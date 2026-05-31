అత్యాధునిక హంగులతో సబర్బన్​ స్టేషన్లు - ప్రారంభించేందుకు దక్షిణ మధ్య రైల్వే కసరత్తు

హైదరాబాద్​ సబర్బన్​లో అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో రైల్వే స్టేషన్ల అభివృద్ధి - ఇప్పటికే అధునాతన సౌకర్యాలతో అందుబాటులోకి వచ్చిన బేగంపేట రైల్వేస్టేషన్‌ - హైటెక్​సిటీ, హఫీజ్​పేట, మల్కాజిగిరి స్టేషన్లను త్వరలోనే ప్రారంభించనున్న దక్షిణ మధ్య రైల్వే

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 31, 2026 at 8:32 PM IST

Railway Stations Redevelopment In Hyderabad : దేశాభివృద్ధిలో భారతీయ రైల్వే కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. ప్రయాణికులను సురక్షితంగా గమ్యస్థానాలకు చేర్చడంతో పాటు అంతర్జాతీయ స్థాయి సౌకర్యాలు కల్పించే లక్ష్యంతో అడుగులు వేస్తోంది. దీనిలో భాగంగా దేశంలోని రైల్వేస్టేషన్లను అభివృద్ధి చేసేలా అమృత్‌ భారత్‌ స్టేషన్‌ పథకాన్ని (ఏబీఎస్‌ఎస్‌) అమలు చేస్తోంది.

అమృత్‌ భారత్‌ స్టేషన్‌ పథకంలో భాగంగా దేశంలోని రైల్వే స్టేషన్లను భారతీయ రైల్వే అభివృద్ధి చేస్తోంది. ఇప్పటికే అనేక స్టేషన్ల రూపురేఖలనే మార్చేసింది. రాజధాని నగర పరిధిలోని ప్రధాన రైల్వే స్టేషన్లలో చేపట్టిన పునరాభివృద్ధి పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయి. ఇప్పటికే బేగంపేట రైల్వేస్టేషన్‌లో అధునాతన సౌకర్యాలు ప్రయాణికులకు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. దీనితో పాటు హైటెక్​సిటీ, హఫీజ్​పేట, మల్కాజిగిరి రైల్వే స్టేషన్లలో పనులు దాదాపుగా పూర్తయ్యాయి.

త్వరలోనే ప్రారంభం : హైటెక్‌సిటీ, హఫీజ్‌పేటలో 98 శాతం పనులు పూర్తవగా, మల్కాజిగిరి స్టేషన్‌లో 90 శాతం పూర్తయ్యాయి. త్వరలోనే ఈ స్టేషన్లను ప్రారంభించేందుకు దక్షిణ మధ్య రైల్వే కరసత్తు చేస్తోంది. ఇటీవల ప్రధాని మోదీ భాగ్యనగరానికి వచ్చిన సమయంలోనే వీటిని ప్రారంభించాలని భావించారు. అయితే అనివార్య కారణాలతో వాయిదాపడింది. మిగిలిన స్టేషన్లు ఉప్పుగూడ, మేడ్చల్, ఉందానగర్, మలక్‌పేట్, షాద్‌నగర్, యాకుత్‌పురలో ఇప్పటికీ పనులు జరుగుతున్నాయి.

హైటెక్‌సిటీ రైల్వే స్టేషన్‌ : హైదరాబాద్​ నగరంలో ఐటీ హబ్‌కు సేవలు అందించే స్టేషన్‌గా మార్చడమే ధ్యేయంగా పునరాభివృద్ధి పనులు చేపట్టారు.

