రాష్ట్రంలో రూ.12,967 కోట్ల రైల్వే ప్రాజెక్టులు పూర్తి - కొనసాగుతున్న కొత్తలైన్ల నిర్మాణ పనులు

రూ.34,680 కోట్ల రైల్వే ప్రాజెక్టుల పనుల కొనసాగింపు - గత నాలుగు ఏళ్లలో 15 కొత్త లైన్లు, 50 డబ్లింగ్‌ లైన్లకు సర్వే పనులు చేపట్టినట్లు వివరణ

Railway Projects Worth RS 12967 Crore Completed in AP
Railway Projects Worth RS 12967 Crore Completed in AP (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 5, 2026 at 11:55 AM IST

2 Min Read
Railway Projects Worth RS 12967 Crore Completed in AP : ఏపీలో ఇప్పటి వరకు రూ.12,967 కోట్ల విలువైన 10 రైల్వే ప్రాజెక్టులు పూర్తయ్యాయని, ఇప్పుడు రూ.34,680 కోట్ల విలువైన మరో 16 ప్రాజెక్టులు కొనసాగుతున్నాయని రైల్వే మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్‌ తెలిపారు. బుధవారం లోక్‌సభలో టీడీపీ ఎంపీలు మాగుంట శ్రీనివాసులురెడ్డి, పుట్టా మహేష్‌కుమార్‌లు అడిగిన వేర్వేరు ప్రశ్నలకు ఆయన ఈ మేరకు సమాధానం ఇచ్చారు.

గత 4 ఏళ్లలో 15 కొత్త లైన్లు, 50 డబ్లింగ్‌ లైన్ల కోసం సర్వే పనులు చేపట్టామని ఆయన వివరించారు. వీటి మొత్తం పొడవు 6,985 కిలోమీటర్లని వెల్లడించారు. 2025 ఏప్రిల్‌ 1 నాటికి ఏపీకి 4,499 కిలోమీటర్ల పొడవైన 12 కొత్త లైన్లు, 27 డబ్లింగ్‌ పనులు మంజూరు చేసినట్లు గుర్తు చేశారు. వాటి విలువ రూ.70,232 కోట్లని ఆయన వెల్లడించారు. అందులో 1,178 లైన్లు ప్రారంభం అయ్యాయని, అందుకోసం రూ.28,039 కోట్లు ఖర్చు చేసినట్లు రైల్వేమంత్రి తెలిపారు.

మొత్తం ప్రాజెక్టుల విలువ : గుంటూరు డివిజన్‌లో రవాణా సౌకర్యాలను సులభతరం చేయడానికి గుంటూరు-గుంతకల్లు (401 కి.మీ.), గుంటూరు-బీబీనగర్‌ (239 కి.మీ.) డబ్లింగ్‌ పనులు, గుంటూరు యార్డ్‌కు మల్టీ ట్రాకింగ్, ఎర్రుపాలెం-అమరావతి-నంబూరు మధ్య 57 కిలో మీటర్ల పొడవైన కొత్తలైన్ల నిర్మాణ పనులు మొదలుపెట్టినట్లు చెప్పారు. ఈ ప్రాజెక్టుల మొత్తం విలువ రూ.9,353 కోట్లని తెలిపారు. ఇందులో గుంటూరు-గుంతకల్లు డబ్లింగ్‌ పనులు 357 కి.మీ. మేర పూర్తయ్యాయని, మిగిలిన పనులు జరుగుతున్నాయన్నారు.

రాష్ట్రాలు 50:50 నిష్పత్తిలో : అమరావతి లైన్‌ కోసం భూ సేకరణ ప్రక్రియ చేపట్టినట్లు వివరించారు. గుంటూరు-బీబీనగర్‌ డబ్లింగ్‌ పనులు కూడా కొనసాగుతున్నాయని అన్నారు. రూ.3,796 కోట్ల విలువైన భద్రాచలం-కొవ్వూరు (119 కి.మీ.) కొత్త లైన్‌ ప్రాజెక్టును కేంద్ర, రాష్ట్రాలు 50:50 నిష్పత్తిలో వ్యయాన్ని పంచుకొనే పద్ధతిలో మంజూరు చేశామని, అందులో ఇప్పటి వరకు భద్రాచలం-సత్తుపల్లి (56 కి.మీ.) మధ్య లైన్‌ నిర్మాణం పూర్తి అవుతుందని వివరించారు.

ఏపీలో లక్షల టన్నుల సామర్థ్యం గల గోదాములు : కేంద్ర ప్రభుత్వ పరిధిలోకి వచ్చే ఆహార ధాన్యాల నిల్వల కోసం రాష్ట్రంలో ఎఫ్‌సీఐకి 14.35 లక్షల టన్నుల సామర్థ్యం గల గోదాములు ఉన్నట్లు కేంద్ర ఆహారం, ప్రజాపంపిణీ వ్యవహారాలశాఖ సహాయమంత్రి నిమున్‌బెన్‌ జయంతిభాయ్‌ బంభానియా తెలిపారు.

ఇవికాకుండా ఎఫ్‌సీఐ కేంద్ర గోదాముల కార్పొరేషన్‌ నుంచి 39.38 లక్షల టన్నుల సామర్థ్యం గల గోదాములను అద్దెకు తీసుకొందని ఆయన వెల్లడించారు. బుధవారం లోక్‌సభలో రాజమండ్రి ఎంపీ దగ్గుబాటి పురందేశ్వరి అడిగిన ప్రశ్నకు ఆమె సమాధానం ఇచ్చారు. ఫుడ్‌ కార్పొరేషన్‌ ఇండియా (ఎఫ్‌సీఐ)కి కాకినాడ పరిధిలో 90,132 టన్నులు, రాజమండ్రిలో 1,05,792 టన్నుల సామర్థ్యం ఉన్న గోదాములు ఉన్నట్లు వివరించారు. కేంద్ర గోదాముల కార్పొరేషన్‌కు రాజమండ్రిలో 51,895 టన్నులు, కాకినాడలో 29,943 టన్నుల నిల్వ సామర్థ్యం ఉన్న గోదాములు ఉన్నట్లు చెప్పారు.

ఓఎఫ్‌సీ నిర్మాణం పూర్తి : ఏపీలో 2,51,753 కిలోమీటర్ల మేర పొడవైన ఓఎఫ్‌సీ నిర్మాణం పూర్తి అయినట్లు కేంద్ర కమ్యూనికేషన్ల శాఖ సహాయమంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్‌ తెలిపారు. ఆయన లోక్‌సభలో ఒక ప్రశ్నకు సమాధానంగా ఈ విషయం చెప్పారు. రాష్ట్రంలో 2,759 గ్రామాలు 4జీ కనెక్షన్ల పరిధిలోకి వచ్చినట్లు ఆయన వెల్లడించారు.

