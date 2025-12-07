ETV Bharat / state

రైళ్లో ప్రయాణించేటప్పుడు ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి - లేదంటే అంటే!

రైళ్లలో పెరిగిపోతున్న చోరీలు - ప్రయాణికులకు అవగాహన కల్పిస్తున్న పోలీసులు - రాత్రి పూట ప్రయాణాలు చేసే వారే దొంగల టార్గెట్ - నేరాలకు పాల్పడుతున్న వారంతా 30 ఏళ్లలోపు యువకులేనని వెల్లడి

Police Urge Passengers Train Thefts
Police Urge Passengers Train Thefts (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 7, 2025 at 10:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Railway Police Urge Passengers To Be Vigilant Against Theft In Trains : ఇటీవల కాలంలో రైళ్లలో దొంగతనాలు పెరిగిపోతున్నాయి. చెడు వ్యసనాలకు అలవాటు పడిన యువకులు వారి అవసరాల కోసం రాత్రిపూట రాకపోకలు సాగించే రైళ్లను లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్నారు. ప్రయాణికులు అప్రమత్తంగా లేని సమయంలో గానీ, గాఢనిద్రలో ఉన్నప్పుడు గానీ ఎక్కువగా చోరీలు జరుగుతున్నాయి. దొంగిలిస్తున్న వస్తువుల్లో విలువైన మొబైల్​ ఫోన్లు, ల్యాప్​టాప్​లదే సింహభాగం. తాజాగా ఖమ్మం రైల్వేస్టేషన్‌ మీదుగా వెళ్లే కోణార్క్ ఎక్స్​ప్రెస్, పద్మావతి, మహబూబ్​ నగర్, సింహపురి, మచిలీపట్నం, నాగర్‌సోల్, శాతవాహన ఎక్స్‌ప్రెస్‌ ట్రైన్​లలో చోరీలు అధికంగా జరుగుతున్నట్లు గుర్తించామని జీఆర్పీ అధికారులు వెల్లడిస్తున్నారు.

పోలీసే దొంగయ్యాడు : చోరీలను అరికట్టవలసిన పోలీసే దొంగతనం చేసిన ఘటన ఇది. ఈ ఏడాది మే 23న విడయవాడ వైపు వెళ్లే సింహపురి ఎక్స్​ప్రెస్​లో ప్రయాణిస్తున్న హైదరాబాద్​కు చెందిన ఓ యువతి మొబైల్ ఐ -ఫోన్ 15 మోడల్​ను ఇద్దరు దుండగులు డోర్నకల్ సమీపంలో దొంగిలించారు. బాధితురాలు ఈ విషయాన్ని పోలీసులకు తెలిపి, వారిపై ఫిర్యాదు చేసింది. దీనిపై పోలీసులు విచారణ జరిపి ఇద్దరు నిందితులను అరెస్టు చేశారు. ఆ నిందితులిద్దరిలో ఒకరు సికింద్రాబాద్​ స్టేషన్​కి చెందిన జీఆర్​పీ కానిస్టేబుల్​ కావడం గమనార్హం!

Police With Caught Thieves
పట్టుబడిన దొంగలతో ఖమ్మం పోలీసులు (Eenadu)

ఈ వయస్సు వారే అధికం : రైళ్లో కిటికీల దగ్గర కూర్చున్న మహిళలనే కేటుగాళ్లు లక్ష్యంగా చేసుకుని, వారి బంగారు ఆభరణాలను కొట్టేస్తున్నారు. నిద్రమత్తులో ఉన్న ప్రయాణికుల బ్యాగుల్లోని విలువైన వస్తువులను కాజేస్తున్నారు. అయితే, ఖమ్మం నగర పరిసర ప్రాంతాలకు, జిల్లా పరిధికి చెందిన పాత నేరస్థులే మళ్లీ దొంగతనాలకు పాల్పడుతున్నట్లు జీఆర్​పీ పోలీసులు వివరిస్తున్నారు. నేరస్థుల్లో ఎక్కువగా 30 ఏళ్లలోపు ఉన్న యువకులే ఉన్నట్లు వెల్లడించారు. మత్తు పదార్థాలకు, జల్సాలకు అలవాటు పడి, ఈ దొంగతనాలకు ఒడిగడుతున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. వారిని సెంట్రల్​ ఎక్విప్​మెంట్ ఐడెంటిటీ రిజిస్టర్ (సీఈఐఆర్‌) సాంకేతికతను ఉపయోగించి పట్టుకున్నట్లు చెప్పారు. కొద్ది నెలల్లోనే 50 సెల్​ఫోన్లను స్వాధీనపరచుకొని బాధితులకు అందజేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.

ప్రయాణికులకు అవగాహన కల్పిస్తూ : గవర్నమెంట్ రైల్వే పోలీస్​స్టేషన్​(జీఆర్​పీ) పోలీసులు రైళ్లలో ప్రయాణించేటప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి ప్రయాణికులకు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. ఖమ్మం - మహబూబాబాద్, ఖమ్మం - విజయవాడ వరకు ప్రయాణికుల రద్దీ అధికంగా ఉంటుందని, రైళ్లలో ఉండే కానిస్టేబుళ్లను ఎప్పటికీ నిఘా ఉండేందుకు కానిస్టేబుళ్లను షిఫ్టుల వారీగా విధులను కేటాయిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా, విధి నిర్వహణలోని సంబంధిత కానిస్టేబుళ్లను ప్రయాణికుల భద్రత గురించి ఆరా తీస్తున్నారు. ప్రయాణికులు విలువైన వస్తువులతో ప్రయాణం చేయకపోవడమే మంచిదని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు.

"రైళ్లలో దొంగతనాలు పెరుగుతున్న దృష్ట్యా, ఖమ్మం రైల్వేస్టేషన్​లో బందోబస్తును ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. ఈ స్టేషన్​లో రాకపోకలు సాగించే క్రమంలో, ప్లాట్​ఫాంల వద్ద పోలీసుల నిఘా పెంచుతున్నాం. ప్రయాణికులతో మాట్లాడి, వారి ఇబ్బందులపై ఆరా తీస్తున్నాం. చోరీలకు పాల్పడే వారిని కనిపెట్టి, వారితో వస్తువులను స్వాధీనపరచుకుంటున్నాం. ఉన్నతాధికారుల సూచనలతో పాటు ఇతర రాష్ట్రాల పోలీసుల సహకారంతో కేసులను పరిష్కరిస్తున్నాం" - ఎన్. అంజలి, సీఐ, ఖమ్మం జీఆర్​పీ

ఏటీఎం వ్యాను డబ్బు చోరీ కేసు- కానిస్టేబుల్ సహా ముగ్గురు అరెస్టు - రూ.5.76 కోట్లు స్వాధీనం

వైద్యుడి నుంచి ఏకంగా రూ.14.61 కోట్లు - రాష్ట్ర చరిత్రలోనే అతిపెద్ద సైబర్​ మోసం

TAGGED:

THEFT CASES IN TRAINS
BEWARE OF THEFTS IN TRAINS
రైళ్లలో పెరిగిపోతున్న చోరీ ఘటనలు
POLICE URGE PEOPLE ON TRAIN THEFTS
POLICE AWARENESS ON THEFT IN TRAINS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.