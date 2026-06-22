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సర్కార్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌లో చోరీ - భవారియా గ్యాంగ్‌ పనే

సర్కార్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌లో బాపట్ల- అప్పికట్ల మధ్య ఈ నెల 15న వేకువజామున జరిగిన దోపిడీ - కేసును ఛేదించిన పోలీసులు - ఒకరు అరెస్ట్, పరారీలో ఉన్న మరో ఐదుగురి కోసం గాలింపు

Circar Express Robbery Case Update
Circar Express Robbery Case Update (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 22, 2026 at 1:51 PM IST

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Circar Express Robbery Case Updates : సర్కార్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌లో బాపట్ల-అప్పికట్ల మధ్య ఈ నెల 15న వేకువజామున జరిగిన దోపిడీ కేసును రైల్వే పోలీసులు ఛేదించారు. రాజస్థాన్​కు చెందిన భవారియా గ్యాంగ్‌ ఈ ఘటనకు పాల్పడినట్లు తేల్చారు. దోపిడీలో మొత్తం ఆరుగురు పాల్గొనగా ఒకరిని అరెస్ట్ చేశారు. ఇందుకు సంబంధించిన వివరాలను బాపట్లలోని స్థానిక జీఆర్‌పీ స్టేషన్‌లో రైల్వే డీఎస్పీ అక్కేశ్వరరావు మీడియాకు వెల్లడించారు.

ఈ కేసులో రాజస్థాన్​లోని హనుమాన్‌గఢ్‌ జిల్లా టిబ్బి తాలూకా తల్వారాజీల్‌ గ్రామానికి చెందిన సోనూను అరెస్ట్ చేశాం. మరో ఐదుగురు పరారీలో ఉన్నారు. రాజస్థాన్​కు చెందిన భవారియా గ్యాంగ్‌ సభ్యులైన రాజ్‌వీర్, లక్కన్, సోను, సీతారాం, వినోద్, మిథున్‌లు చెంగల్‌పట్టు నుంచి కాకినాడ పోర్టు వెళ్తున్న సర్కార్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌లో ఈ నెల 14న రాత్రి ఎక్కారు. రైలు బాపట్ల శివారులో ఉండగా ఇద్దరు మహిళా ప్రయాణికుల మెడలో నుంచి 75 గ్రాముల బంగారు గొలుసులను దొంగిలించారు. ఆ తర్వాత చైన్‌ లాగడంతో రైలు నిలిచిపోయింది.

వెంటనే అప్రత్తమైన పోలీసులు పది రౌండ్ల కాల్పులు జరిపారు. దొంగలు తప్పించుకుని పారిపోయారు. ఈ మేరకు బాధితుల ఫిర్యాదులు స్వీకరించి దోపిడీకి పాల్పడ్డ నిందితులపై తెనాలి జీఆర్‌పీ ఇంఛార్జ్ ఎస్సై సరస్వతి కేసు నమోదు చేశారు. దొంగలను పట్టుకోవడానికి ప్రత్యేక బృందాలు ఏర్పాటు చేశాం. వారిలో ఒకరైన సోనూను ఆదివారం అదుపులోకి తీసుకుని అరెస్ట్ చేశాం. మిగిలిన ఐదుగురు నిందితులను పట్టుకోవడానికి ప్రత్యేక పోలీసు బృందాలు గాలిస్తున్నాయని రైల్వే డీఎస్పీ అకేశ్వరరావు తెలిపారు. ఈ సమావేశంలో జీఆర్పీ సీఐలు అంజిబాబు, మధుసూదన్, కొండయ్య, ఎస్సైలు సరస్వతి, రమేష్‌బాబు, మహబూబ్‌ సుభాని, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. మరోవైపు రైలు దోపిడీ కేసును ఛేదించి నిందితుడిని అరెస్టు చేసిన జీఆర్పీ అధికారులు, సిబ్బందిని రైల్వే డీఐజీ బి.సత్యయేసుబాబు అభినందించారు.

