. కొత్త రైల్వే లైన్‌ కోసం పల్నాడు, గుంటూరు జిల్లాల పరిధిలోని గ్రామాల రైతులు భూసేకరణకు బదులుగా భూములను సమీకరించాలని పట్టుబడుతున్నారు. తొలుత భూసేకరణకు రైల్వే అధికారులు సిద్ధంకాగా రైతులు వ్యతిరేకించారు. క్షేత్రస్థాయిలో పెగ్‌మార్కింగ్‌ చేసేందుకు కూడా అధికారులను అనుమతించలేదు. భూసమీకరణ ద్వారా మాత్రమే తమ భూములను తీసుకోవాలని వారు కోరుతున్నారు. ఈ భూముల విషయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తగిన నిర్ణయం తీసుకోవాలని రైల్వేశాఖ కోరుతోంది.

ఈ లైన్‌ ఖమ్మం జిల్లా ఎర్రుపాలెం మండలంలోని 2 గ్రామాలు, ఎన్టీఆర్‌ జిల్లాలోని వీరులపాడు మండలంలోని 6 గ్రామాలు, కంచికచర్ల, ఇబ్రహీంపట్నం మండలాల్లోని రెండేసి గ్రామాలు, పల్నాడు జిల్లా అమరావతి మండలంలోని మూడు గ్రామాలు, గుంటూరు జిల్లా తుళ్లూరు మండలంలోని రెండు గ్రామాలు, తాడికొండ మండలంలోని మూడు గ్రామాలు, పెదకాకాని మండలంలోని రెండు గ్రామాల మీదుగా వెళ్తుంది. ఇందులో పల్నాడు జిల్లాలోని మూడు గ్రామాలు, గుంటూరు జిల్లాలో ఏడు గ్రామాల్లోని రైతులు భూసేకరణ వద్దని, సమీకరణ చేయాలని పట్టుబడుతున్నారు.

రెండు ప్యాకేజీల్లో తొలివిడత పనులు : అమరావతి రైల్వే లైన్‌ పనుల్లో భూసేకరణ కొలిక్కి వస్తున్నచోట్ల తొలుత పనులు చేపట్టనున్నారు. ఎర్రుపాలెం నుంచి వైకుంఠపురం సమీపం వరకు 27 కి.మీ.మేర రైల్వే లైన్‌ నిర్మాణం ఒక ప్యాకేజీగాను, కృష్ణా నదిపై 3.2 కి.మీ. వంతెన నిర్మాణం మరో ప్యాకేజీగా పనులు చేయనున్నారు. ఈ నెలాఖరులోపు ఈ రెండు ప్యాకేజీలకు టెండర్లు పూర్తికానున్నాయి. ఆ తర్వాత వీటిలో పనులు ఆరంభించే అవకాశం ఉంటుంది. గుత్తేదారు సంస్థలకు పనులు అప్పగించినప్పటి నుంచి రెండేళ్లలో రైల్వే లైన్‌ నిర్మాణం, మూడేళ్లలో వంతెన నిర్మాణం పూర్తయ్యేందుకు వీలుంటుందని రైల్వేశాఖ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. మిగిలిన గ్రామాల పరిధిలోని పనులను మరో ప్యాకేజీ కింద చేపడతారు.