  • మొత్తం ఖర్చు : దాదాపు రూ.35.61కోట్లు (ఫేజ్‌-1 రూ.25 కోట్లు, ఫేజ్‌-2 రూ.10 కోట్లు)
  • ప్రస్తుత పరిస్థితి : పనులన్నీ దాదాపుగా పూర్తయ్యాయి.
  • రోజు వారీ ప్రయాణికుల సంఖ్య : 6,000
  • ఎంఎంటీఎస్, సబర్బన్‌ రైళ్లు : 60 కి పైగా అందుబాటులో ఉన్నాయి. వారాంతాల్లో వీటి సంఖ్య అధికంగా ఉంటుంది.
  • పూర్తయిన పనులు : స్టేషన్‌ భవన నిర్మాణం, దివ్యాంగులకు సౌకర్యాలు, లిఫ్టులు, ఎస్కలేటర్లు, 12 మీటర్ల వెడల్పు ఫుట్‌ ఓవర్‌ బ్రిడ్జి (ర్యాంప్‌తో), అదనపు ప్లాట్‌ఫామ్‌ షెల్టర్, ఆధునిక టాయిలెట్లు.
హఫీజ్‌పేట స్టేషన్‌ : హఫీజ్‌పేట రైల్వేస్టేషన్‌ అత్యాధునిక సౌకర్యాలతో సర్వాంగ సుందరంగా తీర్చిదిద్దారు. ప్రయాణికులకు అంతర్జాతీయ స్థాయి మెరుగైన వసతులు కల్పించడమే ధ్యేయంగా సుమారు రూ.31 కోట్ల వ్యయంతో ఇక్కడ పునరాభివృద్ధి పనులు చేపట్టారు. ఈ పనులు దాదాపు పూర్తయ్యాయి. త్వరలోనే ఈ స్టేషన్‌ను ప్రారంభించనున్నట్టు కేంద్ర మంత్రి కిషన్‌రెడ్డి ‘ఎక్స్‌’ వేదికగా వెల్లడించారు.

  • ప్రాజెక్టు వ్యయం - రూ.31 కోట్లు
  • వర్గీకరణ - సబర్బన్​ గ్రేడ్​ - 3
  • రోజు వారీ ప్రయాణికుల సంఖ్య - దాదాపు 10,000
  • స్టేషన్​లో నిలిచే ఎంఎంటీఎస్​ రైళ్ల సంఖ్య - 60
  • స్టేషన్​లో ఆగే ఎక్స్​ప్రెస్​ రైళ్ల సంఖ్య - 8
  • పూర్తయిన పనులివీ : ప్లాట్‌ఫామ్‌ పైకప్పు, స్టేషన్‌ భవనం పనులు, ప్లాట్‌ఫామ్‌పై కవరింగ్, ఆధునిక టాయిలెట్లు, సైన్‌ బోర్డులు, లిఫ్ట్‌లు 2, ఎస్కలేటర్లు 2, సర్క్యులేటింగ్‌ ఏరియా, 12 మీటర్ల వెడల్పుతో ఫుట్‌ఓవర్‌ బ్రిడ్జి(ర్యాంప్‌తో), స్టేషన్‌ భవనం, ప్లాట్‌ఫామ్‌ పునర్నిర్మాణం.
మల్కాజిగిరి రైల్వే స్టేషన్ : హైదరాబాద్​ నగరానికి తూర్పున ఉన్న మల్కాజిగిరి స్టేషన్ పునరాభివృద్ధి పనులు సుమారుగా 90 శాతం పూర్తయ్యాయి. మరికొన్ని రోజుల్లోనే ప్రధాన ముఖద్వారంతో పాటు స్టేషన్​ విస్తరణ పనులు పూర్తి కానున్నాయి. ఇక్కడ ప్రత్యేక విశ్రాంతి గదులు, ఇతర సౌకర్యాలు ప్రయాణికులకు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. ఈ స్టేషన్​లో సబర్బన్​ రైళ్లతో పాటు దూర ప్రాంత రైళ్లకు హాల్టింగ్​ సదుపాయం ఉంది.

  • ప్రాజెక్టు వ్యయం - రూ.27.61 కోట్లు
  • గ్రేడ్​ - సబర్బన్​ గ్రేడ్​-3
  • రోజువారీ ప్రయాణికుల సంఖ్య - 3,000 మంది
  • ప్రతి రోజూ ఇక్కడ ఆగే రైళ్ల సంఖ్య - 27 జతలు

