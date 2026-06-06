రైళ్లపై రాళ్ల దాడి, చైను లాగి దోపిడీలు - జైలుశిక్ష తప్పదని హెచ్చరిస్తున్న అధికారులు
రైలు ఇంజిన్లపై రాళ్లతో దాడి చేయడంతో రైళ్ల రాకపోకలకు తీవ్ర ఆటంకం - చైన్లు లాగి దొంగతనాలకు పాల్పడే ఘటనలు - రైల్వేశాఖ ఆస్తులకు నష్టం కలిగిస్తే జైలు శిక్ష
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 6, 2026 at 12:16 PM IST
Punishment for Train Damaging : విజయవాడ రైల్వే డివిజన్ పరిధిలో ఇటీవల కాలంలో ఆకతాయిలు, దుండగుల ఆగడాలు మితిమీరిపోతున్నాయి. రైళ్లపై విచ్చలవిడిగా రాళ్లు రువ్వడం, సిగ్నల్ ట్యాంపరింగ్ వ్యవస్థలను ధ్వంసం చేయడం, అనవసరంగా చైను లాగి రైళ్లను ఆపి దోపిడీలకు పాల్పడడం వంటి ఘటనలు ప్రయాణికులను బెంబేలెత్తిస్తున్నాయి. రైలు ఇంజిన్ల పై కొందరు ఆకతాయిలు రాళ్లతో దాడి చేయడంతో రైళ్ల రాకపోకలు నిలిచిపోతున్నాయి. ఈ వరుస ఘటనలతో రైల్వే శాఖ అప్రమత్తమై కఠిన చర్యలకు సిద్ధమవుతోంది.
నెలరోజుల కిందట గుంటూరు జిల్లాలో ఓ దోపిడీ ముఠా సిగ్నల్స్ను టాంపరింగ్ చేసి ప్రయాణికుల బంగారం, సొత్తు దోచుకుంది. 10 రోజుల కిందట వందే భారత్ రైలు పై ఆకతాయిల రాయి విసరడంతో అద్దం పగిలి ఓ ప్రయాణికుడికి గాయాలయ్యాయి. 2 రోజుల కిందట ఇంజిన్ ముందు భాగంపై రాయితో కొట్టడంతో రైలు డ్రైవర్కు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. తెల్లవారుజామున రైలును కొద్దిసేపు నిలిపి వేయడంతో ప్రయాణికులు ఇబ్బంది పడ్డారు. ఇక చైన్లు లాగి దొంగతనాలకు పాల్పడే ఘటనలు గణనీయంగా పెరుగుతున్నాయి. రైల్వే ఆస్తులు ధ్వంసం చేసే వారికి జైలు శిక్ష విధిస్తామని రైల్వే అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
ప్రయాణికుల ప్రాణాలను పణంగా పెట్టడమే: రైళ్ల రాకపోకలను నియంత్రించే సిగ్నలింగ్ వ్యవస్థ చాలా సున్నితమైనది. ఆకతాయిలు, దుండగులు రైల్వే సిగ్నల్ వ్యవస్థను ధ్వంసం చేయడం, ట్యాంపరింగ్ చేయడం వంటివి చేస్తున్నారు. దీనివల్ల రైలు ప్రమాదాలు జరిగే ముప్పు అధికంగా ఉంటుంది. ఇటువంటి చర్యల వల్ల వందలాది మంది ప్రయాణికుల ప్రాణాలను పణంగా పెట్టడమే అని రైల్వే అధికారులు పేర్కొంటున్నారు.
చైన్ ఎప్పుడు లాగొచ్చంటే!
- ప్రయాణంలో బోగీలో మంటలు చెలరేగినప్పుడు
- పేలుళ్లు సంభవించినప్పుడు
- దొంగతనాలు, దోపీడీ ముఠాలు లేదా నక్సలైట్, బందిపోట్లు దుశ్చర్యాలకు పాల్పడినప్పుడు
- ఎవరికైనా గుండెపోటు, మూర్ఛ వంటి తీవ్ర అనారోగ్య సమస్య బారిన పడినపుడు
- తక్షణ చికిత్స, మందులు, ఆసుపత్రిలో చేరడం వంటి వైద్య సహాయం అవసరమైనప్పుడు
- పిల్లలు, వృద్ధులు, వికలాంగులు కదిలే రైలు ఎక్కే ప్రయత్నం చేసినపుడు.
అనవసరంగా చైన్ లాగితే ఏడేళ్ల జైలు శిక్ష: వ్యక్తిగత అవసరాల కోసం, అనధికారిక ప్రదేశాల్లో రైలు చైన్ లాగి ఎక్కడం లేదా దిగడం చేస్తే పోలీసులు కఠిన చర్యలు తీసుకుంటారు. రైల్వే నిబంధనలను అతిక్రమిస్తే రైల్వే చట్టం 1989లోని సెక్షన్లు 141, 151, 153, 174(ఎ), 1966 చట్టంలోని సెక్షన్ 3 ప్రకారం భారీ జరిమానాతో పాటు గరిష్ఠంగా ఏడేళ్ల వరకు జైలు శిక్ష పడే అవకాశముంది. సెక్షన్ 141 ప్రకారం తొలిసారి ఈ నేరానికి పాల్పడితే రూ.1,000 వరకు జరిమానా, ఏడాదిపాటు జైలుశిక్ష విధిస్తారు. పదే పదే ఇదే తప్పు చేస్తే జరిమానాతో పాటు శిక్ష తీవ్రత కూడా పెరుగుతుంది.
చైన్ లాగడం వల్ల రైలు ఆగి, తిరిగి కదలడానికి అయ్యే వ్యయాన్ని నిందితుడి నుంచే వసూలు చేస్తారు. దీనివల్ల ఇతర రైళ్ల రాకపోకలకు అంతరాయం కలిగితే సదరు బాధ్యుడిపై అదనపు జరిమానా విధిస్తారు. ఒకవేళ జరిమానా చెల్లించకపోతే జైలు శిక్ష అనుభవించాల్సి ఉంటుంది. రైల్లోని ప్రతి బోగీలో ఉండే అలారం చైన్లను అత్యవసర పరిస్థితుల్లో తప్ప, అనవసరంగా లాగితే చట్టరీత్యా నేరమని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
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