Circar Express Theft Case : మరోవైపు చెన్నై ప్రధాన రైలు మార్గంలో ప్రయాణికుల గుండెల్లో రైళ్లు పరుగెడుతున్నాయి. ఇటీవల బాపట్ల, అప్పికట్ల పరిసర ప్రాంతాల్లో జరుగుతున్న వరుస దోపిడీలు కలకలం రేపుతున్నాయి. గత సంవత్సరం వరకు పల్నాడు జిల్లా పిడుగురాళ్ల కేంద్రంగా రైల్వే లైన్లపై దాడులు, దోపిడీలకు పాల్పడిన అంతర్రాష్ట్ర ముఠాలు ఇప్పుడు తమ రూట్‌ను మార్చి బాపట్ల జిల్లాలోని అప్పికట్ల - బాపట్ల పరిధిని వ్యూహాత్మక అడ్డాగా ఎంచుకున్నట్లు పోలీసుల ప్రాథమిక దర్యాప్తులోనూ తేలింది. తాజాగా సర్కార్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌లో జరిగిన ఉదంతం అంతకుముందు బెంగళూరు-నరసాపూర్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌లో జరిగిన చోరీలు కేవలం యాదృచ్ఛికంగా జరిగినవి కావని వీటి వెనుక పక్కా వ్యూహం ఉందనే విషయాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి.

జాతీయ రహదారులు అనుకూలం : గతంలో పిడుగురాళ్లను ఎంచుకోవడానికి నేషనల్​ హైవే ఎన్‌హెచ్‌-167 ఏవిధంగా దోహదపడిందో ఇప్పుడు అప్పికట్ల-బాపట్ల ప్రాంతాన్ని ఎంచుకోవడానికీ ఇదే ప్రధాన కారణంగా పోలీసులు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. చోరీ జరిగిన నల్లమడ వాగు బ్రిడ్జి లేదా అప్పికట్ల రైల్వే ట్రాక్‌లకు సమీపంలోనే గుంటూరు-బాపట్ల-చీరాల (జీబీసీ) రోడ్డు ఉంది. రైలు చైన్‌ లాగి క్షణాల్లో కిందకు దూకి చీకట్లో పొలాల గుండా ఈ రోడ్డుపైకి చేరితే అక్కడి నుంచి ప్రైవేటు వాహనాలు, బస్సుల్లో సులభంగా గుంటూరు లేదా చీరాల వైపు పరారీ కావొచ్చు.

బాపట్ల - అప్పికట్ల మార్గంలో దాదాపు మూడు కిలోమీటర్ల మేర నల్లమడ వాగు బ్రిడ్జి ఆధునికీకరణ పనులు జరుగుతున్నాయి. ఈ కారణంగా రైళ్లు అత్యంత నెమ్మదిగా (కాషన్‌ స్పీడ్‌) కదులుతాయి. రైలు వేగం తగ్గడాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని దొంగలు సులభంగా రన్నింగ్‌ ట్రైన్‌ ఎక్కడం, ఆపై బోగీల్లో చొరబడి నిద్రిస్తున్న మహిళలను టార్గెట్‌ చేస్తున్నారు. వెంటనే దిగడానికి దీన్ని అనువుగా మార్చుకుంటున్నారు.

సిగ్నల్‌ ట్యాంపరింగ్‌పై శిక్షణ! :

ఈ ముఠాలు చైన్‌ లాగడమే కాకుండా రైల్వే సిగ్నలింగ్‌ వ్యవస్థను స్తంభింపజేయడంలోనూ ప్రత్యేక శిక్షణ పొందినట్లు సమాచారం. మూడు వారాల క్రితం నిడుబ్రోలు సమీపంలో జరిగిన ఘటనలోనూ రూపాయి నాణెం పరిమాణంలోని ప్రత్యేక వస్తువును ఉపయోగించి సిగ్నల్స్‌ నిలిపేసేందుకు ప్రయత్నించడం గమనార్హం. తాజాగా లభించిన నిందితుల సంచుల్లోనూ ఇదే తరహాలో వస్తువులు లభించడం ఈ ముఠాల హైటెక్‌ నేర శైలికి అద్దం పడుతోంది.

అంతర్రాష్ట్ర ముఠాల కదలికలు : విజయవాడ, గుంటూరు డివిజనల్‌ కేంద్రాల్లో అంతర్రాష్ట్ర ముఠాల కదలికలపై పోలీసులు ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు. వరుసగా దొంగతనాలకు పాల్పడుతున్న నేపథ్యంలో ప్రధాన స్టేషన్లలోని సీసీ కెమెరాల ద్వారా నిందితులను గుర్తించే పని మొదలుపెట్టారు. అనుమానితుల్ని అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు. దీంతో పాటు రైళ్లు నెమ్మదిగా కదిలే ప్రాంతాల్లో సాయుధ బలగాలతో పహారా ముమ్మరం చేశారు. గతంలో ఉత్తరప్రదేశ్‌ ముఠాల సంచారం ఉండగా ఇప్పుడు రాజస్థాన్‌ ముఠాలు చేలరేగుతుండటంతో వారి కదలికలపై నిఘా పెట్టారు.

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