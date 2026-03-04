ETV Bharat / state

శ్రీశైల పుణ్యక్షేత్రానికి రైల్వే లైన్‌ - ఆ రెండు కీలక నగరాల మధ్య హైస్పీడ్‌ రైల్‌ కారిడార్‌!

విజయవాడ-విశాఖపట్నం మధ్య బుల్లెట్‌ రైల్‌ కారిడార్‌ - విజయవాడ నుంచి కర్నూలుకు సెమీ హైస్పీడ్‌ రైల్‌ కారిడార్‌ - హైదరాబాద్‌-శ్రీశైలం-మార్కాపురం మధ్య కొత్త రైల్వే లైన్‌

Railway Proposes New Semi High Speed Corridor from Vijayawada to Kurnool
Railway Proposes New Semi High Speed Corridor from Vijayawada to Kurnool (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 4, 2026 at 8:12 AM IST

Railway Proposes New Semi High Speed Corridor from Vijayawada to Kurnool : విజయవాడ, విశాఖ మధ్య బుల్లెట్‌ రైలు, విజయవాడ-కర్నూలు మధ్య సెమీ హైస్పీడ్‌ రైలు నడిపే ప్రతిపాదనలు తెరపైకి వచ్చాయి. ఈ మేరకు రాష్ట్రంలో రెండు కీలక నగరాల మధ్య హైస్పీడ్‌ రైల్‌ కారిడార్‌ నిర్మించే ప్రతిపాదనను రైల్వేశాఖ పరిశీలిస్తోంది. విజయవాడ-కర్నూలు మధ్య సెమీ హైస్పీడ్‌ రైల్‌ కారిడార్‌ కూడా నిర్మించాలనుకుంటోంది. వీటితో పాటు మరో 6 మార్గాల్లో కొత్త రైల్వే లైన్లు నిర్మించడంపై దృష్టి పెట్టింది. వీటి అన్నింటికీ ఫైనల్‌ లొకేషన్‌ సర్వే చేసేందుకు అనుమతి ఇవ్వాలి అంటూ రైల్వే అధికారులు రైల్వే బోర్డుకు ప్రతిపాదనలను పంపారు.

దేశంలో వివిధ నగరాల మధ్య 7 హైస్పీడ్‌ రైల్‌ కారిడార్లు నిర్మించనున్నట్లు కేంద్ర బడ్జెట్‌లో ఆర్థిక మంత్రి ప్రకటించారు. ఇందులో మన రాష్ట్రంలో రాజధాని అమరావతి మీదుగా హైదరాబాద్‌-చెన్నై కారిడార్, కర్నూలు, అనంతపురం మీదుగా హైదరాబాద్‌-బెంగళూరు కారిడార్, చిత్తూరు మీదుగా చెన్నై-బెంగళూరు కారిడార్‌ కలిపి మొత్తం 3 ఉన్నాయి.

2 నగరాల మధ్య బుల్లెట్‌ రైళ్లు పరుగులు: ఇప్పుడు విజయవాడ-విశాఖపట్నం మధ్య కూడా మరో హైస్పీడ్‌ రైల్‌ కారిడార్‌ నిర్మించే ప్రతిపాదనను రైల్వేశాఖ అధికారులు పరిశీలిస్తున్నారు. 350 కిలోమీటర్లు ఉండే ఈ కారిడార్‌ ఏలూరు, రాజమహేంద్రవరం, కాకినాడ మీదుగా వెళ్లేలా చూడనున్నారు. ఇది అందుబాటులోకి వస్తే గరిష్ఠంగా గంటకు 320 కిలో మీటర్ల వేగంతో బుల్లెట్‌ రైళ్లు రెండు నగరాల మధ్య పరుగులు పెడతాయి. అయితే ఈ కారిడార్‌ అమరావతి-విజయవాడ-విశాఖపట్నం మధ్య ఉండేలా చూస్తే హైదరాబాద్‌-అమరావతి-చెన్నై కారిడార్‌కు అనుసంధానం అయినట్లు అవుతుంది.

విజయవాడ నుంచి కర్నూలుకు 2 గంటల్లోనే: విజయవాడ-కర్నూలు మధ్య ప్రస్తుతం నేరుగా నడిచే రైళ్లు లేవు. డోన్‌లో గాని, నంద్యాలలో గాని దిగి కర్నూలుకు మరో రైలులో వెళ్లాల్సి ఉంటోంది. ఇప్పుడు ఈ 2 నగరాల మధ్య సెమీ హైస్పీడ్‌ రైల్‌ కారిడార్‌ నిర్మించాలని రైల్వే శాఖ ప్రతిపాదించింది. గుంటూరు, నరసరావుపేట, మార్కాపురం, కంభం, నంద్యాల మీదుగా మొత్తం 350 కిలో మీటర్ల మేర ఈ లైన్‌ నిర్మించాలనుకుంటోంది. సెమీ హైస్పీడ్‌ కారిడార్‌లో రైళ్లు గరిష్ఠంగా గంటకు 220 కిలో మీటర్ల వేగంతో ప్రయాణిస్తాయి. భవిష్యత్‌లో ఇది అందుబాటులోకి వస్తే గనక విజయవాడ నుంచి కర్నూలుకు రెండు గంటల్లో చేరుకునే అవకాశం ఉంటుంది.

