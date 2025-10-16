కదులుతున్న రైలులో మహిళపై అత్యాచారం - పోలీసుల అదుపులో నిందితుడు
సీసీ కెమెరాల సాయంతో నిందితుడిని గుర్తించిన రైల్వే పోలీసులు - తెనాలి స్టేషన్లో అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 16, 2025 at 7:32 PM IST
Police Arrest Accused in Guntur Train Rape Case : రైలులో ప్రయాణికురాలిపై అత్యాచారం చేసిన నిందితుడిని రైల్వే పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. రెండు రోజుల క్రితం గుంటూరు స్టేషన్కు చేరుకున్న సంత్రగాచి స్పెషల్ రైలులోని మహిళా బోగీలో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. దీనిపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు సీసీ కెమెరాల సాయంతో నిందితుడిని గుర్తించారు. తెనాలి స్టేషన్లో గుంటూరు రైల్వే పోలీసులు నిందితుడిని పట్టుకున్నారు.
ఏం జరిగిందంటే : ఏపీకి చెందిన ఓ మహిళ(35) సోమవారం రాజమహేంద్రవరం రైల్వే స్టేషన్లో సంత్రగాచి స్పెషల్ రైలు మహిళా బోగీలో ఎక్కారు. తెలంగాణలోని చర్లపల్లి స్టేషన్లో దిగిన అనంతరం ఎక్కడైనా ఇళ్లలో పని చూసుకోవాలనుకున్నారు. రైలు గుంటూరు స్టేషన్కు చేరుకున్న సమయంలో బోగీలో ఉన్న మిగిలిన ప్రయాణికులు దిగిపోగా ఆమె ఒక్కరే మిగిలారు. అదే సమయంలో దాదాపు 40 ఏళ్ల వయసున్న వ్యక్తి ఇది మహిళా బోగీ అని వారిస్తున్నా, ప్రాధేయపడి లోపలికొచ్చాడు. కొద్దిసేపటికే తలుపు మూసివేశాడు.
రైలు గుంటూరు స్టేషన్ నుంచి బయలుదేరిన 20 నిమిషాల తరువాత ఆ వ్యక్తి కత్తితో బెదిరించి ఆమె వద్ద ఉన్న రూ.5,600, సెల్ఫోన్, హ్యాండ్బ్యాగును లాక్కొని దాడి చేసి అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు. అనంతరం రైలు పెదకూరపాడు స్టేషన్కు చేరుకుంటుండగా కిందకి దిగి పారిపోయాడు. రైలు చర్లపల్లి స్టేషన్కు చేరుకున్న అనంతరం బాధితురాలు సికింద్రాబాద్ జీఆర్పీ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయగా కేసు నమోదు చేసి నడికుడి జీఆర్పీ పోలీసులకు బదిలీ చేశారు.
98.9% అత్యాచార కేసుల్లో తెలిసినవారే : మరోవైపు అత్యాచార ఘటనల్లో ఎక్కువగా నిందితులు బాధితురాళ్లకు తెలిసినవారే ఉంటున్నారు. ఇదే విషయాన్ని తాజాగా విడుదలైన జాతీయ నేర గణాంక సంస్థ (NCRB) 2023 నివేదిక మరోసారి బహిర్గతం చేసింది. ఆ నివేదిక ప్రకారం, ఆంధ్రప్రదేశ్లో 98.9% అత్యాచార కేసుల్లో నిందితులు బాధితులకు తెలిసినవారే. వీరిలో చాలా మంది సోషల్ మీడియా వేదికల ద్వారా పరిచయమైనవారు. ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్, వాట్సప్, టెలిగ్రామ్ వంటి వేదికల ద్వారా స్నేహం పేరుతో ఉచ్చులు వేస్తున్నారు కామాంధులు.
సోషల్ మీడియా ఉచ్చుల్లో పడి నష్టపోతున్న యువత: ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేస్బుక్, టెలిగ్రామ్, వాట్సప్ వంటి వేదికల్లో కపట స్నేహాలు పెంచుకొని, ప్రేమ పేరుతో మోసం చేస్తూ మహిళలపై అఘాయిత్యాలకు పాల్పడుతున్న ఘటనలు పెరుగుతున్నాయి. రాష్ట్రంలో నమోదైన 438 అత్యాచార కేసుల్లో 201 కేసులు (46.4%) సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా పరిచయమైన వారివే. మరొక 190 కేసుల్లో (43.8%) ఇరుగుపొరుగు వారు, సహోద్యోగులు, యజమానులు నిందితులుగా ఉన్నారు. “తమ పరిచయాలు, స్నేహాలు సురక్షితమని భావించే మహిళలు ఇప్పుడు ఎక్కువగా మోసపోతున్నారు” అని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. కేవలం 5 కేసుల్లో (1%) మాత్రమే నిందితులు పూర్తిగా అపరిచితులు.
చిన్నారులపై దారుణాలు - పోక్సో కేసుల్లోనూ భయానక గణాంకాలు: 18 ఏళ్ల లోపు బాలికలపై జరిగిన లైంగిక దాడుల కేసుల్లో (పోక్సో) 2023లో ఆంధ్రప్రదేశ్లో 858 కేసులు నమోదయ్యాయి. వాటిలో 853 కేసుల్లో (99.4%) నిందితులు బాధితుల పరిచయస్థులే. 425 కేసుల్లో (49%) సామాజిక మాధ్యమాల పరిచయాలు. 335 కేసుల్లో (39.2%) కుటుంబ స్నేహితులు, ఇరుగుపొరుగు వారు. 93 కేసుల్లో (10.9%) కుటుంబ సభ్యులే. ఈ సంఖ్యలు మన సమాజంలో భద్రతా అవగాహన ఎంత అవసరమో సూచిస్తున్నాయి.
