గుణదల ఆర్వోబీ నిర్మాణానికి రూ.98.68 కోట్లు - 18 నెలల్లో పూర్తికి ప్లాన్
రూ.98.68 కోట్లతో 920 మీటర్ల పొడవైన ఆర్వోబీ నిర్మాణం లక్ష్యంగా పనులు - 18 నెలల్లో వంతెన నిర్మాణం పూర్తి చేయనున్న రైల్వే శాఖ -శంకుస్థాపనలో పాల్గొన్న ఎంపీ శివనాథ్, ఎమ్మెల్యే బొండా ఉమ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 29, 2026 at 3:56 PM IST
Gunadala And Vijayawada Railway Over Bridge : విజయవాడ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గ పరిధిలో 3 స్టేషన్లను అమృత్ భారత్ కింద అభివృద్ధి చేయనున్నట్లు ఎంపీ కేశినేని చిన్ని తెలిపారు. విజయవాడ గుణదల వద్ద ఉన్న రైల్వే రోడ్ ఓవర్ బ్రిడ్జి నిర్మాణానికి ఎమ్మెల్యే బొండా ఉమ, ఏడీఆర్ ఎడ్విన్తో కలిసి శంకుస్థాపన చేశారు. 98.68 కోట్ల రూపాయలతో 920 మీటర్ల పొడవైన ఆర్వోబీ నిర్మాణ లక్ష్యంగా పనులు చేపట్టనున్నట్లు ఎంపీ వివరించారు. 18 నెలల్లో వంతెన నిర్మాణం పూర్తి చేస్తామని ఎమ్మెల్యే బొండా ఉమ తెలిపారు.
గుణదల వద్ద ఉన్న రైల్వే క్రాసింగ్ 316 గేటు వద్ద ఆర్వోబీ నిర్మాణానికి ఎంపీ కేశినేని శివనాథ్, ఎమ్మెల్యే బొండా ఉమామహేశ్వరరావు, విజయవాడ డివిజన్ ఏడీఆర్ ఎం. ఎడ్విన్, చీఫ్ ప్రాజెక్ట్ అధికారి సైమన్ తదితరులతో కలిసి శంకుస్థాపన చేశారు. 98.68 కోట్ల రూపాయలతో 920 మీటర్ల పొడవైన రైలు పై వంతెనను 18 నెలల్లో పూర్తి చేయనున్నారు. చెన్నై-కోల్కతా ప్రధాన మార్గంలో ఈ గేటు ద్వారా నిత్యం 200 పైగా రైళ్లు వెళ్తాయి. ప్రతి పది నిమిషాలకు గేటు మూసేయడంతో వాహనదారులకు ఇది నిత్యం సమస్యగా మారింది.
"LC8 - LC316 వద్ద ఉన్న ప్రాజెక్టులను ముందుకు తీసుకెళ్లడం ద్వారా, గుణదల ప్రాంత నివాసితుల 20 ఏళ్ల నాటి చిరకాల ఆకాంక్షను మేము నెరవేరుస్తున్నాం. ఎనిమిది శాఖల సమన్వయంతో కూడిన ఈ కార్యక్రమం కోసం మేము ఎంతో కృషి చేశాం. రెండేళ్లలోపు ఈ రెండు ప్రాజెక్టులను పూర్తి చేసి అందుబాటులోకి తీసుకురావాలనే లక్ష్యంతో మేము ముందుకు సాగుతున్నాం." -కేశినేని శివనాథ్, విజయవాడ ఎంపీ
ఈ ఆర్వోబీ అనుమతి కోసం తీవ్రంగా శ్రమించి, రైల్వే మంత్రిని, బోర్డును పలుసార్లు సంప్రదించామని తెలిపారు. 8 శాఖలతో సమన్వయం చేయడం కష్టమైనప్పటికీ చివరకు సాధించామని చెప్పారు. విజయవాడ నగరంలో 7 ఆర్వోబీలు, అండర్పాస్లు రానున్నాయని, అమృత్ భారత్ పథకంలో భాగంగా అభివృద్ధి చేస్తున్న గుణదల శాటిలైట్ స్టేషన్ను వచ్చే ఏడాది అందుబాటులోకి తీసుకువస్తామని ఎంపీ చెప్పారు. గుణదల ప్రాంత అభివృద్ధికి ఈ ఆర్వోబీ ఎంతో ప్రయోజనం చేకూరుస్తుందని ఎమ్మెల్యే ఉమా చెప్పారు. విజయవాడ-గుడివాడ మార్గంలో నిలిచిపోయిన మరో ఆర్వోబీకి జలవనరుల శాఖ నుంచి అనుమతులు రాగానే నెల రోజుల్లో పనులు ప్రారంభిస్తామని అన్నారు.
"ఒక ప్రాజెక్ట్ సానుకూల ఫలితాలను ఇచ్చినప్పుడు ఎంతో సంతృప్తి కలుగుతుంది. మేము ఈ రైల్వే ఓవర్బ్రిడ్జిని 18 నెలల్లో పూర్తి చేస్తాం. ఈ ప్రాజెక్ట్ మొత్తం బడ్జెట్ రూ. 98 కోట్లు. దీనికి సంబంధించిన పనులన్నింటినీ అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో చేపడతాం" -బొండా ఉమ, విజయవాడ సెంట్రల్ ఎమ్మెల్యే
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