శ్రీశైల పుణ్యక్షేత్రానికి కొత్త రెైల్వే లైన్: శ్రీశైల మల్లన్న పుణ్యక్షేత్రానికి రైల్వే లైన్‌ నిర్మించేందుకు ప్రతిపాదించారు. హైదరాబాద్‌ నుంచి శ్రీశైలం మీదుగా మార్కాపురం వరకు 290 కిలోమీటర్ల మేర కొత్త లైన్‌ నిర్మించేందుకు ప్రతిపాదించారు. దీని వల్ల అటు హైదరాబాద్‌ నుంచి, ఇటు మార్కాపురం వైపు నుంచి శ్రీశైలానికి రైలు మార్గం అందుబాటులోకి వస్తుంది.

పల్నాడు జిల్లా మాచర్ల నుంచి తెలంగాణలోని గద్వాల్‌ వరకు 184 కిలోమీటర్ల కొత్త లైన్‌కు ప్రతిపాదనలు పంపారు. తెలంగాణ, కర్ణాటక వైపు నుంచి ఏపీలోని నౌకాశ్రయాలకు అనుసంధానం కల్పించేందుకు వీలుగా ఈ రైల్వే లైన్‌ కీలకంగా ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు. నెల్లూరు నుంచి రాజంపేటకు 120 కిలో మీటర్ల రైల్వే లైన్‌ నిర్మించేందుకు అధికారులు ప్రతిపాదించారు.

ప్రస్తుతం నెల్లూరు నుంచి రాజంపేట, కడప వైపు రైలులో వెళ్లాలి అంటే రేణిగుంట, రైల్వేకోడూరు మీదుగా ప్రయాణించాల్సిన పరిస్థితి. దీనికి బదులు నేరుగా నెల్లూరు నుంచి రాజంపేటకు రైల్వే లైన్‌ ఉండేలా చూడాలని భావిస్తున్నారు. సామర్లకోట నుంచి చింతూరుకు 150 కిలో మీటర్ల కొత్త లైన్‌ నిర్మించేలా ప్రతిపాదించారు. ఛత్తీస్‌గఢ్, ఒడిశా నుంచి వివిధ ఖనిజాలను కాకినాడ పోర్టుకు రవాణా చేసేందుకు ఈ లైన్‌ దోహదపడుతుందని భావిస్తున్నారు.

గిట్టుబాటు కాదంటూ అప్పట్లో పక్కనపెట్టి: కళ్యాణదుర్గం నుంచి అనంతపురానికి 58 కిలోమీటర్ల కొత్త లైన్‌ నిర్మించేందుకు ప్రతిపాదించారు. ఇప్పటికే రాయదుర్గం-కళ్యాణదుర్గం మధ్య రైల్వేలైన్‌ ఉంది. ఇప్పుడు అనంతపురానికి కూడా కొత్త లైన్‌ నిర్మిస్తే రాయదుర్గం నుంచి అనంతపురానికి రైల్వే లైన్‌ అందుబాటులోకి వస్తుంది. గూడూరు నుంచి దుగరాజపట్నం వద్ద నిర్మించే పోర్టుకు రైల్వే లైన్‌ నిర్మాణం కోసం సర్వే చేసేందుకు ప్రతిపాదించారు. దీనికి 2016లోనే డీపీఆర్‌ రూపొందించారు. అయితే ఇది గిట్టుబాటు కాదంటూ అప్పట్లో పక్కనపెట్టారు. ఇప్పుడు దుగరాజపట్నం గ్రీన్‌ఫీల్డ్‌ పోర్టు, షిప్‌ బిల్డింగ్‌ యూనిట్‌ నిర్మాణ ప్రతిపాదనలు ఉండటంతో రైల్వే లైన్‌ కోసం మళ్లీ సర్వే చేసి, ప్రతిపాదనలు పంపాలని భావిస్తున్నారు.

హైదరాబాద్​ టు బెంగళూరు - కర్నూలు మీదుగా బుల్లెట్​ ట్రైన్​

హైస్పీడ్‌ కారిడార్‌ లక్ష్యంగా బుల్లెట్‌ రైళ్లు- పెరుగుతున్న రైల్వే లైన్లు

