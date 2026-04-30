విశాఖ ఎక్స్ప్రెస్లో దారుణం - వివాహితపై అత్యాచారం - నిందితుడు అరెస్టు
విశాఖ ఎక్స్ప్రెస్ రైల్లో మహిళపై అత్యాచారం - నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్న విజయవాడ రైల్వే పోలీసులు - అఘాయిత్యానికి పాల్పడ్డ వ్యక్తి ఏసీ బోగీలో పనిచేసే ఒడిశాకు చెందిన శౌరవ్ బగ్దిగా గుర్తింపు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 30, 2026 at 1:41 PM IST
Accused Arrested in Rape Case of Married Woman on Visakha Express: విశాఖ ఎక్స్ప్రెస్లో ఏసీ బోగీలో పని చేసే వ్యక్తి వివాహితపై అత్యాచారానికి పాల్పడిన ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగు చూసింది. దీనికి సంబంధించి విజయవాడ పోలీసులు నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. పల్నాడు జిల్లా రెంటచింతలకు చెందిన భార్యాభర్తలు విశాఖ నుంచి రైలులో నడికుడికి వెళ్తుండగా ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది.
అసలేం జరిగిందంటే?: పల్నాడు జిల్లా రెంటచింతలకు చెందిన భార్యాభర్తలు గత ఆదివారం రాత్రి విశాఖ నుంచి విశాఖ ఎక్స్ప్రెస్ రైలులో నడికుడికి బయలుదేరారు. సీటు దొరకక పోవడంతో బాత్రూం వద్ద కూర్చున్నారు. ఆ తర్వాత రైలు విజయవాడ సమీపానికి చేరుకోగానే ఏసీ బోగీలో బాయ్గా పని చేస్తున్న ఒడిశాకు చెందిన శౌరవ్ బగ్ది దంపతులిద్దరినీ ఏసీ బోగీలో కూర్చోవచ్చని పిలిచాడు. అనంతరం ఇద్దరూ ఏసీ బోగీలోకి వెళ్లిన తర్వాత భర్త ఫోన్ చూసుకుంటూ బాత్రూం వద్దే నిల్చోగా భార్య లోపలకు వెళ్లింది.
దాంతో ఇదే అనువుగా భావించిన ఏసీ బోగీలో బాయ్గా పని చేసే శౌరవ్ బగ్ది వివాహిత నోరు మూసేసి అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు. ఆపై ఇంటికి వచ్చిన బాధితురాలి ముఖం ముభావంగా ఉండటాన్ని చూసి భర్త అనుమానంతో గట్టిగా ఏమైందని నిలదీశాడు. దాంతో అసలు విషయం బయటపడింది. ఆ తర్వాత మంగళవారం రెంటచింతల పోలీసు స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. స్థానిక పోలీసులు ఈ కేసును జీరో ఎఫ్ఐఆర్గా నమోదు చేసి విజయవాడ రైల్వే పోలీసులకు బదిలీ చేశారు. ఈ క్రమంలో బుధవారం రైల్వే పోలీసులు గుర్తించి, నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు.
ఘటనపై ఆరా తీసిన మహిళా కమిషన్: విశాఖ ఎక్స్ప్రెస్లో చోటు చేసుకున్న అత్యాచార ఘటనపై రాష్ట్ర మహిళా కమిషన్ ఛైర్పర్సన్ రాయపాటి శైలజ ఆరా తీశారు. బాధిత మహిళకు బుధవారం వీడియో కాల్ చేసి వివరాలు తెలుసుకున్నారు. నిందితుడికి శిక్షపడేలా చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు. బాధిత మహిళకు అన్ని విధాలా అండగా నిలుస్తామని, ధైర్యంగా ఉండాలని భరోసా ఇచ్చారు.
