రైల్వే స్టేషన్లలో ప్రయాణికులకు నరకం - కనీస వసతులు కరవు
ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లాలోని పలు రైల్వే స్టేషన్లలో అధ్వాన పరిస్థితులు - తాగునీరు, మరుగుదొడ్లు, కూర్చొనేందుకు బెంచీలు లేక ప్రయాణికుల అవస్థలు - వృద్ధులు, దివ్యాంగుల కోసం వీల్ ఛైర్లు, లిఫ్టుల కొరత
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 6, 2026 at 10:11 PM IST
Rayadurgam Railway Station Problems : రైల్వే రంగంలో ఎంతో సాంకేతికత పెరిగింది. రైళ్లు, స్టేషన్లను ఆధునీకరిస్తున్నారు. కానీ, క్షేత్రస్థాయిలో ప్రయాణికులకు మాత్రం కష్టాలు తీరడం లేదు. రాయదుర్గం, కల్యాణదుర్గం గ్రామీణం, గుత్తి, తాడిపత్రి, గుంతకల్లు తదితర రైల్వే స్టేషన్లలో కనీస మౌలిక సదుపాయాలు లేవు. అధికారుల నిర్లక్ష్యంతో ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. స్టేషన్ల అభివృద్ధి పనులు నత్తనడకన సాగుతుండటంతో ప్రయాణికులు నరకం అనుభవిస్తున్నారు.
తాగునీరు, మరుగుదొడ్లు కరవు : చాలా స్టేషన్లలో ప్రయాణికులు కూర్చునేందుకు కనీసం బెంచీలు లేవు. మరుగుదొడ్ల పరిస్థితి దారుణంగా ఉంది. ఉన్న మరుగుదొడ్లను శుభ్రం చేయకపోవడంతో దుర్గంధం వెదజల్లుతున్నాయి. కొన్నిచోట్ల మరుగుదొడ్లకు తాళాలు వేశారు. అధికారులను అడిగి తాళాలు తెచ్చుకోవాల్సిన దుస్థితి నెలకొంది. కొత్త మరుగుదొడ్ల నిర్మాణాలు ఇంకా పూర్తి కాలేదు. పర్యవేక్షణ లేకపోవడంతో కొందరు బహిరంగంగా మూత్ర విసర్జన చేస్తున్నారు. తాగునీటి కోసం పైపులు వేసినా వాటికి కుళాయిలు బిగించలేదు. కొన్నిచోట్ల ఉప్పు నీరు వస్తోంది. ప్లాట్ఫారాలపై నిర్మించిన నీటి తొట్టెలు ధ్వంసమైనా మరమ్మతులు చేయడం లేదు. కనీసం అవసరమైన దుకాణాలు కూడా అందుబాటులో లేవు.
ప్లాట్ఫారాలపై అగచాట్లు : చాలా స్టేషన్లలో ప్లాట్ఫారాలపై ప్రయాణికులు తలదాచుకునేందుకు కనీసం షెల్టర్లు లేవు. ఎండకు ఎండుతూ, వానకు తడుస్తూ రైళ్ల కోసం పడిగాపులు కాయాల్సి వస్తోంది. మరోవైపు ప్లాట్ఫారాల విస్తరణ, నిర్మాణ పనులు అసంపూర్తిగా మిగిలిపోయాయి. ప్రయాణికులు ఒక ప్లాట్ఫారం నుంచి మరో ప్లాట్ఫారానికి వెళ్లేందుకు ఫుట్ ఓవర్ బ్రిడ్జిలు లేవు. కొన్నిచోట్ల పై వంతెనలు నిర్మించినా అవి ప్రారంభానికి నోచుకోలేదు. దీంతో ప్రయాణికులు ప్రాణాలకు తెగించి పట్టాలు దాటుతున్నారు.
రైల్వే స్టేషన్లలో వృద్ధులు, దివ్యాంగులకు అవస్థలు తప్పడం లేదు. దివ్యాంగుల కోసం ర్యాంపులు నిర్మించినా, వారికి అవసరమైన వీల్ ఛైర్లు అందుబాటులో ఉంచలేదు. పై అంతస్తులకు లేదా వేరే ప్లాట్ఫారం మారేందుకు లిఫ్టుల సౌకర్యం లేదు. దీంతో వృద్ధులు, గర్భిణులు, దివ్యాంగులు ఎత్తైన మెట్లు ఎక్కలేక తీవ్ర అవస్థలు పడుతున్నారు.
శివారు స్టేషన్లు : కొన్ని రైల్వే స్టేషన్లు పట్టణ శివారులో ఉన్నాయి. దీంతో ప్రయాణికులు స్టేషన్కు చేరుకోవడం చాలా కష్టంగా మారింది. దీనికి తోడు రైల్వే అధికారులు తరచూ రైళ్లను శివారు ప్లాట్ఫారాలపై ఆపుతున్నారు. ప్రయాణికులు అక్కడికి చేరుకునేలోపే దుండగులు ఆసరాగా తీసుకుని చోరీలకు పాల్పడుతున్నారు. ప్రయాణికుల భద్రత గాలిలో కలిసిపోతోంది. ఇప్పటికైనా రైల్వే ఉన్నతాధికారులు స్పందించి, తక్షణమే మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించాలని ప్రయాణికులు కోరుతున్నారు.
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