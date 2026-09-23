గణేశ్ నిమజ్జనం రోజు రాత్రంతా నడవనున్న ఎంఎంటీఎస్ రైళ్లు
గణేశ్ నిమజ్జన సమయంలో తరలివచ్చే భక్తుల కోసం దక్షిణ మధ్య రైల్వే శుభవార్త చెప్పింది. నిమజ్జన సమయంలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా రాత్రంతా ఎనిమిది ప్రత్యేక ఎంఎంటీఎస్ రైళ్లను నడపనున్నట్లు పేర్కొంది.
Published : September 23, 2026 at 3:45 PM IST
Special MMTS Trains For Ganesh Immersion : వినాయక నిమజ్జనానికి తరలివచ్చే భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని దక్షిణ మధ్య రైల్వే కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. నిమజ్జన రోజుల్లో ప్రయాణికులకు ఎటువంటి అసౌకర్యం కలగకుండా ఉండేందుకు, రాత్రంతా ఎనిమిది ప్రత్యేక ఎంఎంటీఎస్ రైళ్లను నడపనున్నట్లు మంగళవారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. ఈ నెల 25 నుంచి 27వ తేదీ వరకు రాత్రి 11:00 గంటల నుంచి ఉదయం 5:00 గంటల మధ్య ఈ రైళ్లు నడుస్తాయని సీపీఆర్ఓ ఎ. శ్రీధర్ పేర్కొన్నారు.
రైలు సమయాలు ఇలా ఉన్నాయి
- జీఎస్హెచ్-1: సికింద్రాబాద్ నుంచి 23:50 గంటలకు బయలుదేరి నాంపల్లికి 00:20 గంటలకు చేరుకుంటుంది.
- జీహెచ్ఎల్-2: నాంపల్లి నుంచి 00:30 గంటలకు బయలుదేరి లింగంపల్లికి 01:20 గంటలకు చేరుకుంటుంది.
- జీఎల్హెచ్-3: లింగంపల్లి నుంచి 01:50 గంటలకు బయలుదేరి నాంపల్లికి 02:40 గంటలకు చేరుకుంటుంది.
- జీహెచ్ఎస్-4: నాంపల్లి నుంచి 03:30 గంటలకు బయలుదేరి సికింద్రాబాద్కు 04:00 గంటలకు చేరుకుంటుంది.
- జీహెచ్ఎల్-5: నాంపల్లి నుంచి 23:10 గంటలకు బయలుదేరి లింగంపల్లికి 23:55 గంటలకు చేరుకుంటుంది.
- జీఎల్ఎఫ్ -6 : లింగంపల్లి నుంచి 00:10 గంటలకు బయలుదేరి ఫలక్నుమాకు 01:50 గంటలకు చేరుకుంటుంది.
- జీఎఫ్ఎస్ -7 : ఫలక్నుమా నుంచి 02:20 గంటలకు బయలుదేరి సికింద్రాబాద్కు 03:00 గంటలకు చేరుకుంటుంది.
- జీఎస్హెచ్-8 : సికింద్రాబాద్ నుంచి ఉదయం 04:00 గంటలకు బయలుదేరి నాంపల్లికి ఉదయం 04:40 గంటలకు చేరుకుంటుంది.
భారీ ఎత్తున పోలీసు బందోబస్తు ఏర్పాట్లు
హైదరాబాద్లో శుక్రవారం జరిగే గణేశ్ నిమజ్జన సామూహిక ఊరేగింపు వేడుకలు ప్రశాంత వాతావరణంలో నిర్వహించేందుకు భారీ ఎత్తున పోలీసు బందోబస్తు ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు నగర పోలీసు కమిషనర్ వీసీ సజ్జనర్ తెలిపారు. భక్తులకు, ప్రజలకు ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా అవసరమైన అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నట్లు చెప్పారు.
శుక్రవారం గణేశ్ నిమజ్జనం
వినాయకుడి నిమజ్జనం ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ 25 శుక్రవారం రోజున జరగనుంది. గణేశ్ నిమజ్జనం అనేది హిందూ సంప్రదాయంలో అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో, వైభవంగా జరుపుకునే ఒక పవిత్రమైన ముగింపు వేడుక. నవరాత్రుల పాటు ఇళ్లలో, వీధుల్లో కొలువై, పూజలందుకున్న గణేశుడిని నదులు, చెరువులలో నిమజ్జనం చేస్తారు. సాధారణంగా 11వ రోజైన అనంత చతుర్దశి నాడే నిమజ్జనం నిర్వహిస్తారు. ఈసారి వినాయక చవితి సెప్టెంబర్ 14న ప్రారంభమైంది.
MMTS రైళ్లకు అసలేమైంది? - ప్రయాణికులకు దూరమవడానికి కారణాలు ఇవేనా?