ఇందుపల్లి-దుగ్గిరాల బైపాస్​ - లైన్​ క్లియర్​ అయితే గూడ్స్​ రైళ్లకు తగ్గనున్న నిరీక్షణ

విజయవాడ బైపాస్​ రైల్​ లైన్​ - గూడ్స్​ రైళ్లకు ఇక ఆగని ప్రయాణం - ఇందుపల్లి-దుగ్గిరాల 37 కి.మీ. - విశాఖ-చెన్నై గూడ్స్ రైళ్లు ఇక విజయవాడకు రానక్కర్లేదు

Published : May 19, 2026 at 1:29 PM IST

Vijayawada Bypass Line 37km Indupalli to Duggirala DPR: నిత్యం ప్రయాణికుల రైళ్లతో రద్దీగా ఉండే విజయవాడ జంక్షన్‌పై గూడ్స్ రైళ్ల ఒత్తిడి తగ్గించేందుకు రైల్వేశాఖ బైపాస్ లైన్ నిర్మాణానికి సిద్ధమైంది. ఇందుపల్లి నుంచి దుగ్గిరాల వరకు 37 కి.మీ. మేర బైపాస్‌కు డీపీఆర్ సిద్ధం చేసి రైల్వే బోర్డుకు పంపారు. ఈ లైన్ పూర్తయితే విశాఖ-చెన్నై గూడ్స్ రైళ్లు విజయవాడ స్టేషన్‌కు రాకుండానే గుడివాడ మీదుగా వెళ్లే అవకాశం ఏర్పడుతుంది.

నిత్యం ప్రయాణికుల రైళ్లతో రద్దీగా ఉండే విజయవాడ జంక్షన్ రైల్వేస్టేషన్ దాటి వెళ్లడం గూడ్స్ రైళ్లకు పెద్ద సవాలే. ప్రయాణికుల రైళ్ల రాకపోకలు లేని సమయంలోనే గూడ్స్ రైళ్లకు సిగ్నల్ లభిస్తుండటంతో గంటల తరబడి ఏదో ఒక స్టేషన్‌లో నిరీక్షించాల్సి వస్తోంది. హౌరా, విశాఖపట్నం వైపు నుంచి చెన్నై వైపు రాకపోకలు సాగించే గూడ్స్ రైళ్లు తప్పనిసరిగా విజయవాడ స్టేషన్ మీదుగా వెళ్లాలి. ఈ ఇబ్బందులు తీర్చేందుకు బైపాస్ లైన్ నిర్మించడానికి రైల్వేశాఖ సిద్ధమైంది.

ఇందుపల్లి నుంచి దుగ్గిరాల వరకు 37 కి.మీ.: గుడివాడ-విజయవాడ లైన్‌లో కృష్ణా జిల్లా ఉంగుటూరు మండలం ఇందుపల్లి నుంచి, విజయవాడ-చెన్నై లైన్‌లో గుంటూరు జిల్లా దుగ్గిరాల వరకు బైపాస్ లైన్ నిర్మించనున్నారు. 37 కి.మీ. మేర బైపాస్‌కు అధికారులు డీపీఆర్ సిద్ధం చేసి రైల్వే బోర్డుకు పంపారు. ఈ బైపాస్ నిర్మాణం పూర్తయితే విశాఖ-చెన్నై మార్గంలోని గూడ్స్ బండ్లను గుడివాడ మార్గంలోనే పంపాలని యోచిస్తున్నారు. దీంతో విజయవాడ స్టేషన్‌పై గూడ్స్ రైళ్ల ఒత్తిడి చాలావరకు తగ్గుతుంది.

ఆ అవసరం లేదు: ప్రస్తుతం విశాఖపట్నం-చెన్నై మధ్య రాకపోకలు సాగించే గూడ్స్ రైళ్లలో కొన్ని విశాఖపట్నం నుంచి రాజమహేంద్రవరం, కొవ్వూరు, నిడదవోలు, తాడేపల్లిగూడెం, ఏలూరు మీదుగా విజయవాడ వచ్చి అక్కడి నుంచి తెనాలి మీదుగా చెన్నై వైపు వెళతాయి. మరికొన్ని గూడ్స్ రైళ్లు నిడదవోలు వద్ద నుంచి భీమవరం, గుడివాడ మీదుగా విజయవాడకు చేరుకొని అక్కడి నుంచి తెనాలి మీదుగా వెళతాయి. ఈ రెండు మార్గాల్లోనూ విజయవాడ స్టేషన్‌కు వచ్చి వెళ్లాల్సిందే.

కొత్తగా నిర్మించే బైపాస్ గుడివాడ-విజయవాడ మధ్య ఇందుపల్లి వద్ద మొదలై విజయవాడ-తెనాలి మధ్య దుగ్గిరాల వద్ద ముగుస్తుంది. దీనివల్ల విశాఖ వైపు నుంచి గుడివాడ మీదుగా వచ్చే రైళ్లు విజయవాడ స్టేషన్‌కు రానక్కర్లేదు. ఇక్కడ సిగ్నల్ కోసం గంటల తరబడి వేచి ఉండక్కర్లేదు. దీనివల్ల గూడ్స్ రైళ్ల సగటు వేగం ప్రస్తుతం గంటకు 17 కి.మీ. నుంచి గణనీయంగా పెరగనుంది.

డబుల్ లైన్ ప్రతిపాదన: ఇందుపల్లి-దుగ్గిరాల మధ్య డబుల్ లైన్ అవసరమని రైల్వే అధికారులు ప్రతిపాదించారు. వీటి మధ్య కృష్ణా నదిపై వంతెన కూడా నిర్మించాల్సి ఉంటుంది. దీంతో సింగిల్ లైన్‌కు అనుమతిస్తారా, రెండు లైన్లకు ఆమోదం లభిస్తుందా అనే స్పష్టత రావాల్సి ఉంది.

